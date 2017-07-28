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Все про:Кривой Рог (611) непогода (258) смерч (21)

 Смерч пронесся над Кривым Рогом - сорваны крыши и поломаны деревья. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге (Днепропетровская область) над жилыми домами в районе Восточный наблюдали смерч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Первый Криворожский".

В городе была мощный ливень, местами выпал град.
Град был размером с куриное яйцо. В микрорайоне Дружба по улице Шепетовской жители домов подсчитывают ущерб, нанесенный смерчем.

"Летали крыши домов, шифер, стекло, дерева. Оборванные провода и повреждены газовые трубы. Стоят дома без крыш и окон", - сообщил местный житель.

Начальник Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач также сообщил на своей странице в Facebook, в городе в результате урагана повреждены около 50 частных домов.

"Кривой Рог. В результате урагана повреждены около 50 частных домов по 5 улицам. У кого-то сорвало крышу полностью, у кого повергло забор, повредило сарай и тому подобное. Есть поваленные деревья и оборванные провода, плохо работает связь", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерч на Черниговщине поднял в воздух двух детей и бросил на землю, - поселковый голова

Смерч пронесся над Кривым Рогом - сорваны крыши и поломаны деревья 01

Смерч пронесся над Кривым Рогом - сорваны крыши и поломаны деревья 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мощный смерч на Херсонщине разрушил старое здание. ВИДЕО

Смерч пронесся над Кривым Рогом - сорваны крыши и поломаны деревья 03

Смерч пронесся над Кривым Рогом - сорваны крыши и поломаны деревья 04

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Вот и у нас такое только сейчас.. как там моя "ланька" на стоянке то.. переживаю чо то

Видел последствия града на новом авто из салона. чудачка даже не успела страховку оформить. по крыше как кто то молотком прошелся... только под замену.... жестко
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А я свою, как чувствовал, в гараж поставил... Хоть и не под боком, зато у хаті...
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Отож... процитирую сам себя из другой темы

Офтоп. за окном начался армагедон. Ничего не предвещало так сказать. смеркалось (точнее "смеркнулось" уже давно). И тут (внизапна) как уе...ударит молния в соседний дом. Я думал рванул наконец то старый жигуленок, который по утрам воняет выхлопом сизым на весь двор пяти многоэтажек. Взвыли сигнализации и замигали веселые оранжевые огонечки. И тут же начался ливень..Вырубилось кабельное. Картинка на улице мрачная.....оооо пошел град. лупит по стеклам!
всем хорошего вечера Смерч пронесся над Кривым Рогом - сорваны крыши и поломаны деревья - Цензор.НЕТ 2043
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Учу польский. Невольно перевожу все Читаю "страховку оформить", а на языке "выкупичь убезпеченне)) И не сейчас, а тераз))
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Град и правда был конкретный. Правда в нашем районе нет частного сектора, так что обошлось без сорванных крыш.
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Хоть не помешал град втулить лохам пару банок вазелина от эйвон? Переживаю за тебя....голодаешь.
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Помолова продает вазелин порохоботам?! Надеюсь что с толченым стеклом
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с толченым для своих. "на любителя, с душком" © "31 июня"
в нагрузку костюм "абибас". бери пока дает
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Ну куда ж без спортивного костюма? Любимая тема местных потвор.
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я эту легенду только слышал. лицезреть не успел....
а так, да - впечатляет масштаб
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масштаб чего? Пустой черепной коробки мента? Не парься.
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ну что ты. меня поразил масштаб вашего вкуса мадам.... "на лабутенах нах и в ..." ну ты в курсе
"не парься" - давно я не слышал дворовую речь из уст барышни... семки есть? а сиги? а если найду?
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Ну семки тебе скорее нужны, ты же здесь сплетничаешь, не я. И тебе это нравится! Так что лабутены пора покупать тебе.
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Да смотрю у нее целая сетка. Второй соевый положительный отзыв дает . Надо посоветовать ей, чтоб еще и чесоточную мазь вам пропихнула
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а ты чего - для себя заказывал и не помогает?
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Не нужно мешать "человеку" показать свое собственное дно. Пусть развлекается.
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Помолова ничего не продает. Но не хочу " девочек" выше расстраивать.
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Простите, а Парфюмерная вода Avon Attraction Rush для Нее, 50 мл, со скидкой за сколько отдадите?
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После жары всегда ураганчик должен быть,вот и у нас над Мариуполем гремит,но пока душно.
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Пока тихо,тфу,тфу.Переживаю к ним касабы опять гомноконвой прислали,так они после них шухорят сильно.Все ничего бы,только что бы хлопцы на передке не страдали бы.
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Полтавская обл...херачит такое шо чых-пых того мента в рот!!!
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чет у меня такое чувство что этот смерч сейчас приближается к моему Днепру... Приднепровск, Северный - всё сверкает, как лаборатории у Теслы ))))! Страшно.. Но очень красиво...
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В Киеве, пока стоял на перекрестке на красный свет, жахнула молния, очень низко, и вырубила светофор. Пришлось ехать на черный свет
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Да, ранее таких смерчей на Украине не было, в этом году пошли. Климат меняется, что еще впереди будет то....
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У нас в 25 км от Киева третью ночь цветомузыка. Хорошо хоть без града пока.
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Нет, как и живу последние годы - в противоположном направлении, скорее уж соседкой Овоща была Приветик.
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У нас в Херсоне и по области тоже дождь был, но короткий, минут на 5-10
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Лучше бы и не шёл тот дождь ! Ещё хуже стало .Тропики в чистом виде ! Сходила в магазин днём - чуть не вмэрла .
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В Харькове лютая жара - 29 градусов прямо сейчас + влажность. Всегда недолюбливал кондиционеры, но видимо нужно ставить. это просто писец какой то.
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нужно лезть в болото ну крайняк ехать на Безлюдовку или Салтов
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСмерч пронесся над Кривым Рогом - сорваны крыши и поломаны деревья. ФОТОрепортаж
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