 Автобус снес пост полиции в Сарнах из-за ДТП. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на въезде в город Сарны 40-летний водитель Mazda CX-7 на перекрестке с круговым движением не предоставил преимущество и допустил столкновение с маршрутным автобусом под управлением 35-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило в сторону, а маршрутка по инерции въехала в наблюдательный пост полиции. Припаркованный рядом полицейский автомобиль получил незначительные механические повреждения.
Телесные повреждения получили пассажиры Mazda: 38-летняя жена водителя и трое детей - 9, 10 и 12 лет. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.
В маршрутке на момент ДТП находились 6 пассажиров. Никто из них не пострадал.
(Фото полиции Ривненской области)
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