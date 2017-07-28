 Смерч пронесся над Кривым Рогом - сорваны крыши и поломаны деревья. ФОТОрепортаж





В городе была мощный ливень, местами выпал град.

Град был размером с куриное яйцо. В микрорайоне Дружба по улице Шепетовской жители домов подсчитывают ущерб, нанесенный смерчем.





"Летали крыши домов, шифер, стекло, дерева. Оборванные провода и повреждены газовые трубы. Стоят дома без крыш и окон", - сообщил местный житель.





Начальник Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач также сообщил на своей странице в Facebook, в городе в результате урагана повреждены около 50 частных домов.





"Кривой Рог. В результате урагана повреждены около 50 частных домов по 5 улицам. У кого-то сорвало крышу полностью, у кого повергло забор, повредило сарай и тому подобное. Есть поваленные деревья и оборванные провода, плохо работает связь", - написал он.

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