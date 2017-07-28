 Сайт Государственной миграционной службы перестал загружаться. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ сайт Государственной миграционной службы по состоянию на 15.00 28 июля 2017 года не работает.

При входе на сайт появляется сообщение - "не удается получить доступ к сайту".





Напомним, на сайте ведомства украинцы могут записаться в электронную очередь на получение новых внутренних паспортов (id-карточек), биометрических паспортов. А также узнать информацию относительно сроков оформления документов.



