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Все про:конопля (89) наркотики (1539) Нацполиция (8188) Донецкая область (4522)

 2973 куста конопли уничтожены в Донецкой области. ФОТОрепортаж

В Донецкой области обнаружена плантация конопли. Растения уничтожены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на пастбище возле села Новофедоровка (Добропольский район) правоохранители обнаружили дикорастущую коноплю. В присутствии понятых было изъято 2973 куста, которые были сожжены на месте.

Сейчас полицейские устанавливают владельца земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 га конопли обнаружены в Донецкой области

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(Фото полиции Донецкой области)
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А чорних ведмедів і дику вьєтнамську свиню там не бачили?
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Что, таки считали? это можно было только искурив 2974-ый куст
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины2973 куста конопли уничтожены в Донецкой области. ФОТОрепортаж
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