 Пограничники в Одесской области задержали румынский катер, нарушивший границу, - Госпогранслужба. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Несмотря на исправные средства навигации и связи, задержанный утверждал, что заблудился", - отмечается в сообщении.
Кроме того пограничники сообщают, что это уже не первый подобный случай. Недавно катер подобного типа с двумя гражданами Румынии, того же возраста и также с исправными приборами были задержаны в этом же районе. Тогда румыны так же уверяли, что просто заблудились.
Как отметили в ГПСУ, за нарушение государственной границы иностранцы были привлечены к административной ответственности.
"Гражданин Румынии и его катер передан на погранично-представительской встрече румынским коллегам", - уточнили в ведомстве.
344 4
Спасатели под Одессой нашли затопленное немецкое судно с боеприпасами времен Второй мировой войны, - ГСЧС(74)
Корабли НАТО в Одессе будут открыты для всех желающих(59)
Украина для Великобритании является приоритетом в сфере внешней политики, – посол Гоф(17)
Россию оштрафовали на 5 млн евро за задержание судна "Гринпис" в 2013 году(22)
Разбитые дороги как корень сепаратизма в Одесской области(0)
Россия не может достроить атомный ледокол "Арктика" без Украины. Путин распорядился перенести сроки на два года(189)
"Си-Бриз-2017": ракетный эсминец ВМС США USS Carney в Черном море. ФОТОрепортаж(61)
Ответить
Ответить
Контрабанду с соседями можно искоренить лишь в одном случае. Войти в Евросоюз.
Другие меры не помогут. Контрабанда существовала всегда.
Ответить