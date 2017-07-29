 Сотрудник ГСЧС Мелихов погиб во время тушения пожара в Мариуполе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание случилось на открытой территории по ул. Азовстальской в Мариуполе. Туда выехали спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда.
Пожарные выяснили, что горит сухая трава на площади около 3 га, есть угроза распространения огня на гаражи и жилые дома. К месту возгорания были направлены дополнительные силы и средства.
Огонь был потушен. Уничтожено 10 га сухой травы и кустов.
При исполнении служебных обязанностей потерял сознание начальник караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части лейтенант службы гражданской защиты Александр Мелихов (1993 г. р.). Спасателю немедленно оказали первую доврачебную помощь, после чего каретой скорой помощи он был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы №5 Мариуполя.
Через несколько часов, не приходя в сознание, Мелихов умер.
(Фото Главного управления ГСЧС в Донецкой области)
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