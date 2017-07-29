 2973 куста конопли уничтожены в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на пастбище возле села Новофедоровка (Добропольский район) правоохранители обнаружили дикорастущую коноплю. В присутствии понятых было изъято 2973 куста, которые были сожжены на месте.
Сейчас полицейские устанавливают владельца земли.
(Фото полиции Донецкой области)
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