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 "Храбрый" российский наемник Прилепин в оккупированном Донецке пришел в кино с вооруженной автоматами охраной. ФОТО

Российский писатель-пропагандист и террорист Захар Прилепин на премьеру фильма о "героических" оккупантах Донбасса пришел с вооруженной охраной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОстроВ".

Храбрый российский наемник Прилепин в оккупированном Донецке пришел в кино с вооруженной автоматами охраной 01


Смотрите также: За 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "добровольцев", - российский наемник Прилепин. ВИДЕО

Храбрый российский наемник Прилепин в оккупированном Донецке пришел в кино с вооруженной автоматами охраной 02

Автоматчик на протяжении всей презентации внимательно следил за зрительным залом, защищая своего босса от возможного нападения.

Храбрый российский наемник Прилепин в оккупированном Донецке пришел в кино с вооруженной автоматами охраной 03

Оккупированный Донецк, кинотеатр "Звездочка", 27 июля 2017 года

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Ну за что вы так.... :D
Разве не слышали - в Донецке и Луганске украинско-фашистские бендеровско-натовские ДРГ ну вот буквально на каждом шагу.
Каждый день диверсии.
Как же бедным шахтерам без охраны в кино сходить, в кафе, в лифте покататься.
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Украинские уши ДРГ торчат с каждого люка, из под каждого кустика. дерева. будки МАФ, торчат вместо рогов у троллейбусов, как фонари на трамваях сидят на месте водителя в аршгрутках какой кишмар сплошные укропы и бандеровцы... т шо воны там заблукалы то...довго...
"Кошмары за Перебриком..."... смотрите 1 сезон многосерийного сериала 2017 год август премьера Майдан Киев...
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С экрана кинотеатра выскочат эти пресловутые ДРГ и всех замочат!
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Трепещи Омерига бойся и плачь "вЯликая" кацапия ввела ответные санкции против США :D
Россия ответила на санкции США: Американских дипломатов лишили дачи и велели сократить штат



https://inforesist.org/rossiya-otvetila-na-sanktsii-ssha-amerikanskih-diplomatov-lishili-dachi-i-veleli-sokratit-shtat/



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Прилепин на шахте нашёл пулемёт,
Больше в Донбассе никто не живёт.
Мальчик придумал красивую схему,
Как ему встретиться с дедушкой Хэмом.

Русский писатель боролся за мир,
Скомкал бумажку, шагая в сортир,
Взрыв, попадание... нету сортира!
Эх, не видать ему "русского мира"...

Дети в Донбассе играли в Алеппо,
Зверски замучен был слесарь Прилепин.

Мальчик Захарка стрелял из зенитки,
Слушал в наушники музыку Шнитке,
Метко "ответка" пришла из Авдеевки…
Лысина - в Горловке, жопа - в Макеевке".


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Охренительное событие в так называемой "культурной жизни" даунецка.
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Ну чего?
Относительно недавно у них в Донецком оперном с аншлагом прошли спектакли "Закопки Гиви" и "Закопки Моторолы". )))
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Действительно герой! Мог бы копию себе в бункер заказать
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Это он йотафон с такой любовью на первом фото разглядывает?
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Кто то хочет жить с этой всей мразью в одной стране? Я-нет.
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Я так зрозумів що воно і в туалет і в душ(не знаю чи какцапи миються) з гоміком охоронцем ходить?
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Туда ехали - стреляли. Обратно едут - стреляют. Какая интересная в Донецке жизнь!
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Хохлы какой хороший кинотеатрик построили!!!
Есть, где бандюкам просвящаться...
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эти "кинотеатришки",как и сам даунецк столько крови с области высосали... Везде разруха - зато даунецк жировал. Спросить у жителей любого провинциального городка с нашей стороны,как им без отчислений на даунецк - все скажут,что хорошо.
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ну а кто из подтишка убил Гиви, не сумев победить его на поле боя? от вашей мерзкой нации можно ждать чего угодно
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не сумев победить его на поле боя...


а на каком поле боя он показывался?
на информационном?
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Вот это героически. Это благородно по-русски.
"Храбрый" российский наемник Прилепин в оккупированном Донецке пришел в кино с вооруженной автоматами охраной - Цензор.НЕТ 5831
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После эпического просмотра в кинотеатре надо было поехать в ДАП посидеть в международном зале и дать там прессуху о процветании.
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а чего прилепкину сцать? пока в Украине верховодит шыкаладный глаз с его мыролюбством и тамжынашилюдизмом таким ватным педерастам бояться не сотит за свою шкуру.
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так он тебя ссыт.

ты ж можешь не покориться шыкаладному глазу и втихаря перестреляешь их всех...
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Сссыт, поц! Боится? Значить понимает что скоро ему капец!
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Зорян и Шкиряк, до сих пор держут в ужасе Денееровских чертей!
Молодцы братья Шкиряки, нагнали жути на куринных головорезов....
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что за бред? шкуряки это те кто катался в катманду со своей катмандой?
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Молодые лица на заднем плане...
Понагнали или потерянное поколение?
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всем интересно посмотреть на лица героев, спасших их от оскотинивания и рабства!
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привет кацапская мразь, пока кацапская мразь))
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Ныне в Лугандонии - завершающая стадия. Не думаю, что в Украине за время независимости не оскотинивали молодёжь иначе, чем в Беларуси на братстве,славянстве и ФСБ православии...
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Не настолько, вон в Николаеве послали студенты рыгов с фильмом про кацапню.
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Среди студентов, всё-таки, наибольшее количество мыслящих людей...
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Так вот чего он в Донбабве приперся. В Роисе Прилепину любой мог в морду дать по поводу и без повода, а в Донбабве он с автоматчиком ходит.
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проти спеців фсб не поможе, відлетить макітра як у мотороли
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Не баньте игоря нечайного,пусть другие на дебила полюбуются
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Нафиг он нужен, тупое быдло под американским прокси.
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лысая 3,14ьоздочка посетила "Звездочку"... романтично... а в хезак его тоже охра водит!?
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Интересно посмотреть на майдановского, народного выдвиженца Порошенко без охраны. Он даже по телевизору выступает из бункера или тройного кольца оцепления. Репортаж:

Вчера была риторика простая.
Очередной, штампованный сюжет.
Наш Президент, в подвале выступая,
Нам пел о том, чего, конечно, нет.
Он в закутке глухом и безопасном,
Безлюдном. Будто в космосе пустом.
Вещал взахлеб о будущем прекрасном,
О сладких планах. Тех, что на потом.

С надрывом в сердце выдавал печали.
Божился, что в печалях не причем.
А люди все молчали и молчали.
Чтоб в монитор не шмякнуть кирпичом.

А что ему - он окружен спецназом.
Вокруг него холуев миллион.
Он сменит памперс, не моргнувши глазом.
Страны остатки выставит на кон.

Прилипла к шкуре потная рубаха.
Ну та, что ближе к телу и своя.
Шальные деньги, все же, выше страха.
Бабло и он - корыто и свинья.(читать больше: Бабло и Он (репортаж) )

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Не из бункера.
Пока русских на Дамбасе карают марсианские рептилоиды и найомники НАТО, Порошенко прячется на Альфа-Центавре.
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Если " К И Б О Р Г " прочитать наоборот , получится " Г Р О Б И К ".
Думаю , что " киноманы " должны это узнать .
Ну так .
На всякий случай.....
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Те, кто пытался их из ДАП выкурить, узнали на своей шкуре. Только вот гробиков тем кацапам не досталось.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Храбрый" российский наемник Прилепин в оккупированном Донецке пришел в кино с вооруженной автоматами охраной. ФОТО
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