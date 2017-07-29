 "Беги, Вова, беги!": Российского школьника оштрафовали за одиночный пикет. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, активист стоял в центре Саратова, на проспекте Кирова, с плакатом "Беги, Вова, беги!" Полицейские задержали школьника. В участок вызвали классного руководителя и завуча школы №8, где учился Зеленский.
Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала Зеленского за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Его мать оштрафовали на 100 рублей за невыполнение родительских обязанностей.
(Фото с сайта Радио Свобода)
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Петя может и не подарок, но путлер - преступник перед лицом человечества и людоед.
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Ст акими гражданами России у нее есть будущее!
Респект родителям!
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Сегодня вечером в российском городе Комсомольск-на-Амуре начался пожар на военных складах, где хранятся снаряды, сообщает местное издание ДВновости.
"На место происшествия стянуты все пожарные подразделения города. Официальной информации пока нет, но, по словам диспетчеров, приступить к тушению пожара огнеборцы пока не могут, так как "боеприпасы летят в разные стороны, ждем оцепления с бронетехникой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции перекрыла все дороги. Горят склады боеприпасов Таллиннского полка.
В свою очередь Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что среди основных причин пожара называются неосторожное хранение боеприпасов, а также природные факторы.
"Будут рассмотрены также и другие версии. Окончательно установить причину можно будет лишь после того, как пожар будет потушен, - сказал источник. - Пока из-за угрозы жизни военнослужащих подойти к месту пожара для его тушения практически невозможно".
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https://censor.net.ua/video_news/432528/shkolnika_v_rossii_zabrali_v_politsiyu_s_uroka_za_prizyv_k_mitingu_eto_bespredel_my_protiv_edinoyi_rossii
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Он вам Х@йло!
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https://ghall.com.ua/2017/07/29/volonter-soobshhil-podrobnosti-unichtozheniya-boevikov-i-rossijskoj-texniki-pod-gorlovkoj/
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Якщо не переростуть,то буде толк.
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https://ghall.com.ua/2017/07/29/volonter-soobshhil-o-zagadochnoj-gibeli-boevikov-pod-gorlovkoj/
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http://kriminal.tv/news/rossija_gotovila_vojnu_desjatiletijami_v_seti_pokazali_prorocheskoe_video.html
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Вова ваш сідіт,
Вєдь у Вовьі діарєя
І радікуліт.
Хуйлостофія у Вовьі,
Во кака бєда,
Сдохла у нєво сабака,
І ушла жена.
Грустна Вовє, плачєт Вова,
Чєшет діатез,
Ждьот кагда он сможет снова
Здєлать енурез.
Брєдіт он вялічьєм етім,
Всєх он запугал,
Помнят вєдь как он назло госдепу,
В Дімьіньі штаньі насрал.
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Израильские военные обыскали офис Russia Today и других рашко каналов
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