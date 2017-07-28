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 Завкафедрой одного из университетов попался на взятке $2 тысячи в Ривном, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Ривном сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следствием полиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры задержали на взятке в две тысячи долларов США заведующего кафедрой – члена экзаменационной комиссии государственного университета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, завкафедрой вуза требовал две тысячи долларов США от абитуриента за поступление в университет.

"Он был задержан в одном из кафе при получении всей суммы взятки. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, то есть принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом", - рассказала Калиновская.

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Завкафедрой одного из университетов попался на взятке $2 тысячи в Ривном, - Нацполиция 01

Завкафедрой одного из университетов попался на взятке $2 тысячи в Ривном, - Нацполиция 02

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Завкафедрой одного из университетов попался на взятке $2 тысячи в Ривном, - Нацполиция 03

Завкафедрой одного из университетов попался на взятке $2 тысячи в Ривном, - Нацполиция 04

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//не попався ,а план виконують, якби всі хто попався сиділи(починаючи звичайно з діамантових) то була б не Україна великий конкурс вакантних місць
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За 2 тис. долларов поступать в какую-то сраную контору... Извините.
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"...требовал..."
Подошел и потребовал... Как он выбирал того, у кого требовать?
Спикеры, мля...
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Коррупция будет до тех пор пока будет халява (обучение на бюджете) и решать кому давать халяву будет чиновник.
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Когда все нормальные СМИ пишут о взятке, которую взял подчиненный Трояна, Цензор пишет о каком-то зачуханом препаде. Не стыдно?
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2 тис. за вступ до університету в Рівному, це звичайно - перебір.............. Тому мабуть і здали.
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Работают органы ... и даже фото... Держат нас за дебилов, воры разворовывающие миллиарды...
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Это маленький агент вовы пукина,а есть еще и большие,в Киеве.
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Нормальные корупционеры для получения взяток имеют доверенное лицо.
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Завкафедрой попався --- и не жаль мне его ничуть... Хто пойдет в "завкафедрой" ---- та токо гандон последний, тварь и сволочь.... У самого Папа был доцентом кафедры математики в ХИСИ (Харьковский Инженерно-Строительный), там на кафедре математики, после покойного Каплана (начало 70-х) вообще нормальных людей не было и не могло быть -- Митасов, Панченко, хто там сейчас уже и даже не знаю... Нихто на должность завкафедрой не хотел идти --- и не напрасно, стоять раком перед деканатом, справки писать, дрязги мелкие разбирать.... да мало ли???? Как сейчас помню на какой-то пьянке покойный Каплан сказал (я мальцом совсем тогда был) --- он там какого-то преподам выдавал ---да на заседании кафедры, да ещё и обидел невзначай --- ему говорят "она плачет", а он:"Больше поплачет, меньше пописяет..." Но Каплан был Каплан, а нынешние уж не чета ему...
Как сейчас помню ---сижу в ХИСИ на кафедре математики, Папу ждут, спиной к стене, оа стеной аудитория (человек на 200), каждые 10-минут раздается взрыв гомерического хохота. Я:"шо там присходит"???? Мне:" Там твой Папа лекцию по математике читает...."!!! Горжусь Папой --- заставить ржать поток вечерников/заочников на лекциях по математике --- это высокий класс!!! И взяток Папа не брал --- ну если хотите назвать бутылку коньяка и торт взяткой --- перАЦвые бросьте в меня камень --- взятки начались с 1994, когда ХИСИ обьединили с Пожарным Училищем....
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Да,за 2 тыс. конечно посадят.Не повезло.Еслиб 2 млн.мог бы ЗАСТАВУ внести.И гулял бы спокойно.А так только тюрьма.
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преподам нужно пример с Верховного Совета брать - помощников заводить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗавкафедрой одного из университетов попался на взятке $2 тысячи в Ривном, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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