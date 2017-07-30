 Пожар в Винницкой области унес 2 жизни. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в селе Скоморошки (Оратовский район) загорелся частный дом. В 6:35 огонь был потушен.
В одной из комнат обрушилось перекрытие. Там спасатели обнаружили тела 49-летнего мужчины и 52-летней женщины.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.
(Фото Главного управления ГСЧС в Винницкой области)
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