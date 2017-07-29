 На Херсонщине прошли учения артиллеристов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"После осуществления многокилометрового марша артиллеристы заняли определенную руководителем занятий огневую позицию. В условиях, максимально приближенных к боевым, выполняли индивидуальные и групповые нормативы, осуществляли геодезическую привязку и подготовку подразделения к ведению стрельбы с закрытых огневых позиций.
Получив установки по целям, осуществили поражения условного противника. Быстрый уход с огневых позиций обеспечил живучесть подразделения", - говорится в сообщении.
2786 16
Материалы по теме: Оборона
Пехотный огнемет и гранаты: в Украине разработали новое термобарическое оружие. ФОТОрепортаж(166)
Одесские курсанты отработали вождение боевых машин на плаву. ФОТОрепортаж(7)
Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии участвует в учениях в Черном море. ФОТО(36)
"Установка способна создать эффект "Града" на поле боя", - новый боевой модуль на базе беспилотного БТР "Фантом-2" успешно прошел испытания. ВИДЕО(278)
12 древних изобретений, над которыми ученые до сих пор ломают голову(0)
"Самое главное - это инвестиции в людей", - в Минобороны обсудили реформу ВСУ с коллегами из США. ФОТО(16)
"Эмоции отличные. Что хотел, то и получил. Но не страшно было", - около 700 будущих офицеров запаса провели учения на полигоне возле Харькова. ВИДЕО(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Они все в зоне досягаемости этих изделий.
Ответить
Ответить
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей
За нашу Родину - огонь, огонь!
Ответить
Лепить это кошерное дерьмо,
Да еще в сталинской песне.
Ответить
Слава Україні!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить