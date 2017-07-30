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 Общество
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Все про:Черновицкая область (309) Закарпатье (1457) контрабанда (1973) сигареты (670)

 9300 пачек контрабандных сигарет изъяты на Буковине и Закарпатье. ФОТОрепортаж

В Черновицкой и Закарпатской областях выявлены контрабандные сигареты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на Буковине, у границы с Румынией, пограничники отдела "Красноильск" задержали четырех граждан Украины без документов. Неподалеку от нарушителей нашли 4 пакета сигарет, в которых было 1800 пачек.

На Закарпатье пограничники отдела "Вилок" обнаружили 5 коробов сигарет. Неизвестные бросили 5 тыс. пачек без акцизных марок возле канала Ботар, по которому проходит граница с Венгрией. Еще три пакета обнаружили венгерские правоохранители со своей стороны.

На украинско-румынском участке границы попытку незаконного перемещения контрабандного табака предотвратили пограничники отдела "Большой Бычков". Правонарушители, убегая от правоохранителей, бросили у границы пять пакетов с 2500 пачками сигарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 контрабандистов, пытавшиеся переправить в Венгрию 6490 пачек сигарет, задержаны на границе. ФОТО

9300 пачек контрабандных сигарет изъяты на Буковине и Закарпатье 019300 пачек контрабандных сигарет изъяты на Буковине и Закарпатье 029300 пачек контрабандных сигарет изъяты на Буковине и Закарпатье 03

(Фото Госпогранслужбы)
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Вот ето перемога. Медали и ордена хероям нашедшим сиги.
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Цензор.НЕТФотоОбщество9300 пачек контрабандных сигарет изъяты на Буковине и Закарпатье. ФОТОрепортаж
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