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Все про:УПЦ КП (390) Филарет (300) церковь (980) шествие (128) Крещение Киевской Руси (110) Олег Богачук (572)

 В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве возле памятника святому князю Владимиру Великому на Владимирской горке прошел молебен по случаю крещения Киевской Руси-Украины. Его возглавил Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины, глава УПЦ КП Филарет.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Утром перед мероприятиями на Владимирской горке в Свято-Владимирском патриаршем кафедральном соборе состоялась Божественная литургия.

В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 01В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 02В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 03


После завершения литургии от Владимирского собора к памятнику святому князю Владимиру прошел торжественный крестный ход через Михайловскую площадь, улицу Трехсвятительскую, завершившись на Владимирской горке.

В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 04В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 05

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В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 06В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 07В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 08В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 09В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 10В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 21В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 12В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 13В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 14В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 15В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 16


"Впервые участие в шествии вместе с верующими приняли военные священники, военнослужащие и ветераны АТО", - сообщает пресс-служба УПЦ КП.

В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 17В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 18В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 19В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 20В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 21

Смотрите также: Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)

На молебне собралось около пяти тысяч верующих. Доступ к месту молебна для верующих свободный, но за безопасностью вокруг памятника следят патрульные полицейские, сообщает Укринформ.

В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО 22

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В обращении к верующим после завершения молебна у памятника Владимиру глава УПЦ КП Филарет заявил, что только единство украинского народа позволит Украине противостоять захватнической политике России и пройти тяжелые испытания, выпавшие на долю государства.

"В то время, когда Украина проходит тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, только единство народа позволит их достойно пройти. Украина миролюбивая держава, и не мы нападали на Россию, а наоборот. А Христова вера заключается не в том, чтобы захватывать чужое, а в том, чтобы жить в мире и единстве. Поэтому сейчас мы как никогда должны объединиться в один народ", - сказал Филарет.

Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Ну вот! Это УКРАИНА! А вчера по Киеву ходила ряженая орда. Сравните фото лиц. Это небо и земля.
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вот не думал, что буду тебе лайк ставить.
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Слава Ісусу Хресту !
Слава Нації !
Слава Україні !
Боже бережи Україну !
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Крестный ход здорового человека.

А вчера был крестный ход мацьковского пидроархата.
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Ти не знаєш навіщо потрібні народні депутати ? ..))
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Разительная разница. Между нашей церковью и кацапским птриперхатом.Даже внешне.
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Ні депутатів, ні чиновників не побачив- і вже добре.
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Приходилось видеть верующих КП и МП. Верующие КП с открытыми спокойными лицами, а МП в постоянном напряжении, осознавая свой приход к Всевышнему из-за грехов. На верующих МП без боли смотреть нельзя.
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оце наші.. Навіть вирази облич інші.. Зовсім не схожі на братків гундяєвсько-онуфрієвського зразку.
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і славу Богу не було тієї всієї письдоти - новінських-допкіних. Допбкін, до речі, ще і селфі встиг зробити перед образами та святими іконами.. Мабуть для звіту самому гундяю..
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А тому ,що українці і генетично і зовнішньо і духовно відрізняються від нащадків монголотатар-кацапів,як би вони не волали,що "мышебратья" чи ще щось.
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/// Хода Це Добре.

5 фото, відлік з низу, Клята війна, Негоже Матерям своїх дітей хоронити Негоже

Чиновники схаменіться Відріжте цю східну пухлину Законом про окупацію, та дайте рухатись Україні далі у майбутнє.
Не ватре життя людини ні землі ні надрам ні золоту, Життя кожного є унікальним а матеріальне воно є всюди
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Слава богу, что не в один день провели с этими макаками из московского паханата.
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Інтер місяць гавкав про свою проросійську ходу, а про нашу українську а ні пари з вуст. То в якій країні ми живемо?
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цікава деталь, хода УПЦ КП йде з українськими прапорами.. А от я шось не побачив жодного синьо-жовтого прапору під час "ходи" московського паханату..!! Чи там не українські громадяни йшли? Чи там не хочуть миру в Україні??))
Совпадьєніе?? Чи позиція?
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А зачем столько нацгвардии возле Сбербанка? Неужели думали, что Филарет будет его крушить?
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Могут быть провокации. Ведь промысел сатаны путлера оченень сложный коварный.
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І як же так сталося, що московити провели по Києву 5000, а КП лише 3000? Чи я щось поплутав?
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Нефиг к религии приплетать политику. Не приведёт ни к чему хорошему. Филарет вообще -то предан анафеме.
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камсамолець так тож ваш мацкальський фантік-фунтік його закалдавал,а нам це не завада для пошани ФІЛАРЕТА.
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сам ты предан анафеме. Анафема мацковского паханата значит что-либо ТОЛЬКО для мацковского паханата.
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Нацгвардия Украины, охраняет Сбербанк России в Украине от украинцев.
Вся суть рехформ.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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