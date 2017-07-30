 9300 пачек контрабандных сигарет изъяты на Буковине и Закарпатье. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на Буковине, у границы с Румынией, пограничники отдела "Красноильск" задержали четырех граждан Украины без документов. Неподалеку от нарушителей нашли 4 пакета сигарет, в которых было 1800 пачек.
На Закарпатье пограничники отдела "Вилок" обнаружили 5 коробов сигарет. Неизвестные бросили 5 тыс. пачек без акцизных марок возле канала Ботар, по которому проходит граница с Венгрией. Еще три пакета обнаружили венгерские правоохранители со своей стороны.
На украинско-румынском участке границы попытку незаконного перемещения контрабандного табака предотвратили пограничники отдела "Большой Бычков". Правонарушители, убегая от правоохранителей, бросили у границы пять пакетов с 2500 пачками сигарет.
(Фото Госпогранслужбы)
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