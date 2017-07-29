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 Легкоатлетка Магучих завоевала "золото" на Юношеском олимпийском фестивале. ФОТО

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на XIV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Дьёре (Венгрия).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины, в прыжках в высоту спортсменка показала результат в 1,89 м.

Это уже 7-я награда украинской сборной в Дьёре. На ее счету три "золота", три серебряные медали и "бронза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы установили два рекорда на Всемирных Играх

Легкоатлетка Магучих завоевала золото на Юношеском олимпийском фестивале 01

(Фото Национального олимпийского комитета Украины)
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