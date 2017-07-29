 Жильцы "Аркадийского дворца" в Одессе подрались с титушками из-за попытки захвата паркинга. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".
Сообщается, что произошла попытка силового захвата здания паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" на Гагаринском плато. В событиях приняли участие более 100 титушек и еще около 80 находились неподалеку.
"Такого количества титушек я не видел со времен Майдана", - рассказал один из очевидцев.
По информации издания, конфликт из-за здания паркинга начался после того, как управляющая компания вторично продала его другому застройщику. Застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей.
Ночью на место происшествия прибыли наряды полиции, которые пытались успокоить стороны, а также бойцы Национальной гвардии.
"К счастью, в этот раз обошлось без стрельбы. Паркинг выстоял. К двум часам ночи нападающие начали перегруппировку: часть титушек увезли автобусами, часть отошла своим ходом, а "засадный полк" все еще остается на Гагаринском плато в ожидании инструкций", - отмечает "Думская".
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Самара, наши дни
https://twitter.com/WeltRussische/status/890912200143011840
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Закреплены ли права граждан на паркинг?
Было ли согласие граждан в ходе общественного обсуждения на хостел?
Не возникает?
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Но поскольку сегодня обе эти бесполезные категории граждан в большинстве случаев "работают" вместе,то принятие такого Закона маловероятно.
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13 годин тому
Відео вчорашньої зачистки Вільшанського району Кіровоградської області від рейдерів і бандитів. Вільні селяни селища Доброго об'єдналися в боротьбі за свої права з Самооборона підприємців. Допоміг Внутрішній Корпус Батальйону Донбас.
"Істини" які розповідають нам по олігархічним каналам - "всі однакові", "ти ні на що не впливаєш", "нічого змінити не можна" - помилкові. Об'єднавшись вільні люди можуть відстояти свої права не дивлячись на спротив корумпованої системи!https://www.youtube.com/watch?v=U3kHlYlNSKE
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Живем как на диком западе, судов нету, если что то дом арест или под залог, придет хозяин с адвокатом и отбелят титушню
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