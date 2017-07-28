 Смерч пронесся над Кривым Рогом - сорваны крыши и поломаны деревья. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Первый Криворожский".
В городе была мощный ливень, местами выпал град.
Град был размером с куриное яйцо. В микрорайоне Дружба по улице Шепетовской жители домов подсчитывают ущерб, нанесенный смерчем.
"Летали крыши домов, шифер, стекло, дерева. Оборванные провода и повреждены газовые трубы. Стоят дома без крыш и окон", - сообщил местный житель.
Начальник Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач также сообщил на своей странице в Facebook, в городе в результате урагана повреждены около 50 частных домов.
"Кривой Рог. В результате урагана повреждены около 50 частных домов по 5 улицам. У кого-то сорвало крышу полностью, у кого повергло забор, повредило сарай и тому подобное. Есть поваленные деревья и оборванные провода, плохо работает связь", - написал он.
Видел последствия града на новом авто из салона. чудачка даже не успела страховку оформить. по крыше как кто то молотком прошелся... только под замену.... жестко
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Офтоп. за окном начался армагедон. Ничего не предвещало так сказать. смеркалось (точнее "смеркнулось" уже давно). И тут (внизапна) как уе...ударит молния в соседний дом. Я думал рванул наконец то старый жигуленок, который по утрам воняет выхлопом сизым на весь двор пяти многоэтажек. Взвыли сигнализации и замигали веселые оранжевые огонечки. И тут же начался ливень..Вырубилось кабельное. Картинка на улице мрачная.....оооо пошел град. лупит по стеклам!
всем хорошего вечера
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в нагрузку костюм "абибас". бери пока дает
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а так, да - впечатляет масштаб
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"не парься" - давно я не слышал дворовую речь из уст барышни... семки есть? а сиги? а если найду?
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Привет.
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