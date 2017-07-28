 Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: "Ям нет, потому что и дороги нет". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня где-то в фб увидел целую дискуссию на тему: "почему Омелян возвращается в Киев не плацкартом, а на авто?" Серьезная тема дебатов. За последние полтора года я объехал почти всю Украину дважды. В 90% случаев основной вид транспорта - мини-бус Volkswagen. Загружаемся в него небольшой командой и едем проверять отделения "Укрпошти", вокзалы, аэро- и морпорты и, безусловно, автодороги: те, которые ремонтируются, те, которые не ремонтируются, и те, которых почти нет. Пропорция дорог, по которым едем, где 50/50: 50% - запланированы, 50% - вне плана, те, о которых люди пишут, которые являются объектом нареканий", - отмечает министр.
По его словам, по дороге из Днепра в Киев проехали по автодорогам Днепропетровской (Е-50, Н-08), Кировоградской (Т-12-17, Н-08, Р-10, Н-01), Полтавской (Н-08, Е-584, Р -10), Черкасской (Р-10, Т-12-17, Н-01), Киевской областей (Н-01).
"На следующей неделе попрошу Укравтодор совместно с COsT проверить, насколько реальный ремонт этих трасс совпадает с бумажными отчетами. У меня лично возникли большие сомнения... Ситуация с дорогами как со средней температурой по больнице - 36,6. Только у кого лихорадка, а кто-то уже остыл. Есть участки с хорошим покрытием, есть такие, где комфортно чувствовать себя могут только коровы. В прямом смысле", - пишет Омелян и публикует фото, подтверждающие его слова.
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