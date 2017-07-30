 61 взрывоопасный предмет нашли на Луганщине за сутки. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, к разминированию привлекались 22 пиротехника и 12 единиц техники.
С начала года на Луганщине изъято 11 879 взрывоопасных предметов.
(Фото Главного управления ГСЧС в Луганской области)
33 0
Саперы обнаружили на Донбассе останки солдат Вермахта и Советской армии. ФОТО(9)
Спасатели под Одессой нашли затопленное немецкое судно с боеприпасами времен Второй мировой войны, - ГСЧС(78)
Два снаряда времен Второй мировой войны нашли в центре Киева. ФОТО(14)
После взрыва на полигоне Днепропетровщины трое солдат находятся в тяжелом состоянии. Начато уголовное производство, - военная прокуратура(7)
Чому країна, що воює, не виробляє патронів(0)
В Украине построят новый завод по производству боеприпасов, - Порошенко(150)
Боевики делают взрывные устройства из российских 120-мм фугасов для кровавых провокаций против мирных жителей, - InformNapalm. ФОТОфакт(19)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума