 Вооруженная группа, похитившая женщину, задержана в Черкассах, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
О том, что в Черкассах группа лиц похитила 40-летнюю женщину, в полицию сообщили родители потерпевшей. Полицейские выяснили, что похитители находятся на территории города Черкассы и передвигаются на светлой иномарке. Задержали злоумышленников силами сотрудников криминальной полиции и бойцов роты особого назначения.
Во время обыска автомобиля задержанных обнаружена граната Ф-1 с запалом, пистолет, два магазина к автомату, кастет, балаклавы, рации, отмычки, около 1 килограмма конопли и несколько пакетов с амфетамином. Задержанные объяснить свои действия и происхождения обнаруженных запрещенных предметов, отказались.
Освобожденную женщину в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где она была прооперирована. По словам врачей у нее было сломано два ребра и повреждено легкое. В настоящее время ее состояние стабильное.
Следователями Черкасского отдела полиции расследуется уголовное производство, открытое по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Кроме того решается вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. По месту жительства задержанных проводится ряд обысков.
1586 11
Материалы по теме: Будни полиции
"Хлопці, вам стидно має бути! Бодай вас шляк затрафив!", - возле пункта пропуска "Краковец" несколько мужчин напали на патрульных. ВИДЕО(49)
Мирный житель получил ранение в ходе одиночного обстрела со стороны террористов в Марьинке, - Нацполиция(2)
Масштабная спецоперация КОРД: задержаны четверо нападавших на жену главы хозсуда Черновицкой области. ВИДЕО(41)
Полиция предотвратила теракт на Луганщине, - Погукай. ФОТОрепортаж(14)
Полиция назвала главные причины угона автомобилей(0)
Из гостиницы "Украина" в Киеве эвакуировали людей: правоохранители ищут взрывчатку(8)
"Торчи там пока. Сейчас пацаны тебя сзади сфотографируют", - мужчина застрял в вентиляционном окне во время попытки ограбить подвал. ВИДЕО(55)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить