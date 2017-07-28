 Сайт Государственной миграционной службы перестал загружаться. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, сайт Государственной миграционной службы по состоянию на 15.00 28 июля 2017 года не работает.
При входе на сайт появляется сообщение - "не удается получить доступ к сайту".
Напомним, на сайте ведомства украинцы могут записаться в электронную очередь на получение новых внутренних паспортов (id-карточек), биометрических паспортов. А также узнать информацию относительно сроков оформления документов.
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наверное, уже лежит в зюзю в серверной с вырваными проводами.
завтра с утра починит
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Полное отключение: оккупированный РФ Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ
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Украинцы могут, когда то в будущем, записаться в электронную очередь
.
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