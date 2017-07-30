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 Автобус снес пост полиции в Сарнах из-за ДТП. ФОТОрепортаж

В Ривненской области столкнулись автомобиль и автобус. В результате телесные повреждения получили четыре человека, поврежден наблюдательный пост полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на въезде в город Сарны 40-летний водитель Mazda CX-7 на перекрестке с круговым движением не предоставил преимущество и допустил столкновение с маршрутным автобусом под управлением 35-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило в сторону, а маршрутка по инерции въехала в наблюдательный пост полиции. Припаркованный рядом полицейский автомобиль получил незначительные механические повреждения.

Телесные повреждения получили пассажиры Mazda: 38-летняя жена водителя и трое детей - 9, 10 и 12 лет. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

В маршрутке на момент ДТП находились 6 пассажиров. Никто из них не пострадал.

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(Фото полиции Ривненской области)
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думаю в Украине слова ДТП и Полиция становятся тождественностью.... притягивает полиция к себеб ДТП или наоброт но факт...
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Тільки хотів сказати: де боти, що б поліцію звинуватили в пригоді?!!!
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Так, головний будкостроітєль будував власними руками.
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Типа грех собачью будку не опрокинуть. Радует что хозяева будки в это время сидели в бузине.
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ясное дело "новая полиция " виновата - понаставили постов, приусов, вот теперь и ДТП кругом из-за этого
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И сколько государственных денег стоит установка этого "СКВОРЕЧНИКА"???
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Интересные новости по профилактике бардака на дорогах на Цензоре. Полицейская фанерная будка: гы-гы-гы. Была бы будка бетонная -козлы,надо будки фанерные! Про долбодятла с тремя малолетними детьми в машине ни слова комментов.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус снес пост полиции в Сарнах из-за ДТП. ФОТОрепортаж
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