EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  346  2
Все про:Германия (2889) МИД (4212) стрельба (2466)

 В результате стрельбы в немецком Констанце украинцы не пострадали, - МИД. ФОТО

Вследствие стрельбы в городе Констанц (Германия) граждане Украины не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

Сначала ведомство написало: "Стрельба в Констанце (Германия). Полиция сообщает, что есть пострадавшие. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев".

Позже в МИД добавили: "По информации полиции Констанца (Баден-Вюртемберг), среди пострадавших в результате стрельбы граждан Украины нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате стрельбы в немецком Констанце украинцы не пострадали, - МИД 01

(Фото со страницы )
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где-то на Западе снова теракты? Шерше ля ищите русских.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате стрельбы в немецком Констанце украинцы не пострадали, - МИД. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти