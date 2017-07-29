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Все про:корабль (911) Одесская область (1623) пограничники (1309) Румыния (499)

 Пограничники в Одесской области задержали румынский катер, нарушивший границу, - Госпогранслужба. ФОТО

Украинские пограничники задержали катер с мореплавателем из соседней Румынии. Это произошло в Кислицком устье реки Дунай.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Несмотря на исправные средства навигации и связи, задержанный утверждал, что заблудился", - отмечается в сообщении.

Кроме того пограничники сообщают, что это уже не первый подобный случай. Недавно катер подобного типа с двумя гражданами Румынии, того же возраста и также с исправными приборами были задержаны в этом же районе. Тогда румыны так же уверяли, что просто заблудились.

Как отметили в ГПСУ, за нарушение государственной границы иностранцы были привлечены к административной ответственности.

"Гражданин Румынии и его катер передан на погранично-представительской встрече румынским коллегам", - уточнили в ведомстве.

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Пограничники в Одесской области задержали румынский катер, нарушивший границу, - Госпогранслужба 01

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Пограничники в Одесской области задержали румынский катер, нарушивший границу, - Госпогранслужба 02

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Заблудились, а потом у таких на борту сигареты.
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Єто вертуозьі игрьі на контрабасе, как правило страдают амнезией- профессиональное заболевание.
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А что ещё делать людям с прифронтовых зон как не гнать друг другу контрабанду ? :D
Контрабанду с соседями можно искоренить лишь в одном случае. Войти в Евросоюз.
Другие меры не помогут. Контрабанда существовала всегда.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники в Одесской области задержали румынский катер, нарушивший границу, - Госпогранслужба. ФОТО
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