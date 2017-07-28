 В Днепре вандалы изуродовали Аллею Памяти героев АТО. ФОТО

На Аллее Памяти в Днепре ночью сорвали фотографии погибших героев АТО. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Факт вандализма утром 28 июля обнаружила уборщица."К сожалению, именно эти стенды находятся вне прямой зоны видимости стационарного поста ГСО, который круглосуточно охраняет стелы героев", - отметил советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.В ближайшее время материал будет зарегистрирован в ЕРДР с соответствующей правовой квалификацией.