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Все про:дороги (1746) Укравтодор (307) Мининфраструктуры (490) Омелян (299) инфраструктура (96)

 Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: "Ям нет, потому что и дороги нет". ФОТОрепортаж

Министр инфраструктуры Владимир Омелян проинспектировал состояние дорожного полотна по дороге из Днепра в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня где-то в фб увидел целую дискуссию на тему: "почему Омелян возвращается в Киев не плацкартом, а на авто?" Серьезная тема дебатов. За последние полтора года я объехал почти всю Украину дважды. В 90% случаев основной вид транспорта - мини-бус Volkswagen. Загружаемся в него небольшой командой и едем проверять отделения "Укрпошти", вокзалы, аэро- и морпорты и, безусловно, автодороги: те, которые ремонтируются, те, которые не ремонтируются, и те, которых почти нет. Пропорция дорог, по которым едем, где 50/50: 50% - запланированы, 50% - вне плана, те, о которых люди пишут, которые являются объектом нареканий", - отмечает министр.

Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 01

По его словам, по дороге из Днепра в Киев проехали по автодорогам Днепропетровской (Е-50, Н-08), Кировоградской (Т-12-17, Н-08, Р-10, Н-01), Полтавской (Н-08, Е-584, Р -10), Черкасской (Р-10, Т-12-17, Н-01), Киевской областей (Н-01).

Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 02Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 03

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Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 04


"На следующей неделе попрошу Укравтодор совместно с COsT проверить, насколько реальный ремонт этих трасс совпадает с бумажными отчетами. У меня лично возникли большие сомнения... Ситуация с дорогами как со средней температурой по больнице - 36,6. Только у кого лихорадка, а кто-то уже остыл. Есть участки с хорошим покрытием, есть такие, где комфортно чувствовать себя могут только коровы. В прямом смысле", - пишет Омелян и публикует фото, подтверждающие его слова.

Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 03Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 06Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 07


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Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 08Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 09Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 10Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 11Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 12

"Как говорят отдельные чиновники: "ям на дороге нет". Проехали, проверили. Да, ям нет, потому что и дороги нет. Нет дороги - нет ям", - пишет министр.

Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: Ям нет, потому что и дороги нет 13

"В этом году "Укравтодор" отработает на максимуме своих возможностей и в пределах финансирования, которое есть по факту. Жаль, что денег обещали много, а дали пока меньше половины обещанного. Хорошо работает руководство отдельных областей, которое привлекает дополнительное финансирование на ремонт дорог. Нам ежегодно необходимо не менее 50 млрд гривен на дороги, тогда качественные изменения мы сможем увидеть через 4-5 лет. Дорожный фонд и децентрализация "Укравтодора", при которой 120 тыс км автодорог из 170 будет передано на баланс областей, которые мы запускаем с 2018 года, должны сделать финансирование дорожной отрасли защищенным и стабильным, а управление отраслью - эффективным. В то же время, если бы осенью этого года нам твердо сказали: в 2018 году на автодороги пойдет 100 млрд гривен - можно было бы ожидать качественно иного состояния дорожной инфраструктуры уже за один строительный сезон и это было бы заметно каждому. Государство формируется с дорог. Так сложилось со времен Древнего Рима. А так, имеем, что имеем. В прошлом году отремонтировали 1% дорог, в этом году около 2% и 80 мостов. А 90% просто разрушены", - констатирует министр.
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Зато у одного ГОВНЮКА в царское село идет прекрасная дорога !
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОмелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: "Ям нет, потому что и дороги нет". ФОТОрепортаж
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