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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На Херсонщине прошли учения артиллеристов. ФОТОрепортаж

Артиллерийские подразделения оперативно-тактической группировки "Юг" провели учения в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"После осуществления многокилометрового марша артиллеристы заняли определенную руководителем занятий огневую позицию. В условиях, максимально приближенных к боевым, выполняли индивидуальные и групповые нормативы, осуществляли геодезическую привязку и подготовку подразделения к ведению стрельбы с закрытых огневых позиций.

На Херсонщине прошли учения артиллеристов 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Чувствуется опыт. Нормативы высокие и исполняются очень уверенно", - учения артподразделений АТО Донецкой области. ВИДЕО

На Херсонщине прошли учения артиллеристов 02
На Херсонщине прошли учения артиллеристов 03

Получив установки по целям, осуществили поражения условного противника. Быстрый уход с огневых позиций обеспечил живучесть подразделения", - говорится в сообщении.

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Вот это серьезно. в пляжном джанкое, армянском, крысноперекопском, Евпатории начался не контролируемый сброс скреп.
Они все в зоне досягаемости этих изделий.
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Артиллеристы, Петя дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!

Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей
За нашу Родину - огонь, огонь!
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Вот только не надо к нашим Воинам
Лепить это кошерное дерьмо,
Да еще в сталинской песне.
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Ще одна гарна новина та фотки до неї за сьогодні.
Слава Україні!
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А на Донбассе почему не проводят учения? Бо Путлер нападе?
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нет. тамжынашилюди и адиннарот - переместители грузов.
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Хорошо-бы завод, где Говноджеты делают накрыло. Это было бы эффектным окончанием проекта Ну если производство Су-30 зацепит, корветов и подлодок для Владивостока - двойное спасибо!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа Херсонщине прошли учения артиллеристов. ФОТОрепортаж
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