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 Сайт Государственной миграционной службы перестал загружаться. СКРИНШОТ

Доступ к сайту Государственной миграционной службы Украины отсутствует.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сайт Государственной миграционной службы по состоянию на 15.00 28 июля 2017 года не работает.

Сайт Государственной миграционной службы перестал загружаться 01

При входе на сайт появляется сообщение - "не удается получить доступ к сайту".

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Напомним, на сайте ведомства украинцы могут записаться в электронную очередь на получение новых внутренних паспортов (id-карточек), биометрических паспортов. А также узнать информацию относительно сроков оформления документов.

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Скажут, что паспорт Саакашвилли забрал вирус А.Petya
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говорят, седня день сисадмина.
наверное, уже лежит в зюзю в серверной с вырваными проводами.
завтра с утра починит
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украинцы могут записаться в электронную очередь

Украинцы могут, когда то в будущем, записаться в электронную очередь
.
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