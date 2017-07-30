 Саперы обнаружили на Донбассе останки солдат Вермахта и Советской армии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Группой разминирования Центра разминирования ВС Украины в районе населенного пункта Славянск (Маяки) обнаружено и обезврежено 207 взрывоопасных предметов. При разминировании саперы наткнулись на останки погибших воинов времен Второй мировой войны: одного солдата Вермахта и 6 бойцов Советской армии периода 1943 года", - говорится в сообщении.
В общем, группами разминирования ВС Украины и пиротехническими расчетами ГСЧС Украины в июле разминировано более 29 гектаров местности, проверено около 14 километров дорог.
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