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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:драка (2134) Одесса (5775) парковка (240) титушки (543)

 Жильцы "Аркадийского дворца" в Одессе подрались с титушками из-за попытки захвата паркинга. ФОТОрепортаж

В ходе конфликта в Одессе, возникшего из-за здания паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец", в ночь с 28 на 29 июля произошли столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".

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Сообщается, что произошла попытка силового захвата здания паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" на Гагаринском плато. В событиях приняли участие более 100 титушек и еще около 80 находились неподалеку.

"Такого количества титушек я не видел со времен Майдана", - рассказал один из очевидцев.

По информации издания, конфликт из-за здания паркинга начался после того, как управляющая компания вторично продала его другому застройщику. Застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей.

Ночью на место происшествия прибыли наряды полиции, которые пытались успокоить стороны, а также бойцы Национальной гвардии.

"К счастью, в этот раз обошлось без стрельбы. Паркинг выстоял. К двум часам ночи нападающие начали перегруппировку: часть титушек увезли автобусами, часть отошла своим ходом, а "засадный полк" все еще остается на Гагаринском плато в ожидании инструкций", - отмечает "Думская".

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Жильцы Аркадийского дворца в Одессе подрались с титушками из-за попытки захвата паркинга 01Жильцы Аркадийского дворца в Одессе подрались с титушками из-за попытки захвата паркинга 02

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Жильцы Аркадийского дворца в Одессе подрались с титушками из-за попытки захвата паркинга 03Жильцы Аркадийского дворца в Одессе подрались с титушками из-за попытки захвата паркинга 04
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Самара, наши дни

https://twitter.com/WeltRussische/status/890912200143011840
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С каждым днем все больше торжествуют право и демократия в Новой Украине! Стройными рядами, четким шагом уверенно в Европу идем! Ура товарищи!
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Да все нормально.А чего вы ожидали.Что все пойдет гладко и без ухабов???Это длинная и нелегкая дорога.И в дороге будет всякое.Стабильность только на кладбище.Взялся за гуж,не говори что не дюж.
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Т.е. вопросов:

Закреплены ли права граждан на паркинг?
Было ли согласие граждан в ходе общественного обсуждения на хостел?

Не возникает?
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У каждого,на территории своей собственности,должна стоят вышка с пулеметом.
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И не одна! Только так можно гарантировать свое право собственности в европейской Украине.
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Титушня это скритая армия хуйла в Украине, они любой заказ выполнят, лишь бы заплатили, а как пойти в военкомат, то все хромые, слепые и косые
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100%. они сначала ездили по приказу ПР на всевозможные захваты, а потом жестоко убивали людей в Марьинском парке. и никто за это не ответил, кроме калашникова.
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когда уже титушня кровавая, сраться от страха начнет и перестанет чувствовать себя хозяевами страны?....
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Какой то сюр реализм титушки делают погоду. да ебанный ваш рот - убейте пару заказчиков, а этих окопы копать под присмотром правого сектора. сделайте то, что я говорю. сделайте суки. вы, что думаете мы дураки и не видим ваш интерес во всем этом? как это так в государстве уже десяток лет происходят бандитские официальные захваты собственности. кто сюда к вам поедет? какие инвесторы? создали себе здесь рай - воруй не хочу, грабь убивай и насилуй. народ! ты вообще есть на белом свете, или ты быдло которое не народ, а средство для их наживы. не хочешь народ? ну и хуй с тобой соси бубуку.
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на титушню нужен Закон,о наказании сроком на 25 лет,при доказанном участии в "мероприятии" и о ликвидации на месте в случае неповиновения или оказания сопротивления сотрудникам полиции.
Но поскольку сегодня обе эти бесполезные категории граждан в большинстве случаев "работают" вместе,то принятие такого Закона маловероятно.
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В который раз говорю очередь с автомата по титушне и их больше не будет. Человек 15-20 застрелить и показать всей стране что будет с бандитами. Вы помните Антибиотика (Виктор Павловича Говорова) так вот он говорил беспредельщиков нужно мочить
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Штаб блокади торгівлі з окупантами
13 годин тому

Відео вчорашньої зачистки Вільшанського району Кіровоградської області від рейдерів і бандитів. Вільні селяни селища Доброго об'єдналися в боротьбі за свої права з Самооборона підприємців. Допоміг Внутрішній Корпус Батальйону Донбас.
"Істини" які розповідають нам по олігархічним каналам - "всі однакові", "ти ні на що не впливаєш", "нічого змінити не можна" - помилкові. Об'єднавшись вільні люди можуть відстояти свої права не дивлячись на спротив корумпованої системи!https://www.youtube.com/watch?v=U3kHlYlNSKE
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как это не жестко но это так и есть - из-за этого скотья и льется кровь!...
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Вся беда в том что безмозглую титушню нечем занять, при сталине они уже бы где то , новый БАМ строили, а мамашам пох чем их быдло занимается, а вот когда прибьют его где то, то сразу вой подымает, что такой хароший бил малчик, даже муху в жизни не обидел
Живем как на диком западе, судов нету, если что то дом арест или под залог, придет хозяин с адвокатом и отбелят титушню
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Как на Диком Западе, но есть нюанс: на Диком Западе население вооружено было на 110% и выборных шерифов имело, в результате чего численность отморозков была очень быстро урегулирована.
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Титушки это передовой отряд Пети Порошенко и его вороватых корешей ....
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А хіба могло бути по іншому , засновник Партії Регіонів просто взяв своє .
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люстрация в украине должна предусматривать физическую нейтрализацию всех титушек (увечья несовместимые с агрессивным поведением)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖильцы "Аркадийского дворца" в Одессе подрались с титушками из-за попытки захвата паркинга. ФОТОрепортаж
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