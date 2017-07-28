 В Днепре вандалы изуродовали Аллею Памяти героев АТО. ФОТО

На Аллее Памяти в Днепре ночью сорвали фотографии погибших героев АТО. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"К сожалению, именно эти стенды находятся вне прямой зоны видимости стационарного поста ГСО, который круглосуточно охраняет стелы героев", - отметил советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
В ближайшее время материал будет зарегистрирован в ЕРДР с соответствующей правовой квалификацией.
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Пане модератор, у мене тепер ідеологічно правильний комент?
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https://www.dialog.ua/news/126028_1501234175
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Ужас, как так можно
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