 За сутки больше всего обстрелов зафиксировано на Луганском направлении, - Лысенко. КАРТА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом официальный представитель Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил на брифинге в субботу.
"Луганское направление - вчера наиболее активные боевые действия длились в районе Новозвановки и поблизости Бахмутской трассы. Около 13 часов оккупанты осуществили короткий минометный обстрел по Новотошковскому. Между 17 часами и полуночью российско-оккупационные войска провели 5 обстрелов по Новозвановке, во время которых оккупанты применили гранатометы. Еще 3 вражеских обстрела были зафиксированы в Крымском, 2 из них были минометными. Таким образом, вчера на Луганском направлении случилось 10 вражеских обстрелов, 3 из них с применением минометов", - сказал Лысенко.
По словам официального представителя, на Донецком направлении за прошедшие сутки были зафиксированы 5 обстрелов.
"Донецкое направление - вчера вражеские вооруженные провокации были зафиксированы исключительно на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка". Все инциденты нарушения режима тишины пришлись на часовой промежуток между 14 и 23 часами. Боевики провели короткий минометный обстрел в Каменке, во всех иных случаях враг применил пулеметы и гранатометы. Украинские военные были вынуждены отвечать огнем в ответ на такую плотную огневую активность со стороны врага. Вчера на Донецком направлении было зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков ", - добавил он.
Как проинформировал официальный представитель, на Мариупольском направлении за прошедшие сутки были зафиксированы 4 обстрела со стороны боевиков, 2 из них были минометными.
"Мариупольское направление - утром оккупанты провели 3 обстрела позиций украинских военных. В Гнутово российско-оккупационные войска осуществили короткий минометный обстрел, а в Талаковке вели огонь из вооружения на БМП. Еще один вражеский обстрел состоялся в Марьинке. С 8 до 17 часов на всех наших опорных пунктах было спокойно, и около 17 часов боевики провели еще одну вооруженную провокацию в районе Павлополя, во время которой враг применил минометы и гранатометы. Таким образом на Мариупольском направлении зафиксированы 4 обстрелы со стороны боевиков, 2 из них были минометными, - сказал Лысенко.
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Блогер писав про це - все пристріляно, а я скажу що поки Генштаб роздуплиться, наших обстріляють ракетами, а потім підуть "продроченці" на т-72. Ну і "стурбованість" буде велика від Європи. Нє ну шо, ідьом, до Уралу, стрінемо китайських товаришів там, два тижні(хтось із нім. Генштабу перевертається у склепі).
Рапторів би нам... один залп в наш бік = переповнений орками найближчий морг і воплі - нарушают перєміріє, фащизм.
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Нам після цього не особливо поспішають надавати навіть таке, так як те що знайшли, ще в той же день опинилося на Парашці.
Радари то дали, але сенсу з них - "уви і ах". Та я би і сам не дав би, раз тупо здали піддроченцям таке обладнання.
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Так тепер не особливо "наступиш", скільки ублюдків на кордонах? Проковтнули літака, проковтнуть і "асвабаждєніє і прісаідінєніє" - ну там типу "ваще как озабочєни да озадачєни" буде.
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