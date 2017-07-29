 "Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову... Не плакал и не просил пощады перед смертью", - подробности убийства террористами 16-летнего украинского активиста Чубенко. ФОТО

Как сообщает

, об этом говорится в статье российского издания

.

"23 июля 2014 года Степу задержали в Донецке (который уже был оккупирован), потому что на рюкзаке десятиклассника заметили сине-желтую ленточку, а среди вещей нашли шарф футбольного клуба "Карпаты" - этого оказалось достаточно. Домой, в Краматорск, Степа больше не вернулся", - говорится в статье.

"Рядом с блокпостом, перпендикулярно дороге, были сооружены оборонительные линии в виде окопов. При этом бойцы батальона "Керчь" осуществляли контрольно-пропускной режим… Я стал свидетелем того, как на блок­посту, который располагался на дороге к поселку Моспино, Погодин, Москалев и Сухомлинов застрелили несовершеннолетнего парня Чубенко Степана. О данном факте я более подробно рассказывал в рамках другого уголовного производства. Сразу после лишения жизни данного парня Погодин отдал приказ в военной манере боевику по кличке Медведь, который нес службу на указанном блокпосту, чтобы последний организовал захоронение Чубенко. Я покинул поселок Горбачево-Михайловка, так как стал опасаться за свою жизнь".

"Новосельцев - старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД Украины Донецкой области. Он и его нынешний руководитель, давний коллега, полковник Артем Васицкий плюс группа силовиков званиями ниже "вышли" в Краматорск осенью 2014-го. Звучит как "вышли из окружения". Многие из тех, с кем служили (вроде экс-начальника Донецкого УБОПа по фамилии Дикий, сейчас "министр внутренних дел "ДНР"), оказалось, всю жизнь ждали Россию. К тому времени Краматорск уже находился в состоянии "после войны": 77 пропавших без вести, 87 неопознанных трупов. Небольшой отряд Гиркина-Стрелкова захватил и почти три месяца держал в страхе город, где только в милиции числилось до полутысячи сотрудников, не считая управления СБУ, двух прокуратур и военной комендатуры, расположенной на местном аэродроме, где, вдобавок, дислоцировался спецназ", - говорится в материале.

"Как родители несколько месяцев искали сына "за блокпостами", добились от "народной республики" страшной правды, пережили опознание тела, не сошли с ума, пока тянулась судмедэкспертиза, привезли домой в пластиковом мешке то родное, что называлось теперь останками, - хоронить… В уголовном деле, возбужденном на территории, подконтрольной Украине, один из свидетелей добровольно решил помочь следствию - снять камень с души. Он наблюдал казнь в Горбачево-Михайловке от начала до конца, но знал убийц только по кличкам: Керчь, Жора, Буба. Их фамилии и другие сведения, не­опровержимо подтверждающие личности, установили сами родители Степы, круглосуточно мониторившие социальные сети и сайты типа "Русской весны". Фото "Керча" (Погодина), Жоры (Москалева) и Бубы (Сухомлинова) тоже нашли во множестве. Свидетель опознал всех и позже приехал в Краматорск, поскольку Горбачево-Михайловка по-прежнему под контролем "ДНР", для проведения следственного эксперимента - реконструкции увиденных им событий: как среди бела дня казнили Степу", - отмечают авторы публикации.

Маме дали очную ставку со свидетелем. Она услышала гораздо больше, включая фразу: "Простите, что не спас вашего сына… "Разыскала еще очевидцев, которые, после сомнений, согласились, несмотря на страх, выступить в суде. Отбить мальчишку у бандитов никто из жителей Горбачево-Михайловки не рискнул. Дело направили в суд в ноябре 2015 года. В "ДНР", по личному указанию главаря террористов Захарченко, преступление также "расследовали". И вышли на тех же людей - Погодина, Москалева, Сухомлинова. Москалева даже задержали и допросили. В распоряжении "Новой" есть протокол этого допроса.

"Погодина, Москалева и Сухомлинова обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по мотивам идеологической ненависти, суд постановил поместить их под стражу. Но в апреле 2015-го прокуратура "ДНР" сообщила официальным письмом: "Фактическое местонахождение указанных лиц не установлено". Москалева в "ДНР" все же поймали. Он убедил судей в том, что лично не стрелял. Матери Степы предложили написать заявление: требую, мол, возмещения морального и материального ущерба. "Хочу, чтобы пахал на пожизненном заключении, а деньги в детдом "Антошка" переводил, над которым Степа шефствовал!" - ответила она. Обвиняемый отсидел недолгий срок и сбежал из Донбасса на родину, в Чувашию. По моей информации, в Чебоксарах Москалев был арестован по "красной карточке" Интерпола - в международный розыск всех троих убийц Степана подала Украина. Выдачи, в силу неизвестных причин, не произошло, и Жору выпустили на волю. Буба (Сухомлинов) "потерялся" в России вскоре после совершения преступления, и до сих пор о нем ничего неизвестно. Арестованного в Крыму главаря - "Керча" (Погодина), неоднократно судимого, полковник Новосельцев отлично помнит еще по мирному Донецку:

А батальон "Керчь" распустил, уничтожил своей мученической смертью 16-летний Степан Чубенко", - говорится в статье.

Сталина Чубенко: "Мой сын - не единственная жертва главаря батальона "Керчь" Погодина"

"Маму Степана зовут Сталина.

Она преподает русский язык и литературу в школе, где учился Степа. Уроженка Магадана, в Краматорске с момента замужества - с начала девяностых. Гражданка России, в Украине имеет постоянный вид на жительство. Когда о том, что произошло, узнала благодаря СМИ вся страна, юноше посмертно присвоили звание Народного героя Украины (есть такой негосударственный орден, учрежденный волонтерами), а в МИДе поинтересовались, почему Сталина не принимает украинское гражданство.

Дома у Чубенко я провела два дня и две ночи. О Степе мне рассказывали в настоящем времени, без слез, показывали видео (мама разобрала в компьютере архивы). Вот вратарь местного "Авангарда" (большое футбольное будущее, считают тренеры, талант плюс целеустремленность) под Новый год просит у Деда Мороза новые наколенники и перчатки, хитро указывая в открытке магазин и цену (семья живет очень небогато). Дед Мороз обещает подумать: "А пока, доро­гой Сте­па, кладу под елку орфографический словарь, чтобы ты не огорчал меня ошибками". Традиция домашних "капустников" и прочих стенгазет - у кого еще такие клевые родители! - переносится на созданную Степаном городскую команду КВН. Он занимается греко-римской борьбой, читает на конкурсе военные стихи Симонова, сочиняет песни и "План по развитию детско-юношеского футбола в Донецкой области", не по летам самостоятельный и свободный - головная боль учителей, которым нравятся смирные "средние" дети, любимец девчонок, нянька для малышни во дворе, борец за справедливость…

Родители ходили по летнему пеклу Горбачево-Михайловки с фотографией пропавшего сына, в Донецке на телевидение их не пустили. "А за кого он у вас?" - интересовались местные. И прятались за заборами. Бойцы батальона "Керчь" любили просто так, для развлечения, стрелять поверх голов. Какой-то "ополченец" сжалился: "Помню этого парня. Ему выбор дали: воевать вместе с нами или… (пауза) долго рыть окопы". Потом стали врать о минометном обстреле, при котором все "робокопы" (так называли пленных) разбежались. Гражданство России помогло матери пробиться на прием к Захарченко. Тот обещал способствовать. Вскоре Чубенко сообщили: к сожалению, Степана нет в живых. Установили членов расстрельной команды. Вернули паспорт юноши. Сказали, что обвинялся за связь с "Правым сектором" и в том, что сжигал людей в Одесском доме профсоюзов… А еще сказали, что не плакал и не просил пощады перед смертью. Эксгумацию провели 6 октября.

"Истерика у жены, - поделился со мной Виктор, - случилась лишь раз. Она нашла душевное утешение в вере: у Бога все живы. А я тогда сорвал с груди крестик и швырнул под кровать", - говорится в статье.

РОССИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЫДАВАТЬ УБИЙЦУ 16-ЛЕТНЕГО КРАМАТОРСКОГО ШКОЛЬНИКА СТЕПАНА ЧУБЕНКО: "УБИЛИ УКРАИНСКОГО ФАШИКА-"ПРАВОСЕКА". ОБ УБИЙСТВЕ ВРАГОВ ЖАЛЕТЬ НЕ ПРИНЯТО"

"Смотрю предвоенный видеоролик. Степа шагает во главе маленькой группы футбольных фанатов с сине-желтыми флагами. Лица закрыты шарфами или медицинскими масками, как у ребят на Майдане в Киеве. Скандируют "Краматорськ це Україна!", "Героям слава!". Между ними и прохожими - не улица, а пропасть… Переубеждать и спорить бесполезно. При обстрелах он помогает пожилым соседям спускаться в подвал-бомбоубежище. Мать пытается отделить войну от сына. Едет с ним в Россию, привести в порядок могилу бабушки. Степан не выдерживает, возвращается до срока: "Я не крыса, чтобы прятаться. Украина в опасности!" Рискованное признание в городе, где даже некоторые педагоги родной школы агитировали за сепаратистский "референдум". У Сталины - папка с обращениями в различные инстанции, которые помогают ей сделать так, чтобы убийцы предстали перед судом. По-прежнему хочет взглянуть им в глаза. Добилась почти невозможного - официальных справок из Госкомграницы Украины и из аналогичного российского ведомства. Даты пересечения государственной российско-украинской границы "туда" и "назад" исключают саму возможность посещения Степаном Чубенко Одессы в день известной трагедии. Генерал Антюфеев, изображавший в "ДНР" "вице-премьера по работе с силовым блоком", начальник военной полиции Аносов, тогдашний "министр обороны" Стрелков, "замминистра обороны" Березин не дали ответы на письма матери. Молчит и украинский омбудсмен Лутковская. Суд над "заочниками" Погодиным, Москалевым и Сухомлиновым в городе Торецке (согласно законодательству, процесс проводят в месте, максимально приближенном к тому, где совершено преступление) два года находится в неактивной фазе. Заседания постоянно отменяют: то судья находится в совещательной комнате по другому делу, то прокурор не приехал, то адвокаты обвиняемых. Из приемной генерального прокурора РФ Чайки (туда Сталина Чубенко написала в 2015-м) поступило разъяснение по поводу экстрадиции. Частному лицу, то есть матери убитого, по закону не могут выдать обвиняемого, задержанного по линии Интерпола, а генпрокуратура Украины по этому вопросу тогда еще не обратилась. Во втором обращении (от 17.07.2017) Чубенко напоминала: Москалева, задержанного в России, уже выпустили на свободу, за Погодина, который сейчас находится в СИЗО Симферополя, тоже хлопочут. Ответ пока не пришел. Соратники "Керча" записали несколько видеообращений, в которых заявили, что Погодина ждет суд за то, что он "ополченец". Имя Степана Чубенко не упомянул при этом никто. С призывом не выдавать "Керча" выступил и бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Стрелков. После его обращения ряд крымских и федеральных СМИ опубликовали материалы с общим посылом: "героя Новороссии" нельзя выдавать. Подключилась Госдума РФ: депутаты Дмитрий Белик и Сергей Шаргунов заявили, что сделают все возможное, чтобы "защитник Донбасса" не оказался в руках Киева. А 17 июля руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай в интервью агентству "Новороссия" заявил, что выдача Вадима Погодина Украине не состоится", - говорится в материале российского издания.

"…Вместе со Сталиной я пошла в Краматорскую городскую прокуратуру. Нас принял первый зампрокурора Ярослав Косенков и справедливо напомнил мне как журналисту: никаких комментариев он давать не имеет права, все через пресс-службу. После визита Сталина вернулась домой и поместила в фейсбуке открытое обращение к власти и обществу: "В городской прокуратуре Краматорска готов пакет материалов, на основании которых надо запрашивать экстрадицию Погодина в Украину, но до сих пор прокуратура Краматорска не получила официального обращения от Генеральной прокуратуры Украины, как того требует процедура. Соответственно, и Генеральная прокуратура Украины до сих пор не обратилась по вопросу экстрадиции к властям Крыма. Я полагаю, что проблема в том, что в официальном запросе ГПУ не знают, как назвать оккупационные власти Крыма, к которым должны обратиться. Но я уверена, что это не может быть поводом для того, чтобы работа, которую проделали следователи, оказалась напрасной и право­судие не восторжествовало… Если в течение суток необходимые действия не будут воспроизведены, я буду вынуждена обратиться к украинской и зарубежной прессе и начать протестную акцию у стен Генеральной прокуратуры".

Пост превратился в бестселлер. Сталине звонили журналисты, депутаты Рады, представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В минувшую пятницу заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин публично объявил: он обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой выдать Вадима Погодина, зверски убившего Степу Чубенко. "Зрады" нет, предупредил Енин. Международные конвенции и практика судов наднациональной юрисдикции свидетельствуют об обязанности государств осуществлять правовое сотрудничество, даже если они находятся в состоянии войны и оккупируют части своих территорий", - отмечают авторы.