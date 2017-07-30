EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Происшествия
  1935  7
Все про:Вторая мировая война (220) штаб (763) Донбасс (15593) разминирование (202)

 Саперы обнаружили на Донбассе останки солдат Вермахта и Советской армии. ФОТО

Военные саперы обнаружили и обезвредили около 600 взрывоопасных предметов в районе Славянска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Читайте также: Спасатели под Одессой нашли затопленное немецкое судно с боеприпасами времен Второй мировой войны, - ГСЧС

"Группой разминирования Центра разминирования ВС Украины в районе населенного пункта Славянск (Маяки) обнаружено и обезврежено 207 взрывоопасных предметов. При разминировании саперы наткнулись на останки погибших воинов времен Второй мировой войны: одного солдата Вермахта и 6 бойцов Советской армии периода 1943 года", - говорится в сообщении.

Саперы обнаружили на Донбассе останки солдат Вермахта и Советской армии 01Саперы обнаружили на Донбассе останки солдат Вермахта и Советской армии 02

Смотрите также: Два снаряда времен Второй мировой войны нашли в центре Киева. ФОТО

В общем, группами разминирования ВС Украины и пиротехническими расчетами ГСЧС Украины в июле разминировано более 29 гектаров местности, проверено около 14 километров дорог.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дедушку путлера выкопали среди солдат вермахта...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значить дуже якісно розміновують хлопці нашу землю. Дяка і шана- небезпечна у вас професія.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1:6, а читав що за підсумками втрат у арміях під час тієї війни вийшло 1:9, завдяки мудрому керівництву СССР!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот... А их мог и я найти. Не шучу! Это мои места копа, уж скока лет. Барвенковский выступ... За, чего-то взгруснулось. Не копнуть мне там уже никогда, похоже. Во, блин, дела! Ещё в 2012 я корешам оттуда "эфки" привозил! И спокойно дарил. А они из, в своих кабинетах, да на полочках располагали. Совершенно спокойно!!! Чес Слово! Там этих "Ф-1"- как грибов. Приблизительно каждая пятая- с запалом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хлопці бережить себе там, дуже небеспечна у вас праця.
Дай Боже вам здровля та скрійшої перемоги.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСаперы обнаружили на Донбассе останки солдат Вермахта и Советской армии. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти