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Все про:МИД (4210) отель (84) пожар (3389) Турция (2029)

 Во время пожара в турецком 5-звездочном отеле украинцы не пострадали, - МИД. ФОТО

Во время пожара в отеле в Гёйнюке (Турция) граждане Украины не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших во время пожара в гостинице в Турции", - информирует ведомство.

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Напомним, сегодня в 5-звездочном отеле в Гёйнюке произошел крупный пожар. Пострадали как минимум четверо россиян и десять граждан Турции.


Во время пожара в турецком 5-звездочном отеле украинцы не пострадали, - МИД 01

(Фото со страницы )
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Ключова фраза. Пострадало как минумум 4 казламордих. 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄💓😄😄😄😄
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Нехрен в Турцию ездить. Поехали бы в солнечный Магадан, не пострадали бы
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кацарогие пастрадали! Люди и животные нет, не пастрадали.
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Так, скорее всего, кацапы и послужили причиной пожара...
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зато козлое..ы погорели. Чуркестанцы в смысле
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Непонятно,почему государство должно отвечать за граждан,которым вздумалось где то отдыхать,например на островах Кука какого нибудь туриста сожрет акула,то шо тогда семье компенсация,и медаль?
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нет, но если ты выживеш, но акула сьест твои документы, они помогут тебе вернутся обратно в свою страну.
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Если турист руснявый,то акуле не медаль,а орден.
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українці у 5-ть зірок вже просто не можуть потрапити..
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а чому не можуть? бо кацапы богаче? херня собача не мели такого
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Ха! Только пару дней назад там был (рядышком). Какая то свинья в номере курила. И я даже знаю какой национальности.
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