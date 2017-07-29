 За сутки больше всего обстрелов зафиксировано на Луганском направлении, - Лысенко. КАРТА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ , об этом официальный представитель Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил на брифинге в субботу."Луганское направление - вчера наиболее активные боевые действия длились в районе Новозвановки и поблизости Бахмутской трассы. Около 13 часов оккупанты осуществили короткий минометный обстрел по Новотошковскому. Между 17 часами и полуночью российско-оккупационные войска провели 5 обстрелов по Новозвановке, во время которых оккупанты применили гранатометы. Еще 3 вражеских обстрела были зафиксированы в Крымском, 2 из них были минометными. Таким образом, вчера на Луганском направлении случилось 10 вражеских обстрелов, 3 из них с применением минометов", - сказал Лысенко.

По словам официального представителя, на Донецком направлении за прошедшие сутки были зафиксированы 5 обстрелов."Донецкое направление - вчера вражеские вооруженные провокации были зафиксированы исключительно на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка". Все инциденты нарушения режима тишины пришлись на часовой промежуток между 14 и 23 часами. Боевики провели короткий минометный обстрел в Каменке, во всех иных случаях враг применил пулеметы и гранатометы. Украинские военные были вынуждены отвечать огнем в ответ на такую плотную огневую активность со стороны врага. Вчера на Донецком направлении было зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков ", - добавил он.Как проинформировал официальный представитель, на Мариупольском направлении за прошедшие сутки были зафиксированы 4 обстрела со стороны боевиков, 2 из них были минометными."Мариупольское направление - утром оккупанты провели 3 обстрела позиций украинских военных. В Гнутово российско-оккупационные войска осуществили короткий минометный обстрел, а в Талаковке вели огонь из вооружения на БМП. Еще один вражеский обстрел состоялся в Марьинке. С 8 до 17 часов на всех наших опорных пунктах было спокойно, и около 17 часов боевики провели еще одну вооруженную провокацию в районе Павлополя, во время которой враг применил минометы и гранатометы. Таким образом на Мариупольском направлении зафиксированы 4 обстрелы со стороны боевиков, 2 из них были минометными, - сказал Лысенко.