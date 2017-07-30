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Все про:боеприпасы (1220) Луганщина (4072) ГСЧС (1235) разминирование (204)

 61 взрывоопасный предмет нашли на Луганщине за сутки. ФОТО

За минувшие сутки, 29 июля, пиротехнические расчеты ГСЧС проверили 3,14 га местности в Сватово, Станично-Луганском и Попаснянском районах (Луганская область). Обнаружен 61 взрывоопасный предмет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, к разминированию привлекались 22 пиротехника и 12 единиц техники.

С начала года на Луганщине изъято 11 879 взрывоопасных предметов.

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(Фото Главного управления ГСЧС в Луганской области)
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