 Затонувший сухогруз Anda более 30 раз заходил в порты оккупированного Крыма, - главред BlackSeaNews. ФОТО

Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Не будем злорадствовать. Но все-таки высшие силы правду видят. Один из самых злостных и наглых нарушителей (более 30 раз с 2014 года) режима оккупированной территории в Крыму румынский сухогруз Anda, флаг Того, сегодня около 5:20 перевернулся и затонул в условиях сильного шторма на траверзе Фороса примерно в 25 милях (около 45 км) строго на юг", - написал он.
По словам Клименко, сухогруз перевозил несколько тыс. тонн крымской пшеницы (но не 24 тыс., как передали информагентства, а скорее - около 4 тыс. тонн, погруженных в Керченском торговом порту).
В июле 2017 судно совершило из Керчи не менее 3-х рейсов с зерном на рейдовую перевалку, а в 4-й раз забрал груз на Триполи (Ливан).
Ранее стало известно, что сухогруз под флагом Того перевернулся в нейтральных водах Черного моря неподалеку от оккупированной Ялты.
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"Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является Путин. Он же осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никто, кроме Путина, не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону"
И, собственно, все. Зачем еще что-то объяснять, когда все и так предельно ясно? А не нравится - вали из страны, пока не посадили или не грохнули. Этим предупреждением, кстати, было бы логично завершить текст новейшей Конституции
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осушивши стеклотару
в связи с чем упавши в лужу
расиянца осенило
что с колен вставать не просто
мокрый весь с разбитой рожей
от немягкого паденья
брел шатаясь расиянец
гордый тем что тара цела
и единственною мыслью
высушить штаны пытался
чтоб страна жила родная
президентом нужен путен
© Rory
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30 раз хозяин нарушитель плевал на международньіе законьі,его хоть раз наказали? Нет ,он наживался,и теперь живет и страховку ждет, погибли те , кто обеспечивал работу механизмов.Радуйтесь , госпожа Дрозд, правонарушитель не пострадал, погибла техобслуга, великая справедливость!
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Не неси ересь!
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Вот и сидят,вьіполняя свою работу- перебирая двигатели,неся вахтьі, а торгует с оккупированньіми территория ми их хозяева, которьіе за 30 раз нарушений так и не понесли ни разу наказания- вот тебе и вся "справедливость"
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Около полудня, прямо с гор, на транспорт свалился Хейнкель, сбросивший в море две торпеды. Одна прошла мимо, вторая гахнула в носовую часть "Армении".
Транспорт затонул в течение нескольких минут. Причем место, где он затонул, до сих пор отыскать не могут - там глубины сумасшедшие (в одной из поисковых экспедиций - летом 1999 года, мне довелось поучаствовать).
Похоже, тот Хейнкель до сих пор скрывался в Крымских горах - ждал своего часа.
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