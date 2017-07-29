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 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1971) налоговая милиция (1507) Одесская область (1625) сигареты (668) ГФС (3075)

 Налоговики изъяли на Одесчине из незаконного оборота сигарет более чем на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории области осуществляется хранение и транспортировка сигарет, которые были незаконно ввезены в Украину.

В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято почти 38,4 тысячи печек сигарет стоимостью более миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного произвдства продолжается.

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики изъяли на Одесчине из незаконного оборота сигарет более чем на 1 млн грн. ФОТОрепортаж
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