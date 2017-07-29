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 За сутки больше всего обстрелов зафиксировано на Луганском направлении, - Лысенко. КАРТА

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Луганском направлении зафиксированы 10 обстрелов со стороны оккупантов, на Мариупольском - 4 обстрела, на Донецком - 5 обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом официальный представитель Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил на брифинге в субботу.

"Луганское направление - вчера наиболее активные боевые действия длились в районе Новозвановки и поблизости Бахмутской трассы. Около 13 часов оккупанты осуществили короткий минометный обстрел по Новотошковскому. Между 17 часами и полуночью российско-оккупационные войска провели 5 обстрелов по Новозвановке, во время которых оккупанты применили гранатометы. Еще 3 вражеских обстрела были зафиксированы в Крымском, 2 из них были минометными. Таким образом, вчера на Луганском направлении случилось 10 вражеских обстрелов, 3 из них с применением минометов", - сказал Лысенко.

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За сутки больше всего обстрелов зафиксировано на Луганском направлении, - Лысенко 01


По словам официального представителя, на Донецком направлении за прошедшие сутки были зафиксированы 5 обстрелов.

"Донецкое направление - вчера вражеские вооруженные провокации были зафиксированы исключительно на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка". Все инциденты нарушения режима тишины пришлись на часовой промежуток между 14 и 23 часами. Боевики провели короткий минометный обстрел в Каменке, во всех иных случаях враг применил пулеметы и гранатометы. Украинские военные были вынуждены отвечать огнем в ответ на такую плотную огневую активность со стороны врага. Вчера на Донецком направлении было зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков ", - добавил он.

Как проинформировал официальный представитель, на Мариупольском направлении за прошедшие сутки были зафиксированы 4 обстрела со стороны боевиков, 2 из них были минометными.

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"Мариупольское направление - утром оккупанты провели 3 обстрела позиций украинских военных. В Гнутово российско-оккупационные войска осуществили короткий минометный обстрел, а в Талаковке вели огонь из вооружения на БМП. Еще один вражеский обстрел состоялся в Марьинке. С 8 до 17 часов на всех наших опорных пунктах было спокойно, и около 17 часов боевики провели еще одну вооруженную провокацию в районе Павлополя, во время которой враг применил минометы и гранатометы. Таким образом на Мариупольском направлении зафиксированы 4 обстрелы со стороны боевиков, 2 из них были минометными, - сказал Лысенко.
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Лысенко неистребим, как и шоколадные генералы. Три года воспевать боевые действия славных ополченцев - это надо уметь.
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Та ти мудрий писати тільки? Чо там зі щільністю мінометно-артилерійських установок? Насичення бронетехнікою? Віддав би наказ нашим рипнутись, як зразу парашники рвонуть якусь бомбу та й скажуть що єтахахли? Один вже, попри більші шанси кинувся - потім боявся підняти голову, бо пішла орда(казахи, простите)

Блогер писав про це - все пристріляно, а я скажу що поки Генштаб роздуплиться, наших обстріляють ракетами, а потім підуть "продроченці" на т-72. Ну і "стурбованість" буде велика від Європи. Нє ну шо, ідьом, до Уралу, стрінемо китайських товаришів там, два тижні(хтось із нім. Генштабу перевертається у склепі).
Рапторів би нам... один залп в наш бік = переповнений орками найближчий морг і воплі - нарушают перєміріє, фащизм.
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Обьясняю тебе чтобы точно погасить огневую точку террористов и не сильно повредить все вокруг необходимо иметь контрбатарейные радары которые Украине уже третий год обещают и которых боится Х-ЙЛО бо эти батареи не дают времени террористам отвести вооружение с места обстрела и когда будет огневая точка подавлена то там будет то вооружение уничтоженное с которого стреляли террористы до этого и тогда не какая гнида не придерется к ВСУ-ведь подавили огневую точку и уничтоженное оружие этому доказательство и пока не будет это до тех пор будут обстрелы из подтишка и ВСУ не смогут ответить-так что ждем вооружения бо контрбатарейные установки без вооружения под их систему мало будут давать.
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Не бачив ролика з Дебальцева? Діряві "знайшли" контрбатарейний радар, в коробках, запакований, пітух якийсь на камеру так і читав шось типу - маде ін уса, вот сматрітє шо ми нашлі.
Нам після цього не особливо поспішають надавати навіть таке, так як те що знайшли, ще в той же день опинилося на Парашці.

Радари то дали, але сенсу з них - "уви і ах". Та я би і сам не дав би, раз тупо здали піддроченцям таке обладнання.
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Каждый день слушаю сводки и думаю,да когда же наступят эти две недели.Прошло уже почти 4 года и всё никак не наступят эти недели.А так красиво обещал.Повторять не буду все слышали.Жаль пацанов,сынов,мужей,матерей,детей и всем им низкий поклон и огромное спасибо,что зазищают Родину,от путино-хуйловской орды.Цвет нации Украины,что мы едины.И не дай бог,если хуйло развяжет полномаштабную войну.Я детям своим накажу,чтобы уничтожали росейскую мразь.И сам первый буду партизанить,против орды хуйлостана.Слава героям Украины!!!А Путин-Хуйло!
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Слава нації!
Так тепер не особливо "наступиш", скільки ублюдків на кордонах? Проковтнули літака, проковтнуть і "асвабаждєніє і прісаідінєніє" - ну там типу "ваще как озабочєни да озадачєни" буде.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗа сутки больше всего обстрелов зафиксировано на Луганском направлении, - Лысенко. КАРТА
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