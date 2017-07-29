EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Происшествия, Фоторепортаж
  1586  11
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (8188) похищение (1264) Черкассы (639) преступность (1036)

 Вооруженная группа, похитившая женщину, задержана в Черкассах, - Нацполиция. ФОТО

В Черкасской области полиция освободила женщину, похищенную несколько дней назад.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

О том, что в Черкассах группа лиц похитила 40-летнюю женщину, в полицию сообщили родители потерпевшей. Полицейские выяснили, что похитители находятся на территории города Черкассы и передвигаются на светлой иномарке. Задержали злоумышленников силами сотрудников криминальной полиции и бойцов роты особого назначения.

Во время обыска автомобиля задержанных обнаружена граната Ф-1 с запалом, пистолет, два магазина к автомату, кастет, балаклавы, рации, отмычки, около 1 килограмма конопли и несколько пакетов с амфетамином. Задержанные объяснить свои действия и происхождения обнаруженных запрещенных предметов, отказались.

Вооруженная группа, похитившая женщину, задержана в Черкассах, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трое иорданцев выкрали жителя Винницы и вымогали за него $40 тыс., - полиция. ФОТОрепортаж

Освобожденную женщину в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где она была прооперирована. По словам врачей у нее было сломано два ребра и повреждено легкое. В настоящее время ее состояние стабильное.

Следователями Черкасского отдела полиции расследуется уголовное производство, открытое по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Кроме того решается вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. По месту жительства задержанных проводится ряд обысков.

Смотрите: Столичная прокуратура задержала женщину-правоохранителя, которая заказала похищение человека за 50 тыс. грн. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Украина сейчас напоминает голливудскую площадку на которой фильмы ужасов снимают !
 показать весь комментарий
Ответить
 
То ли дело ваша расеюшка - сугубо площадка для снимания детских мультиков про пони и радугу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рюкзакян сам не уйдет. Не для того он во власть пролез.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сам не уйдёт - вынесут вперёд ногами. Свалит он за бугор с наворованным. Даже имя и внешность изменит. Он такой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та пока не видно предпосылок к сваливанию. Чего ему торопиться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Деньгу,видимо, либо хотели либо должна. Если долхна, то все равно отдаст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А теперь посмотрим в УК. Меньший срок поглощается большим. Семь бед - один ответ. А в США сроки суммируются. Таких нужно садить по всем статьям последовательно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВооруженная группа, похитившая женщину, задержана в Черкассах, - Нацполиция. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти