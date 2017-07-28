 Пехотный огнемет и гранаты: в Украине разработали новое термобарическое оружие. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".
Сообщается, что термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. В обиходе, оно также называется боеприпасами объемного взрыва.
На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины новое термобарическое оружие было представлено Секретарю СНБО Украины Александру Турчинову, который лично оценил разработки предприятий-участников госконцерна "Укроборонпром".
"На полигоне была проверена эффективность украинских боеприпасов объёмного взрыва. Которых, практически, на сегодняшний день нет на фронте. Очень не плохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16", - отметил Турчинов.
Одним из образцов термобарического оружия является РПО-16 - реактивный пехотный гранатомет, который оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Это переносное оружие, которое способно уничтожать противника даже за мощными укрытиями. По своему фугасному действию граната РПО-16 калибром 93 мм, эквивалентная артиллерийскому снаряду большого калибра.
На полигоне также были продемонстрированы гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП "МФ "Артем", входящая в состав ГК "Укроборонпром". Эти гранаты, массой не более 600 граммов, создают на две секунды огненное облако объемом не менее за 13 м³, в котором температура достигает 2500 градусов. Такая температура позволяет уничтожать не только живую силу противника, но и выводить из строя легкобронированную технику.
"В мире очень немногие страны имеют технологию создания термобарических боеприпасов. Это первые разработки оружия такого типа в Украине. И они появились благодаря тому, что "Укроборонпром" в списке тех, кто вкладывает средства в науку и людей, развивает свои компетенции ", - отметил Владимир Коробов, заместитель генерального директора по авиастроению и производству.
Напомним, что ГК "Укроборонпром" провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для отечественной бронетехники для запуска ракет РС-80, от ГАХК "Артем", входящая в состав Концерна. Для тестирования нового боевого модуля был задействован "Фантом-2".
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Заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна спіймали на хабарі. Про це УНН повідомляє з посиланням на власні джерела.
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других вариантов у меня нет))
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Аваков типа не при делах? как Розенблат будет?
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поймали - хорошо. а если фейк - меняй ник. )
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Смерть ворогам!
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27 июля 2017 в 9:49
Читать полностью: https://42.tut.by/553155
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