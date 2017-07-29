 Во время пожара в турецком 5-звездочном отеле украинцы не пострадали, - МИД. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших во время пожара в гостинице в Турции", - информирует ведомство.
Напомним, сегодня в 5-звездочном отеле в Гёйнюке произошел крупный пожар. Пострадали как минимум четверо россиян и десять граждан Турции.
(Фото со страницы Українцям у світі)
2499 25
Сотрудник ГСЧС Мелихов погиб во время тушения пожара в Мариуполе. ФОТО(0)
Пожары охватили центральную часть Португалии, местные жители эвакуированы, - МИД Украины(6)
Ресторан "Хуторок" сгорел в Одессе. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(15)
Гражданина Польши задержали по подозрению в поджогах в Черногории(19)
В Стамбуле из-за ливня дороги "ушли под воду". ФОТО, ВИДЕО(0)
Лесные пожары в Черногории: украинская авиация уже сбросила 376 т воды. ФОТО + ВИДЕО(28)
В штабе АТО показали последствия обстрела Зайцево. ФОТОрепортаж(26)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить