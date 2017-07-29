 Из-за взрыва во львовской квартире травмирована хозяйка. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в квартире на первом этаже десятиэтажного жилого дома по ул. Роксоланы, 65-а прогремел взрыв (предположительно, природного газа). Возник пожар.
В результате взрыва травмирована владелица жилья - женщина 1946 года рождения. Ее с ожогами госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу.
Взрывной волной выбито окно на кухне, выходившее на балкон, и окно на балконе. Несущие элементы здания не повреждены.
(Фото Главного управления ГСЧС во Львовской области)
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