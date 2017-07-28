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 Фоторепортаж, Технологии
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 Пехотный огнемет и гранаты: в Украине разработали новое термобарическое оружие. ФОТОрепортаж

Предприятия ГК "Укроборонпром" разработали новое термобарическое оружие: пехотный огнемет РПО-16, который разработан НИИ "Химических продуктов" и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП "МФ" Артем".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Сообщается, что термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. В обиходе, оно также называется боеприпасами объемного взрыва.

На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины новое термобарическое оружие было представлено ​​Секретарю СНБО Украины Александру Турчинову, который лично оценил разработки предприятий-участников госконцерна "Укроборонпром".

"На полигоне была проверена эффективность украинских боеприпасов объёмного взрыва. Которых, практически, на сегодняшний день нет на фронте. Очень не плохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16", - отметил Турчинов.

Пехотный огнемет и гранаты: в Украине разработали новое термобарическое оружие 01

Одним из образцов термобарического оружия является РПО-16 - реактивный пехотный гранатомет, который оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Это переносное оружие, которое способно уничтожать противника даже за мощными укрытиями. По своему фугасному действию граната РПО-16 калибром 93 мм, эквивалентная артиллерийскому снаряду большого калибра.

Пехотный огнемет и гранаты: в Украине разработали новое термобарическое оружие 02

На полигоне также были продемонстрированы гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП "МФ "Артем", входящая в состав ГК "Укроборонпром". Эти гранаты, массой не более 600 граммов, создают на две секунды огненное облако объемом не менее за 13 м³, в котором температура достигает 2500 градусов. Такая температура позволяет уничтожать не только живую силу противника, но и выводить из строя легкобронированную технику.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Испытания новой партии самоходных артустановок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" успешно прошли на полигоне в Хмельницкой области. ВИДЕО

Пехотный огнемет и гранаты: в Украине разработали новое термобарическое оружие 03

"В мире очень немногие страны имеют технологию создания термобарических боеприпасов. Это первые разработки оружия такого типа в Украине. И они появились благодаря тому, что "Укроборонпром" в списке тех, кто вкладывает средства в науку и людей, развивает свои компетенции ", - отметил Владимир Коробов, заместитель генерального директора по авиастроению и производству.

Напомним, что ГК "Укроборонпром" провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для отечественной бронетехники для запуска ракет РС-80, от ГАХК "Артем", входящая в состав Концерна. Для тестирования нового боевого модуля был задействован "Фантом-2".
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Кровавий пастор придумав як з кацапів робити шашлик
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сам зібрав огнемет в хоромах і дурачків для похвали прикупив
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ЗМІ: Заступника Авакова спіймали на хабарі в 2 млн грн

Заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна спіймали на хабарі. Про це УНН повідомляє з посиланням на власні джерела.
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Какую мощь могла бы обрести Украина ! - Если бы были уничтожены барыга с олигархами ! У нас не люди.- Клад ! - Если в таких условиях да еще,что-то там мастерят.
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А если бы выпалить тролей как ты был бы рай.
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справедливости ради надо отметить,что барыга хоть и ворует,но Украинскую армию поднял и дипломат хороший
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Хорошо бы испытать такую полезную штуку на Агееве. Заодно его мать приехала, потом сама все уберет в пакет и повезет своего ихтамнета домой.
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Нос,это жестоко )) Мы ж не кацапы.Пленных не обижаем. ( Раньше нужно было жечь.Когда брали)
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ты бы ему подзатыльник дал - вы же за соседними столами сидите)))
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А где ты видел пленного? Его же нет. А как поступать с наемниками и террористами в мировой практике один метод.
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пленных раньше немецкие нацисты расстреливали и современные руссо фашисты или россияне - мы не такие
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ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що Вадим Троян затриманий на хабаріЗаступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна спіймали на хабарі. Про це УНН повідомляє з посиланням на власні джерела.За даними співрозмовника агентства, заступника Арсена Авакова спіймали на хабарі в 2 млн грн.Нагадаємо, 8 лютого 2016 року Кабінет міністрів України призначив Вадима Трояна заступником міністра внутрішніх справ. До призначення Троян обіймав посаду виконувача обов'язків керівника Національної поліції.Також того ж дня Кабінет міністрів призначив головою Національної поліції Сергія Князєва.
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да хер с тем Трояном
Аваков типа не при делах? как Розенблат будет?
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пошли перепосты со ссылкой на собственный источник УНН. подождём.
поймали - хорошо. а если фейк - меняй ник. )
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Надо обязательно найти зраду. Как же без нее. Ну например: все равно не расстреляют, откупится, отпустят, барыга отмажет, авакян спасет.....
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Быстрее бы это передать на передовую . Испытать в полевых условиях на реальном мясе из раиси- морпехах из мурманска,танкистах- аленеводах,Агеевых.....
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нетреба бистрєє, хай спочатку пройде полігонні і військові випробування, а потім вже в серію
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і 3 років вистачило щоб переробити існуючу ракету
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цензору на четвёртом году войны тоже пора создать оружие против эфэсбэшных дерьмомётов под украинскими флажками.
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Шото цензор барыжного пастора уже неделю пиарит с одной и той же новостью
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Барыга у вас в Кремле а у нас Президент Украины.
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а ты бы хотел чтоб Цензор пиарил исключительно жОПОБЛОК?
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ну вот и появился Украинский ответ цаповскому шмелю
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ну и что что шмель? теперь сами производим ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ)))
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Такое впечатление, что все эти новинки только для пиара дрыстлявого пастора и готовят.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПехотный огнемет и гранаты: в Украине разработали новое термобарическое оружие. ФОТОрепортаж
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