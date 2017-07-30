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Все про:Одесса (5778) пожар (3391)

 Пожар уничтожил ночной клуб "Пляжник" в Одессе. ФОТО+ВИДЕО

29 июля 2017 года около 22:00 в Одессе загорелся ночной клуб "Пляжник" на 13-й станции Большого Фонтана.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает портал "Первый городской", передает Цензор.НЕТ.

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По информации издания, пожар начался со сцены, затем огонь перекинулся на деревянные палатки. Предварительно причиной возгорания считают короткое замыкание. На месте инцидента работали пожарные и сотрудники полиции.

Как пишет местное издание "Думская", в 00:37 пожар потушили, пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что в заведении было мало огнетушителей, их брали в соседней "Ривьере".

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Одесса -бандитский город с бандитской властью и ее крышует власть из Киева. Вполне возможно,что подпалили конкурента или тот не хотел давать взятки. Сейчас вернулись 90- е годы, ничего не изменилось в лучшую сторону,хотя власть нагло пришла в Раду на крови Майдана.
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Пожарники всегда пишут про короткое замыкание, даже там, где проводки нет.
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А это потому что пожарники почти все время у ментов-полицаев в одном МВД в подчинении. Ну не хотят менты дела о поджогах возбуждать их потом еще раскрыть надо. А так списали на КЗ проводки и никакой головной боли ни у следака, ни у оперов
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Тільки схиблені на політиці здатні побачити в подібних подіях політику.
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Кацапы всеми силами пытаются загнать украинцев на "отдых" в Крым. Днепр весь обклеен предложениями "на комфортабельном автобусе" на ЮБК. Каждый день какие-то гадости на нашем курортном юге. Не пора ли установить блокаду там, где она действительно напрашивается - на въезд в оккупированный Крым. Ведь ватные наши курортники действительно кацапню финансируют. Хоть сбор какой-нибудь ввести, долларов 200-300...
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Каждый вечер на подъезде дома срываю подобную муйню,и каждое утро висит новая бумажка с рекламой Крымнаша,Барыгам пох,они в доле.
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Так реально нужно туристам таким присилать смс зі словами - прозондуй ще частину номер хххх и що там по авіації. Потім новини - затриманий черговий турист з України, пред'явили "тероризм", МВС(внутрішні справи, а не Клімкін) попереджує і т.д.
Повчитись мало у Соловйова, дєлати як він. Ну і там пранкувати. Де туристи приїхали - повідомляти про ДРГ Канади і ІД.
Як Вольнов опустив їх з "бомбою", навіть по телевізору обурювались - фашизм мовляв.
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А винтовку тебе? А послать тебя в бой?
Русскоговорящие украинцы, отдыхая в аннексированном православными россиянами Крыму, оставляют там свои деньги, которые потом «Гоблин» перечисляет боевикам «ДЫНЫРЫ».
Другие «свидомые» ездят в московию к убийцам на заработки, строить жилье для российских офицеров, которые в «котле» под Иловайском из пистолета добивали в «зеленом коридоре» раненых двадцатилетних украинских парней.
Третьи, по ночам гуляют в ресторанах и кафе, в то время, когда украинские военные на блокпосту, не имея порой глотка воды, лижут утром росу на капоте «Краза».
Когда в утренних новостях читаешь сообщение, что в ресторане произошла очередная перестрелка и погибли посетители злачного учреждения, то не испытываешь никакого сожаления к погибшим.
Война сделала одних граждан милосердными, других - жестокими. Невольно вспоминаются слова из песни Владимира Высоцкого «Случай в ресторане».
«А винтовку тебе? А послать тебя в бой?!
А ты водку тут хлещешь со мною! -
Я сидел, как в окопе под Курской дугой,
Там, где был капитан старшиною».
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Одесса делает бизнес.
А деньги, как известно, не пахнут. Посетив по служебным делам Южную Пальмиру, был весьма удивлен всеядности местных автоперевозчиков. Столбы и рекламные тумбы с подсветкой вокруг железнодорожного вокзала были обклеены объявлениями о предоставлении автобусных услуг гражданам, желающим попасть в оккупированный Крым.
Какой-то дедушка ходил от столба к столбу и методически срывал эту рекламу.
Водилы дедушку не побили, но отреагировали должным образом. Теперь те же столбы вокруг одесского вокзала обклеены объявлениями в новой редакции: «Каланчак, Чаплынка, Чонгар. Быстро, удобно, недорого!».
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Нічний клуб - Бражник. Вход без лаптєй васпріщон.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПожар уничтожил ночной клуб "Пляжник" в Одессе. ФОТО+ВИДЕО
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