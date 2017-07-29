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Все про:Крым (20239) сухогруз (21) Черное море (404) крушение (389)

 Затонувший сухогруз Anda более 30 раз заходил в порты оккупированного Крыма, - главред BlackSeaNews. ФОТО

сухогруз

Румынский сухогруз Anda, который перевернулся в нейтральных водах Черного моря, является одним из самых злостных нарушителей режима оккупированных территорий.

Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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"Не будем злорадствовать. Но все-таки высшие силы правду видят. Один из самых злостных и наглых нарушителей (более 30 раз с 2014 года) режима оккупированной территории в Крыму румынский сухогруз Anda, флаг Того, сегодня около 5:20 перевернулся и затонул в условиях сильного шторма на траверзе Фороса примерно в 25 милях (около 45 км) строго на юг", - написал он.

Затонувший сухогруз Anda более 30 раз заходил в порты оккупированного Крыма, - главред BlackSeaNews 01

По словам Клименко, сухогруз перевозил несколько тыс. тонн крымской пшеницы (но не 24 тыс., как передали информагентства, а скорее - около 4 тыс. тонн, погруженных в Керченском торговом порту).

В июле 2017 судно совершило из Керчи не менее 3-х рейсов с зерном на рейдовую перевалку, а в 4-й раз забрал груз на Триполи (Ливан).

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Ранее стало известно, что сухогруз под флагом Того перевернулся в нейтральных водах Черного моря неподалеку от оккупированной Ялты.
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Александр Сотник: Идеи для кремлевской обезьяны

"Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является Путин. Он же осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никто, кроме Путина, не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону"

И, собственно, все. Зачем еще что-то объяснять, когда все и так предельно ясно? А не нравится - вали из страны, пока не посадили или не грохнули. Этим предупреждением, кстати, было бы логично завершить текст новейшей Конституции
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ну не научили его румыны плавать-вот и захлебнулся в чужой ванне.)
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субмарина Запорiжжя захвачена разейскими войсками и находится в окупированном крыму.
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немного русофобии от меня, в стихах

осушивши стеклотару
в связи с чем упавши в лужу
расиянца осенило
что с колен вставать не просто
мокрый весь с разбитой рожей
от немягкого паденья
брел шатаясь расиянец
гордый тем что тара цела
и единственною мыслью
высушить штаны пытался
чтоб страна жила родная
президентом нужен путен
© Rory
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А я таки скопировал, бо может пригодиться, как аргумент.
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Вот и потопила его Украинская подлодка им.Бандеры
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Вы что.. Она же в трауре по "невинным работягам"...
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Стацкая уже прочитала, и Стацкая в курсе, когда в семье моряки,никто тебя не спрашивает, куда пойдет судно и с кем будет торговать.
30 раз хозяин нарушитель плевал на международньіе законьі,его хоть раз наказали? Нет ,он наживался,и теперь живет и страховку ждет, погибли те , кто обеспечивал работу механизмов.Радуйтесь , госпожа Дрозд, правонарушитель не пострадал, погибла техобслуга, великая справедливость!
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Тоже мне проблема. Построили возле борта и очередь из автомата !Ибо нейух ходить туда куда не просят !
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Это кацапы поддели подлодкой в отместку за самалет.
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Нех шастать по окупированным территориям Украины.
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И все таки считаю,что вьісший суд- если пострадал тот , кто торговал и получал барьіши посьілая єкипаж нарушать международньіе законьі.
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Главарь банды посылает своих отморозков на убийство. Те убивают и не виноваты, по твоей логике?
Не неси ересь!
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Никто там никого не убивает,ненужно утрировать ,все просто-тяжело с работой , за деньги устраиваются на подфлажное судно,никто не описьівает в контракте,куда пойдет судно и что будет возить, уйти без денег домой, после того что вьітянул последнюю копейку из семьи чтоб устроится?
Вот и сидят,вьіполняя свою работу- перебирая двигатели,неся вахтьі, а торгует с оккупированньіми территория ми их хозяева, которьіе за 30 раз нарушений так и не понесли ни разу наказания- вот тебе и вся "справедливость"
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убийцы такие же преступники как и те моряки и "зарабатывают" убийствами, давай их жалеть, ведь они сдохнут с голода, если убивать не будут
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Они нарушали все законы международного ПРАВА, торгуя с окупантами в окупиррованных территориях УКРАИНЫ.
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Кацапы ща скажут по ТV-Лайф-Гнус шо ето хахлы их несчастных патапили.
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Нех шастать без разрешения по чужим водам Черноморского бассейна.
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Нужно было в первый заход в Крым его взорвать. Недосмотрели видимо.
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Интересно шо скажут страховщики, потому как штормовое предупреждение было за сутки и фактическая погода его полностью подтверждала...
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7 ноября 1941 года примерно в том районе - ближе к Аю-Дагу, правда, немецкий торпедоносец Хейнкель потопил транспорт "Армения", на котором драпали из Севастополя и Ялты сов. парт. крисы крымской ячейки сталинской хунты. Были, конечно, и раненые. Их жалко. Крис - нисколько.
Около полудня, прямо с гор, на транспорт свалился Хейнкель, сбросивший в море две торпеды. Одна прошла мимо, вторая гахнула в носовую часть "Армении".
Транспорт затонул в течение нескольких минут. Причем место, где он затонул, до сих пор отыскать не могут - там глубины сумасшедшие (в одной из поисковых экспедиций - летом 1999 года, мне довелось поучаствовать).
Похоже, тот Хейнкель до сих пор скрывался в Крымских горах - ждал своего часа.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗатонувший сухогруз Anda более 30 раз заходил в порты оккупированного Крыма, - главред BlackSeaNews. ФОТО
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