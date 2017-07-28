 В крестном ходе УПЦ КП приняли участие военные священники и ветераны АТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Утром перед мероприятиями на Владимирской горке в Свято-Владимирском патриаршем кафедральном соборе состоялась Божественная литургия.
После завершения литургии от Владимирского собора к памятнику святому князю Владимиру прошел торжественный крестный ход через Михайловскую площадь, улицу Трехсвятительскую, завершившись на Владимирской горке.
"Впервые участие в шествии вместе с верующими приняли военные священники, военнослужащие и ветераны АТО", - сообщает пресс-служба УПЦ КП.
На молебне собралось около пяти тысяч верующих. Доступ к месту молебна для верующих свободный, но за безопасностью вокруг памятника следят патрульные полицейские, сообщает Укринформ.
В обращении к верующим после завершения молебна у памятника Владимиру глава УПЦ КП Филарет заявил, что только единство украинского народа позволит Украине противостоять захватнической политике России и пройти тяжелые испытания, выпавшие на долю государства.
"В то время, когда Украина проходит тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, только единство народа позволит их достойно пройти. Украина миролюбивая держава, и не мы нападали на Россию, а наоборот. А Христова вера заключается не в том, чтобы захватывать чужое, а в том, чтобы жить в мире и единстве. Поэтому сейчас мы как никогда должны объединиться в один народ", - сказал Филарет.
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Слава Нації !
Слава Україні !
Боже бережи Україну !
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Филарету .
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А вчера был крестный ход мацьковского пидроархата.
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5 фото, відлік з низу, Клята війна, Негоже Матерям своїх дітей хоронити Негоже
Чиновники схаменіться Відріжте цю східну пухлину Законом про окупацію, та дайте рухатись Україні далі у майбутнє.
Не ватре життя людини ні землі ні надрам ні золоту, Життя кожного є унікальним а матеріальне воно є всюди
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Совпадьєніе?? Чи позиція?
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Вся суть рехформ.
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