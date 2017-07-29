 Иностранец, занимавшийся изготовлением порнопродукции с привлечением украинок, задержан на Николаевщине. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Девушек, как взрослых, так и несовершеннолетних, он фотографировал не только в Николаеве, но и в других регионах Украины. Установлено, что за откровенную фотосессию он платил своим "моделям" по 100 долларов США. Порно-снимки выкладывал на своем сайте, за что получал деньги", - говорится в сообщении.
Во время обысков в его авто обнаружили два ящика с женским бельем и другими реквизитами для съемок.
"В николаевской квартире, которую арендовал человек для проживания, правоохранители обнаружили десятки дисков с порно-продукцией, белье и порно-журналы с фотографиями авторства злоумышленника", - добавили в полиции.
По факту дела начато уголовное производство по ч. 5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Следствие устанавливает причастность к преступлению других лиц.
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http://www.uffizi.org/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8/
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Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
Там все светила в области порно сидят.
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ВасВам
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