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Все про:авиакатастрофа (1065) самолет (2216) крушение (392)

 Украинский самолет Ан-74 потерпел крушение в Центральной Африке. Есть пострадавшие среди экипажа. ФОТОрепортаж

В субботу 29 июля, при взлете с острова Сан-Томе (Центральная Африка) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.


Украинский самолет Ан-74 потерпел крушение в Центральной Африке. Есть пострадавшие среди экипажа 01


"Час назад, при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", - написал Лавренюк.


Украинский самолет Ан-74 потерпел крушение в Центральной Африке. Есть пострадавшие среди экипажа 02Украинский самолет Ан-74 потерпел крушение в Центральной Африке. Есть пострадавшие среди экипажа 03
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Стая птиц есть стая птиц.
И не важно, старье или новый самолет.
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CAVOK -- это самая благоприятная погода в авио метео сводке.
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"Ан-74 - советский транспортный самолёт. Самолёт создавался для применения в условиях крайнего Севера...."
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Я й бачу, що він сніг перевозив. Розсипав, а тепер в Африці льковий період тисяч на 5-10 років почнеться.
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Да никто на тебе никуда не летит, успокойся.
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дивлюсь, усе кремлівське військо просто розквітло від цієї новини
то ж потіштеся, убогі, бо мало вже для вас втішного останнім часом
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Как обычно перегруз. "Что же скажут людям в Макао ,которые ждут-какао. Какао-белого цвета."
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Да не в перегрузе дело.
На взлете, не набрав скорость и высоту потерять движок, это проблема достаточно серьезная.
Еще удачно приземлились - все живы.
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Согласен. Просто пишут в интернете,что практически авиакатастрофы происходят в Африке из-за перегруза. Написал для прикола. Фотки рассмотрел и правда белый порошок,не соль же везли.
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Просто его пеной поливали, чтобы не загорелся.
Все таки, несколько тонн керосина...
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Суровая статистика жизни.
Самолёты разбиваются реже ( и больше жертв за один раз ), чем автомобили, а к дорожному геноциду мы потрохи привыкли. Не дай нам Бог, привыкнуть к таким и подобным трагедиям, и полностью очерстветь...
Соболезную.
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із січня 2018 візити цапів на "цензор" означатимуть, або федеральний злочин, або причетність до спецслужб
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Так там прокси вроде уже с 1 ноября под запретом?
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Треба і в нас статтю ввести "За кацапізм" та "За інтернет кацапізм з особливим цинізмом".
Присуджувати по першій статті 5 років примусового прослуховування пісень Полавського, а по дугій - 10.
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Наши летчики если не в Турции, то в Африке какой-нибудь..
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Африканское топливо самое калорийное топливо в мире.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраинский самолет Ан-74 потерпел крушение в Центральной Африке. Есть пострадавшие среди экипажа. ФОТОрепортаж
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