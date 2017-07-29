 Легкоатлетка Магучих завоевала "золото" на Юношеском олимпийском фестивале. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины, в прыжках в высоту спортсменка показала результат в 1,89 м.
Это уже 7-я награда украинской сборной в Дьёре. На ее счету три "золота", три серебряные медали и "бронза".
(Фото Национального олимпийского комитета Украины)
57 4
Украинский кикбоксер Дубина стал чемпионом Всемирных Игр-2017(8)
Украина на Всемирных играх: каратист Горуна завоевал пятую золотую медаль для сборной. ФОТО(8)
Пауэрлифтер Рокочий добыл Украине четвертое "золото" на Всемирных играх(2)
Украинцы установили два рекорда на Всемирных Играх(0)
Українка фінішувала у трійці призерів на Міжнародному півмарафоні у Душанбе(0)
Сборная Украины завоевала уже 45 наград на Дефлимпиаде(1)
Украинский пауэрлифтер Соловьева установила рекорд на Всемирных Играх. ФОТО(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить