 У них есть общий ветеранский опыт, и в этом их сила: украинская команда готовится к участию в Играх Инвиктус. ФОТОрепортаж

"Игры непокоренных" - международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей. Основаны Принцем Уэльским Гарри. Турнир в этом году пройдет с 24 по 30 сентября. Более 550 раненых бойцов из 17 стран будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах.
В 2017 году команда Украины впервые будет участвовать в "Играх Инвиктус". Были отобраны участники команды, основной и резервный составы. Не все из них ранее занимались спортом, однако все показали себя во время выполнения боевых заданий.
Помимо тренеров с новоиспеченными спортсменами также занимаются психологи и преподаватели английского языка.
Корреспондент Цензор.НЕТ встретился с частью команды на базе по водно-гребным видам спорта Центрального спортивного клуба ВСУ. Все спортсмены отмечают, что кроме собственно побед, в Канаде они хотят пообщаться с ветеранами из других стран и обменяться с ними опытом.
Валерий Рак, стрельба с лука, гребля на байдарке. Родом с Черкащины, живет в Киеве. Защищал Украину в войне на востоке Украины, был замкомандира штурмовой роты 5-го отдельного батальона ДУК.
"В ноябре 2016-го я получил осколочное ранение головы и нижних конечностей. Правую ногу чуть не удалили. Это случилось в авдеевской промке. Мы проводили разведку, в процессе нас двое подорвалось.
У меня еще были открытые раны, когда я отсылал заявку. Подумал, что к тому времени, пока дойдет до отбора, то меня заштопают. Но оказалось, что моя заявка сразу не отправилась. Я подался еще раз в самый последний момент. Так что, для меня "Игры Инвиктус" начались с упорства.
Хочется победы: и спортивной, и моральной, и духовной. Хочу увидеть таких же бойцов, как я, в других краях. Но спорт - это спорт. Я все же ориентирован на победу".
Екатерина Михайлова со Львова, стрельба с лука, велоспорт и пауэрлифтинг. Служила на должности парамедика в штурмовой роте батальоне "Айдар".
"Как раз недавно с мужем праздновали свой второй день рождения. 27 июля 2014 года при разблокировании луганского аэропорта мы попали в засаду, нас очень обстреляли. Вместе с супругом я получила контузию, разными снарядами правда.
Хочу победить, конечно. Очень жду, когда смогу пообщаться с ветеранами других стран, обменяться опытом. Особенно интересно пообщаться с парамедиками, как у них происходит оказание медицинской помощи на войне".
Евгений Олексенко из Запорожья, участник резервного состава команды пауэрлифтинга.
Служил в 93-й бригаде, до этого пошел добровольцем в батальон "Карпатская Сич". Получил осколочное минометное ранение в бою по ДАПом 24 августа 2015 года. Имеет 3-ю группу инвалидности.
"Так получилось, что я успел убрать из зоны поражения командира и тех, кто был рядом. А меня зацепило - по касательной, благодаря этому нога осталась. Но все нервы были повреждены, лечился почти 8 месяцев.
Хочу представить честь страны. Шансы есть, условия есть. Мы тренируемся. Я до Майдана также занимался пауэрлифтингом. Еще в 2014-м году, когда стояли на блокпостах, можно было тренироваться. А вот с 2015-го, когда пошел служить, уже было не до спорта. Поэтому сейчас наверстываю. Я перенес три операции. Но как только смог ходить, то сразу в зал пошел".
Тренеры и психологи утверждают, что украинская команда хорошо подготовлена и сильна духом.
Валерий Чикиринда, тренер по водно-гребным видам спорта, Центральный спортивный клуб ВСУ.
"Нет никаких проблем. Я только требую результат, и, как любой тренер, всегда недоволен. В тренировках бойцов с инвалидность есть небольшие нюансы по технике. Человек получил ранение, многие долго реабилитировались, а теперь им нужно тренироваться. Идет перенастройка организма. Я дал базу, и потихонечку вывожу на нужный уровень. Им нравится. Есть ребята, которые на голову опережают результаты прошлого года. Но наверняка прогнозы мы не делаем. У ребят настрой боевой, они пойдут до конца".
Артем Денисов, военный психолог, глава общественной организации "Побратимы".
"Очень важен командный дух. Профессиональные спортсмены, особенно если выступаю в командном виде спорта, больше индивидуалисты. Здесь же мы видим, что ребята очень сильно друг друга поддерживают, независимо от дисциплины.
Отдельные групповые собрания мы посвящали разбору, что такое "Игры Инвиктус". Звучали мысли о единстве, о достойном представлении ветеранов и Украины. И речь идет не только о количестве медалей, а и об отношении. Это моменты, когда спортсмен перед финишем останавливается на секунду, чтобы финишировать вместе с соперником. Это уже меньше про спорт, и больше про единство. То есть, не важно из какой ты бригады, в какой операции получил ранение… у них есть общий ветеранский опыт, и в этом их сила. Когда принц Гарри создавал "Игры Инвиктус", говорил: "Вы все победители". Я рад, что украинская команда является именно такой".
Напомним, общественная инициатива призывает всех неравнодушных поддержать украинскую команду во время подготовки к Invictus Games (Игры Непокоренных) - международным соревнованиям ветеранов и действующих военнослужащих, которые получили травмы и ранения.
Чтобы принять участие в акции, каждый желающий должен на видео прочесть стих "Непокоренный", который является гимном Игр. Далее - опубликовать его на своей странице в соцсети и передать эстафету друзьям.
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