 У них есть общий ветеранский опыт, и в этом их сила: украинская команда готовится к участию в Играх Инвиктус. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , соревнования пройдут в конце сентября в Торонто."Игры непокоренных" - международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей. Основаны Принцем Уэльским Гарри. Турнир в этом году пройдет с 24 по 30 сентября. Более 550 раненых бойцов из 17 стран будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах.В 2017 году команда Украины впервые будет участвовать в "Играх Инвиктус". Были отобраны участники команды, основной и резервный составы. Не все из них ранее занимались спортом, однако все показали себя во время выполнения боевых заданий.Помимо тренеров с новоиспеченными спортсменами также занимаются психологи и преподаватели английского языка.Корреспондент Цензор.НЕТ встретился с частью команды на базе по водно-гребным видам спорта Центрального спортивного клуба ВСУ. Все спортсмены отмечают, что кроме собственно побед, в Канаде они хотят пообщаться с ветеранами из других стран и обменяться с ними опытом., стрельба с лука, гребля на байдарке. Родом с Черкащины, живет в Киеве. Защищал Украину в войне на востоке Украины, был замкомандира штурмовой роты 5-го отдельного батальона ДУК."В ноябре 2016-го я получил осколочное ранение головы и нижних конечностей. Правую ногу чуть не удалили. Это случилось в авдеевской промке. Мы проводили разведку, в процессе нас двое подорвалось.У меня еще были открытые раны, когда я отсылал заявку. Подумал, что к тому времени, пока дойдет до отбора, то меня заштопают. Но оказалось, что моя заявка сразу не отправилась. Я подался еще раз в самый последний момент. Так что, для меня "Игры Инвиктус" начались с упорства.Хочется победы: и спортивной, и моральной, и духовной. Хочу увидеть таких же бойцов, как я, в других краях. Но спорт - это спорт. Я все же ориентирован на победу".со Львова, стрельба с лука, велоспорт и пауэрлифтинг. Служила на должности парамедика в штурмовой роте батальоне "Айдар"."Как раз недавно с мужем праздновали свой второй день рождения. 27 июля 2014 года при разблокировании луганского аэропорта мы попали в засаду, нас очень обстреляли. Вместе с супругом я получила контузию, разными снарядами правда.Хочу победить, конечно. Очень жду, когда смогу пообщаться с ветеранами других стран, обменяться опытом. Особенно интересно пообщаться с парамедиками, как у них происходит оказание медицинской помощи на войне".из Запорожья, участник резервного состава команды пауэрлифтинга.Служил в 93-й бригаде, до этого пошел добровольцем в батальон "Карпатская Сич". Получил осколочное минометное ранение в бою по ДАПом 24 августа 2015 года. Имеет 3-ю группу инвалидности."Так получилось, что я успел убрать из зоны поражения командира и тех, кто был рядом. А меня зацепило - по касательной, благодаря этому нога осталась. Но все нервы были повреждены, лечился почти 8 месяцев.Хочу представить честь страны. Шансы есть, условия есть. Мы тренируемся. Я до Майдана также занимался пауэрлифтингом. Еще в 2014-м году, когда стояли на блокпостах, можно было тренироваться. А вот с 2015-го, когда пошел служить, уже было не до спорта. Поэтому сейчас наверстываю. Я перенес три операции. Но как только смог ходить, то сразу в зал пошел".Тренеры и психологи утверждают, что украинская команда хорошо подготовлена и сильна духом., тренер по водно-гребным видам спорта, Центральный спортивный клуб ВСУ."Нет никаких проблем. Я только требую результат, и, как любой тренер, всегда недоволен. В тренировках бойцов с инвалидность есть небольшие нюансы по технике. Человек получил ранение, многие долго реабилитировались, а теперь им нужно тренироваться. Идет перенастройка организма. Я дал базу, и потихонечку вывожу на нужный уровень. Им нравится. Есть ребята, которые на голову опережают результаты прошлого года. Но наверняка прогнозы мы не делаем. У ребят настрой боевой, они пойдут до конца"., военный психолог, глава общественной организации "Побратимы".

"Очень важен командный дух. Профессиональные спортсмены, особенно если выступаю в командном виде спорта, больше индивидуалисты. Здесь же мы видим, что ребята очень сильно друг друга поддерживают, независимо от дисциплины.Отдельные групповые собрания мы посвящали разбору, что такое "Игры Инвиктус". Звучали мысли о единстве, о достойном представлении ветеранов и Украины. И речь идет не только о количестве медалей, а и об отношении. Это моменты, когда спортсмен перед финишем останавливается на секунду, чтобы финишировать вместе с соперником. Это уже меньше про спорт, и больше про единство. То есть, не важно из какой ты бригады, в какой операции получил ранение… у них есть общий ветеранский опыт, и в этом их сила. Когда принц Гарри создавал "Игры Инвиктус", говорил: "Вы все победители". Я рад, что украинская команда является именно такой".

Напомним, общественная инициатива призывает всех неравнодушных поддержать украинскую команду во время подготовки к Invictus Games (Игры Непокоренных) - международным соревнованиям ветеранов и действующих военнослужащих, которые получили травмы и ранения.

Чтобы принять участие в акции, каждый желающий должен на видео прочесть стих "Непокоренный", который является гимном Игр. Далее - опубликовать его на своей странице в соцсети и передать эстафету друзьям.

