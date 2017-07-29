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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Николаевская область (830) Нацполиция (8184) порнография (161) порностудия (28) фото (2458)

 Иностранец, занимавшийся изготовлением порнопродукции с привлечением украинок, задержан на Николаевщине. ФОТО

Украинские правоохранители задержали в Николаевской области 47-летнего иностранца, который изготовлял фото порнографического характера с несовершеннолетними девушками.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

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"Девушек, как взрослых, так и несовершеннолетних, он фотографировал не только в Николаеве, но и в других регионах Украины. Установлено, что за откровенную фотосессию он платил своим "моделям" по 100 долларов США. Порно-снимки выкладывал на своем сайте, за что получал деньги", - говорится в сообщении.

Во время обысков в его авто обнаружили два ящика с женским бельем и другими реквизитами для съемок.

"В николаевской квартире, которую арендовал человек для проживания, правоохранители обнаружили десятки дисков с порно-продукцией, белье и порно-журналы с фотографиями авторства злоумышленника", - добавили в полиции.

По факту дела начато уголовное производство по ч. 5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Следствие устанавливает причастность к преступлению других лиц.

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Это возможно (с точки зрения квантовой неопределённости). Она же кремлёвская прошмандовка. Её даже посадил за это президент "рускойУкраины"=Янукович (эдакий за народ), который сейчас под кремлёвской протекцией (в контексте новости ЕРЕКЦИЕЙ).
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Они б еще глиняные таблички изьяли, с порнографическими иероглифами...дбл.блть
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просто некоторым иностранцам ограничили доступ к технологиям и они могут пользоваться устаревшими средствами хранения данных.
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почему в Чехии порно можно,а в Украине-нельзя? Чехи от порно страдают? нет..
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ну то что несовершеннолетние- то да..его косяк. а вот про "порно" можно поспорить. там просто позирование. и вообще -порно надо давно легализовать от него нет вреда. покажите хоть кого-то кто пострадал от порно))))
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США пострадали очень сильно. Хиппи обсмотрелись порнухи и не пошли на войну о Вьетнам. Итог известен.
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да я б и без порнухи не пошел в какой-то сраный въетнам. нахрен он мне нужен?
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А точно порнуха повлияла? Британские ученые проверяли? А то, может, хиппи просто коноплей укурились, или ЛСД обожрались?
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щас такие несовершеннолетние что ты с ними застесняешься и забьешься в угол как девственник-ботаник.
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Ага, вот сейчас набегут к Вам пострадавшие с мозолистыми руками, но не пролетарии...
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Покусился на кусок хлеба наших мусоров: порноиндустрию...
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Це шо? Следственные действия у мусорков на подвале?
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От, блин, оставили девок без работы и куска хлеба. Придется теперь клиентам порно по телеканалу "Рада" смотреть.
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Если знаешь хоть одну девку, которая умирает без куска хлеба, и вынуждена быть проституткой - чиркни адресок - я ей батон вышлю, пусть не умирает !
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Фото голых женщин - это искусство а не порно, порно это когда половые акты и т.д. снимают крупным планом.
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Ше й досі користується дисками. От хворий збоченець!
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Взрослые АКТРИСЫ это нормально во всём Цивилизованном мире. Но малолетки без базара это НЕХОРОШО. А так нужно УЗАКОНИТЬ КЛУБНИЧКУ 18+
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Вот как наши порядки понять:парады пидерастов можно,а порно нельзя???!!! Или мы не в Европу идем? Там порно ( без участия несовершеннолетних,естественно) абсолютно законно...
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Я уверен (!) Что в том же Николаеве можно брать любого иностранца и за ним окажутся какието аферу. Ну скажите, для чего еще поедет в Николаев житель Америки или западной Европы или той же Турции? Ну хоть 1 вариант назовите, кроме как участие в какой то афере.
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Порнуха - це не афера, а респектабельный бизнес!
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Накуя мне фото полицаев. Где фото самих преступников и их *жертв*?
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Ну, если посадят, то он в порнухе уже сам поучаствует. Правда, бесплатно и без съемок.
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да ладно, пацаны: у Светки Соколовой День рожденья - ей сегодня 60!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИностранец, занимавшийся изготовлением порнопродукции с привлечением украинок, задержан на Николаевщине. ФОТО
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