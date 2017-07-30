 В результате стрельбы в немецком Констанце украинцы не пострадали, - МИД. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
Сначала ведомство написало: "Стрельба в Констанце (Германия). Полиция сообщает, что есть пострадавшие. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев".
Позже в МИД добавили: "По информации полиции Констанца (Баден-Вюртемберг), среди пострадавших в результате стрельбы граждан Украины нет".
(Фото со страницы Українцям у світі)
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Шерше ляищите русских.
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