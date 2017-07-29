 Украинский самолет Ан-74 потерпел крушение в Центральной Африке. Есть пострадавшие среди экипажа. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.
"Час назад, при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", - написал Лавренюк.
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И не важно, старье или новый самолет.
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то ж потіштеся, убогі, бо мало вже для вас втішного останнім часом
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На взлете, не набрав скорость и высоту потерять движок, это проблема достаточно серьезная.
Еще удачно приземлились - все живы.
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Все таки, несколько тонн керосина...
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Самолёты разбиваются реже ( и больше жертв за один раз ), чем автомобили, а к дорожному геноциду мы потрохи привыкли. Не дай нам Бог, привыкнуть к таким и подобным трагедиям, и полностью очерстветь...
Соболезную.
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але чим раніш - тим краще
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Присуджувати по першій статті 5 років примусового прослуховування пісень Полавського, а по дугій - 10.
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