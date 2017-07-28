 Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.
В учениях принимают участие эсминец "Дункан" (ВМС Великобритании), фрегаты "Илдырым" (ВМС Турецкой Республики), "Гетман Сагайдачный" (ВМС ВС Украины) и "Р. Фердинанд "(ВМС Румынии).
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Мокшань, кто начал вторую мировую войну?
Какая страна 17 сентября 1939 года напала на Польшу?
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рсукий мир - он такой.
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Приспів:
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Так ти зряплатню не заробиш. Нема вогнику в месагах, не кріатівно
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Ти мене ні зким не спутав? Чи ти всіх по собі рівняєш?
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