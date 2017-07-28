 Завкафедрой одного из университетов попался на взятке $2 тысячи в Ривном, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, завкафедрой вуза требовал две тысячи долларов США от абитуриента за поступление в университет.
"Он был задержан в одном из кафе при получении всей суммы взятки. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, то есть принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом", - рассказала Калиновская.
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Подошел и потребовал... Как он выбирал того, у кого требовать?
Спикеры, мля...
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Как сейчас помню ---сижу в ХИСИ на кафедре математики, Папу ждут, спиной к стене, оа стеной аудитория (человек на 200), каждые 10-минут раздается взрыв гомерического хохота. Я:"шо там присходит"???? Мне:" Там твой Папа лекцию по математике читает...."!!! Горжусь Папой --- заставить ржать поток вечерников/заочников на лекциях по математике --- это высокий класс!!! И взяток Папа не брал --- ну если хотите назвать бутылку коньяка и торт взяткой --- перАЦвые бросьте в меня камень --- взятки начались с 1994, когда ХИСИ обьединили с Пожарным Училищем....
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