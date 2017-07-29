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 "Беги, Вова, беги!": Российского школьника оштрафовали за одиночный пикет. ФОТО

17-летний школьник из Саратова (Россия) Артур Зеленский вышел на одиночный пикет против политических репрессий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, активист стоял в центре Саратова, на проспекте Кирова, с плакатом "Беги, Вова, беги!" Полицейские задержали школьника. В участок вызвали классного руководителя и завуча школы №8, где учился Зеленский.

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Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала Зеленского за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Его мать оштрафовали на 100 рублей за невыполнение родительских обязанностей.


Беги, Вова, беги!: Российского школьника оштрафовали за одиночный пикет 01

(Фото с сайта Радио Свобода)
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А ведь могли и убить а петя хочет стать Украинским путиным,но получилось стать только хуйлом ...
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Ну у тебя талант, это же надо! И здесь Петю прилепить.
Петя может и не подарок, но путлер - преступник перед лицом человечества и людоед.
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Согласен,но петя его слуга и враг Украины номер два после путина !
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в них нова устанвка, скірзь де лиш можна ставити знак рівності між путлером і порохом, в маркетингу такий прийом називають "запозиченям популярності", а ми маємо "запозичення ненависті"
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Ну пусть дождется соответствующей новости и мстит , пока рука не устанет.
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оно больное - там на морделица написано недоразвитость...
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петя был барыгой , есть барыга , будет барыгой . , а вот презом Украины , ящетаю , не стал
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17-летний школьник из Саратова (Россия) Артур Зеленский вышел на одиночный пикет против политических репрессий.Источник

Ст акими гражданами России у нее есть будущее!
Респект родителям!
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С 1917 года в России из народа делают было,но ещё остались люди
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Через некоторое время пропорция людей к лохторату восстанавливается при снятии воздействия.
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Отрицательный отбор за 100 лет вывел быдло ,которое уже не может восстановиться,нормальные люди исключение
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В паРаше нажим идёт волнами, сначала выдавливают всё прогрессивное, потом отпускают и как только опять восстанавливаются нормальные люди, превышается критический предел, - опять нажим и это длится не 100 лет...
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В Комсомольске-на-Амуре полыхают склады Таллиннского полка.
Сегодня вечером в российском городе Комсомольск-на-Амуре начался пожар на военных складах, где хранятся снаряды, сообщает местное издание ДВновости.
"На место происшествия стянуты все пожарные подразделения города. Официальной информации пока нет, но, по словам диспетчеров, приступить к тушению пожара огнеборцы пока не могут, так как "боеприпасы летят в разные стороны, ждем оцепления с бронетехникой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции перекрыла все дороги. Горят склады боеприпасов Таллиннского полка.
В свою очередь Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что среди основных причин пожара называются неосторожное хранение боеприпасов, а также природные факторы.
"Будут рассмотрены также и другие версии. Окончательно установить причину можно будет лишь после того, как пожар будет потушен, - сказал источник. - Пока из-за угрозы жизни военнослужащих подойти к месту пожара для его тушения практически невозможно".
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Нет, я точно знаю, что "украинским путиным" хочешь стать ты
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В смысле ошрафовали? Они должны были сжечь его как минимум. Шо за страна, шо за законы...
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Школьника в России забрали в полицию с урока за призыв к митингу: "Это беспредел. Мы против "Единой России". Санкции начались, потому что мы отобрали Крым". ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/432528/shkolnika_v_rossii_zabrali_v_politsiyu_s_uroka_za_prizyv_k_mitingu_eto_bespredel_my_protiv_edinoyi_rossii
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Нужно следить мировому сообществу, что бы завтра этот ЧЕЛОВЕК, не был с выбитыми зубами и отрезанной головой
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судя по фото, рашистские менты и ГБьё готово накинуться на подростка и растерзать его.
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Да,пойдёт мальчишка по этапам и лагерям...
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В оккупированном поселке Озеряновка, что на окраине Горловки, уничтожены несколько минометных расчетов боевиков вместе с минометами, гаубица и четыре грузовика российских оккупационных войск

https://ghall.com.ua/2017/07/29/volonter-soobshhil-podrobnosti-unichtozheniya-boevikov-i-rossijskoj-texniki-pod-gorlovkoj/
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Так. Була здивована, коли побачила підлітків на протестних акціях.
Якщо не переростуть,то буде толк.
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Волонтер Анатолий Токарев сообщил о загадочной гибели трех боевиков из минометного расчета, которых нашли с перерезанными горлами на окраине оккупированной Горловки.

https://ghall.com.ua/2017/07/29/volonter-soobshhil-o-zagadochnoj-gibeli-boevikov-pod-gorlovkoj/
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картинку со сралиным срисовали в стиле Свидетелей. У них на брошурках такие картинки
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оштрафовали за 4 грамматические ошибки в одном слове - вместо х#йло вова.
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З таких людей виростають президенти! Якщо взагалі встигають вирости...
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Iz piskii huila vysassali paragraf i nakazanije..............))))))))))..............musora idiooty konecno............no i ihnije roditeli toze-bez kondona kondona delali..............)..........
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Что интересно, одиночные пикеты законодательно не запрещены. Согласно ч. 1 ст. 7 указанного Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", пикетирование, проводимое одним участником, не требует подачи уведомления о его проведении в соответствующий орган власти, а также, исходя из специфики и обстоятельств проведения такой акции как одиночное пикетирование, соответствующему лицу не требуется иметь отличительный знак организатора публичного мероприятия и регламент его проведения.
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Мальчик очень лояльный плакат написал. А ведь на самом деле там должно быть начертано "Вешайся, Вова, вешайся!"
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Еще в 1995 году первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев заявил, что у него есть доказательства подготовки захвата Крыма Россией (видео)

http://kriminal.tv/news/rossija_gotovila_vojnu_desjatiletijami_v_seti_pokazali_prorocheskoe_video.html
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Вова бєгать нє умєєт,
Вова ваш сідіт,
Вєдь у Вовьі діарєя
І радікуліт.
Хуйлостофія у Вовьі,
Во кака бєда,
Сдохла у нєво сабака,
І ушла жена.
Грустна Вовє, плачєт Вова,
Чєшет діатез,
Ждьот кагда он сможет снова
Здєлать енурез.
Брєдіт он вялічьєм етім,
Всєх он запугал,
Помнят вєдь как он назло госдепу,
В Дімьіньі штаньі насрал.
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буде і в нас свято- ПЕРЕМОГА НАД росією ! а хто президентом при цій події буде не важливо ! бо це буде точно не порошенко-а буде патріот України !
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Кондитер и Конгресс разрушат РАБссию до основания,речь Порошенко в Конгрессе США,сентябрь 2014 года.КРАСАВА.
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За что мать оштрафовали на 100 рублей. За невыполнение родительских обязанностей? Ей премию надо дать, за то, что воспитала сына правильно.
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Через год в параше закончатся бабки и на содержание полицаев и на оплату армии . Что дальше ,Вова?
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Cкорее не будет денег,пенсий и жрачки,-но менты и армия будет всегда. Так в папуасии заведено !
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Беги, Вова, беги!": Российского школьника оштрафовали за одиночный пикет. ФОТО
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