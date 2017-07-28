 "Храбрый" российский наемник Прилепин в оккупированном Донецке пришел в кино с вооруженной автоматами охраной. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОстроВ".
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Разве не слышали - в Донецке и Луганске украинско-фашистские бендеровско-натовские ДРГ ну вот буквально на каждом шагу.
Каждый день диверсии.
Как же бедным шахтерам без охраны в кино сходить, в кафе, в лифте покататься.
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"Кошмары за Перебриком..."... смотрите 1 сезон многосерийного сериала 2017 год август премьера Майдан Киев...
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Россия ответила на санкции США: Американских дипломатов лишили дачи и велели сократить штат
https://inforesist.org/rossiya-otvetila-na-sanktsii-ssha-amerikanskih-diplomatov-lishili-dachi-i-veleli-sokratit-shtat/
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Больше в Донбассе никто не живёт.
Мальчик придумал красивую схему,
Как ему встретиться с дедушкой Хэмом.
Русский писатель боролся за мир,
Скомкал бумажку, шагая в сортир,
Взрыв, попадание... нету сортира!
Эх, не видать ему "русского мира"...
Дети в Донбассе играли в Алеппо,
Зверски замучен был слесарь Прилепин.
Мальчик Захарка стрелял из зенитки,
Слушал в наушники музыку Шнитке,
Метко "ответка" пришла из Авдеевки…
Лысина - в Горловке, жопа - в Макеевке".
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Относительно недавно у них в Донецком оперном с аншлагом прошли спектакли "Закопки Гиви" и "Закопки Моторолы". )))
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Есть, где бандюкам просвящаться...
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а на каком поле боя он показывался?
на информационном?
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ты ж можешь не покориться шыкаладному глазу и втихаря перестреляешь их всех...
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Молодцы братья Шкиряки, нагнали жути на куринных головорезов....
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https://www.youtube.com/watch?v=uKLKt0NkWtc
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Понагнали или потерянное поколение?
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Вчера была риторика простая.
Очередной, штампованный сюжет.
Наш Президент, в подвале выступая,
Нам пел о том, чего, конечно, нет.
Он в закутке глухом и безопасном,
Безлюдном. Будто в космосе пустом.
Вещал взахлеб о будущем прекрасном,
О сладких планах. Тех, что на потом.
С надрывом в сердце выдавал печали.
Божился, что в печалях не причем.
А люди все молчали и молчали.
Чтоб в монитор не шмякнуть кирпичом.
А что ему - он окружен спецназом.
Вокруг него холуев миллион.
Он сменит памперс, не моргнувши глазом.
Страны остатки выставит на кон.
Прилипла к шкуре потная рубаха.
Ну та, что ближе к телу и своя.
Шальные деньги, все же, выше страха.
Бабло и он - корыто и свинья.(читать больше: Бабло и Он (репортаж) )
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Пока русских на Дамбасе карают марсианские рептилоиды и найомники НАТО, Порошенко прячется на Альфа-Центавре.
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Думаю , что " киноманы " должны это узнать .
Ну так .
На всякий случай.....
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