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Все про:взрыв (4228) Львов (3623) травма (748) ГСЧС (1232)

 Из-за взрыва во львовской квартире травмирована хозяйка. ФОТОрепортаж

Во Львове произошел взрыв. В результате травмирован один человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в квартире на первом этаже десятиэтажного жилого дома по ул. Роксоланы, 65-а прогремел взрыв (предположительно, природного газа). Возник пожар.

В результате взрыва травмирована владелица жилья - женщина 1946 года рождения. Ее с ожогами госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу.

Взрывной волной выбито окно на кухне, выходившее на балкон, и окно на балконе. Несущие элементы здания не повреждены.

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Из-за взрыва во львовской квартире травмирована хозяйка 01Из-за взрыва во львовской квартире травмирована хозяйка 02Из-за взрыва во львовской квартире травмирована хозяйка 03Из-за взрыва во львовской квартире травмирована хозяйка 04

(Фото Главного управления ГСЧС во Львовской области)
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Скорше ти щойно. Ну не можна так, прибери комент будь ласка.
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че-то часто газ взрываться стал.. может раша и газ минирует?
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