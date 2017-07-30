 Пожар уничтожил ночной клуб "Пляжник" в Одессе. ФОТО+ВИДЕО

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает портал "Первый городской", передает Цензор.НЕТ.
По информации издания, пожар начался со сцены, затем огонь перекинулся на деревянные палатки. Предварительно причиной возгорания считают короткое замыкание. На месте инцидента работали пожарные и сотрудники полиции.
Как пишет местное издание "Думская", в 00:37 пожар потушили, пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что в заведении было мало огнетушителей, их брали в соседней "Ривьере".
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Повчитись мало у Соловйова, дєлати як він. Ну і там пранкувати. Де туристи приїхали - повідомляти про ДРГ Канади і ІД.
Як Вольнов опустив їх з "бомбою", навіть по телевізору обурювались - фашизм мовляв.
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Русскоговорящие украинцы, отдыхая в аннексированном православными россиянами Крыму, оставляют там свои деньги, которые потом «Гоблин» перечисляет боевикам «ДЫНЫРЫ».
Другие «свидомые» ездят в московию к убийцам на заработки, строить жилье для российских офицеров, которые в «котле» под Иловайском из пистолета добивали в «зеленом коридоре» раненых двадцатилетних украинских парней.
Третьи, по ночам гуляют в ресторанах и кафе, в то время, когда украинские военные на блокпосту, не имея порой глотка воды, лижут утром росу на капоте «Краза».
Когда в утренних новостях читаешь сообщение, что в ресторане произошла очередная перестрелка и погибли посетители злачного учреждения, то не испытываешь никакого сожаления к погибшим.
Война сделала одних граждан милосердными, других - жестокими. Невольно вспоминаются слова из песни Владимира Высоцкого «Случай в ресторане».
«А винтовку тебе? А послать тебя в бой?!
А ты водку тут хлещешь со мною! -
Я сидел, как в окопе под Курской дугой,
Там, где был капитан старшиною».
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Одесса делает бизнес.
А деньги, как известно, не пахнут. Посетив по служебным делам Южную Пальмиру, был весьма удивлен всеядности местных автоперевозчиков. Столбы и рекламные тумбы с подсветкой вокруг железнодорожного вокзала были обклеены объявлениями о предоставлении автобусных услуг гражданам, желающим попасть в оккупированный Крым.
Какой-то дедушка ходил от столба к столбу и методически срывал эту рекламу.
Водилы дедушку не побили, но отреагировали должным образом. Теперь те же столбы вокруг одесского вокзала обклеены объявлениями в новой редакции: «Каланчак, Чаплынка, Чонгар. Быстро, удобно, недорого!».
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