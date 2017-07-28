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 В Днепре вандалы изуродовали Аллею Памяти героев АТО. ФОТО

Полиция выясняет подробности происшествия.

На Аллее Памяти в Днепре ночью сорвали фотографии погибших героев АТО. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В Днепре вандалы изуродовали Аллею Памяти героев АТО 01

Факт вандализма утром 28 июля обнаружила уборщица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ без употребления наркотиков отказывались идти в бой с украинскими воинами, - разведка

"К сожалению, именно эти стенды находятся вне прямой зоны видимости стационарного поста ГСО, который круглосуточно охраняет стелы героев", - отметил советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

В ближайшее время материал будет зарегистрирован в ЕРДР с соответствующей правовой квалификацией.


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В Днепре живет много сепаров и выродков,поэтому нужно такие Аллеи памяти оборудовать видеокамерами или охраной. Мэру Днепра это непонятно?
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может гражданства их лишить? пусть кондитер подпишет указ
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а чего их гражданства лишать? они что, реформы собирались делать?
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В багажник и в АТО -приехали кричали Путин приди попали под обстрел погибли все.
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"К сожалению, именно эти стенды находятся вне прямой зоны видимости стационарного поста ГСО, который круглосуточно охраняет стелы героев"Источник: https://censor.net.ua/p449496 - то есть с дивана охраннику ничего видно не было?
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Рюский мир он такой.Разрушить ,но не создать.
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Варвары,дикое скопище пьяниц,умеющие лишь разрушать но не созидать. А.Некрасов о своем народе.
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Ничего страшного, это можно восстановить. А вот уничтоженную вату уже не получится. Вата, помни Дом профсоюзов и бойся.
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В Доме профсоюзов Хуйло решил создать сракальные жертвы, но у него не получилось, получилось только убить недоумков.
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получилось: именно это послужило толчком для наплыва наемников из мордора в 2014.
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Не получилось ОНР создать, но и без этого хватило всяких сракальных распятых православных мальчиков....
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Надо этих ахранять чотко,не до алей и стелл
В Днепре вандалы изуродовали Аллею Памяти героев АТО - Цензор.НЕТ 2203



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Короче, в Днепре надо вводить антиватній стан и подготовить Дом профсоюзов к зажарке немітіх лаптей
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Т.е. не Хуло убил, в том числе и газом, аналогичном применённому в Норд-Осте, а украинцы?
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Господи,покрути тим Виродкам їхні срані руки!!!!
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Рашистская сволота не только подняла голову, а уже *издует в полный рост и предела их подлости и цинизму нет. Одним словом- ВАРВАРЫ.
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с донецким админ ресурсом, подтянулись конкретные пацаны. Терпите не жалуйтесь, Беня плахой ворюга, суки блядевые хитрожопые
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А что вы хотели.Петя скоро вилкулу твари днепр отдаст полностью на сьеденье,а пока это проба пера.Пока этого упыря вилкула по этапу не отправят ,будет в днепре воду мутить,ему кураторами с параши поставлена четкая задача.
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У вилкула уже помощник появился,борей кличут,беркутню понабирал,от чего же ватанам не борзеть
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Петя скоро вилкулу твари днепр отдаст полностью на сьеденье - ЗАЧЕМ????
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Дело рук вилкуловских ублюдков однозначно(!!!).
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Изуродовали не вандалы а враги. Вандалы это когда спонтанно а это целенаправленно, и надо обязательно найти виновных и закопать живьем на скотомогильнике что бы зараза не распространялась по стране.
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Ну... Вандалы то, вандалы сё... А мусора куда смотрять? Или они только бизнесом занимаються? Или опять агенты хуйла?
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Підозрюю, шо це Пєйсик і розхитує свою будку- відволікає увагу від себе...
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Я не за Коломойского , але при ньому таке не було б
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тот момент когда реально надо создавать "карательные" батальоны и жечь вату в их квартирах, подругому никак.
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Что это млять за пост, в зону видимости которого нихрена не попадает?
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Надо переселенцев дамбасян тщательней фильтровать, ведь они заранее озлобленные приезжают, местная вата не так остро реагирует.
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Ну Беня же был плохой? Теперича все нормально?..
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плохо, что стенды находятся вне зоны видимости... надругательство над памятью - это должно быть тяжкое преступление, это тоже преступление против личности, оно наносит физические раны душе...
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Это не вандалы. Это также проявления гибридной войны. Вполне можно использовать термин "гибридный вандализм", когда за неразумными действиями в стремлении к разрушениям скрываются хорошо просчитанные шаги информационной войны и идеологического прессинга на не до конца сформировавшие свое мнение умы. И бороться с такими явлениями нужно безжалостно! Это и является одной из основных задач СБУ, а не погони за коррупционерами, что СБУ несомненно предпочитает.
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Порошенко має взяти на себе відповідальність за цей злочин!

Пане модератор, у мене тепер ідеологічно правильний комент?
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С Филатова спрос - он там хозяин. В 14-м сепары там и пикнуть не могли - значит, мог - когда хотел.
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На окраине Горловки "призраки" вырезали минометный расчет "ихтамнетов" в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов 28 июля 2017, 12:32 - Военное обозрение
https://www.dialog.ua/news/126028_1501234175
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Днепр,который в 2014 году практически остановил в Украине провозглашение всяких там днрлнрхнров превратился в чуть ли не их оплот в Украине сейчас и все прекрасно знают чья упырья харя за этим стоит,но....................с упырями есть явный договорняк и их можно не трогать,а вот с Михо договорняка нет.
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Надо вечерком по субботам регулярно вешать за ноги на фонарном столбе парочку вилкуловских бандитов. Лучшее пугало.
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Днепр был , есть и будет с Украиной . Всё восстановят , уродов найдут и накажут . Пора провести в Украине деоппоблоколизацию .
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Властные мужи вокруг своих домов и бизнеса камеры на каждом шагу установило,А здесь их не торкает,значит руководство города должно ответить...по законам военного времени!
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Треба видати указ, що усі ватніки відбуватимуть покарання на зонах у Західній Україні...
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рошен ортнимет гражданство у председателя ОГА...ужосссс
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Днепре вандалы изуродовали Аллею Памяти героев АТО. ФОТО
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