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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX. ФОТОрепортаж

В Черном море украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

В учениях принимают участие эсминец "Дункан" (ВМС Великобритании), фрегаты "Илдырым" (ВМС Турецкой Республики), "Гетман Сагайдачный" (ВМС ВС Украины) и "Р. Фердинанд "(ВМС Румынии).

Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX 01
Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN. ФОТОрепортаж

Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX 03
Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX 04
Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX 05

Смотрите также: "Си Бриз-2017": в групповых маневрах участвовало 16 кораблей. ФОТОрепортаж

Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX 06
Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX 07
Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX 08

Смотрите: Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду. ФОТОрепортаж

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русня снова про секс мечтает, походу.Мокша, какой брат, что ты несёшь?
Мокшань, кто начал вторую мировую войну?

Какая страна 17 сентября 1939 года напала на Польшу?
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а зачем это тебе ? тебе главное шоб деньги иностранные платили .
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ты бы вернулся в свой днепр к брату . и защищали бы родину на родине .или оттуда не так страшно ?
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Чему радуешься, тому что короновали Пецю на второй срок автоматом?
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Кондитер отказался от президентства в пользу плешивого Педофила. :D радуйся КРЫСА
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Я і першу коронацію пропустив, а тут вже за другу мова пішла...
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фейки в упаковках? прикольно они там живут...
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«Марш черкаських батальйонів».Там, де тяжко гримлять гармати,Бій переможний іде…Б»ють козаки зайд-супостатівІ перемога наша прийде! (2 р.)Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,Батькова хата - хай вічно стоїть…Рідної мами сивії косиМусимо ми, як один захистить! (2 р.)Ген, майорить малинове знаменоКозача кров на ньому запеклась,Холодний Яр і Хортиця здригнулись -На бій Вкраїна знову піднялась! (2 р.)Приспів:Над нашим краєм з року в рікКипіли битви, сталь дзвенілаНевже ж нащадкам козаківСнаги забракне взятися до діла?(2 р.)Приспів:Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!Хоробра сталь, в руках дівочих,Над ворогом, як кара, вознеслась,І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)Приспів:Мій рідний край, Черкащина чудова!Захистимо її у грізний час!Щоби в віках гриміло грізно слово -Та «першоназва» в нас - «черкас»!!!

Приспів:
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за последние 5 лет РАБссия заблокировала 275 000 интернет ресурсов.Мировой рекорд Гиннесса.Чуркин отдыхает...
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І що б там хто не казав, але йде інтеграція ЗСУ в альянс, процес тривалий але необхідний
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FR Намкрыш Намкрыш
Так ти зряплатню не заробиш. Нема вогнику в месагах, не кріатівно
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Ти мене ні зким не спутав? Чи ти всіх по собі рівняєш?
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не обращай внимания . он после работы всегда такой уставший .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX. ФОТОрепортаж
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