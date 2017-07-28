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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4303) спирт (230) ГФС (3073)

 Налоговики в Тернополе задержали партию незаконно изготовленного спирта объемом почти 2,5 тысячи литров. ФОТОрепортаж

В Тернополе сотрудники областного управления налоговой милиции изъяли из незаконного оборота почти 2,5 тысячи литров спирта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что физическое лицо осуществляет незаконную продажу подакцизных товаров через Интернет при помощи одной из служб курьерской доставки.

Налоговики в Тернополе задержали партию незаконно изготовленного спирта объемом почти 2,5 тысячи литров 01

В частности, злоумышленник оформил в одном из отделений отправку 2,5 тонны незаконно изготовленного спирта.

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Налоговики в Тернополе задержали партию незаконно изготовленного спирта объемом почти 2,5 тысячи литров 02

В результате проведенных мероприятий на распределительном складе службы курьерской доставки было обнаружено и изъято почти 2,5 тысячи литров спирта стоимостью около 455 тысяч гривен. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики в Тернополе задержали партию незаконно изготовленного спирта объемом почти 2,5 тысячи литров 03

Налоговики в Тернополе задержали партию незаконно изготовленного спирта объемом почти 2,5 тысячи литров 04
Фото: пресс-служба ГФС
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Це - імітація роботи, а ось - справжня робота:

Верховний суд Пакистану відправив у відставку прем'єр-міністра країни Наваза Шаріфа, через корупційний скандал пов'язаний з офшорами
Про це повідомляє BBC .
Розслідування було розпочато, після того як розпалився офшорний скандал у Панамі в 2015 році.
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А де ти у новині хоч щось про суди прочитав? У кожного своя робота та свої прем'єри. Ти ще наведи, як приклад, розстріли в КНДР.
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в славному місті Борщів така "фізична особа" була дружиною місцевого мєнта.
а спирт - данина спиртзаводу, якою обклали його мєнти...
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Хотів би я подивитися де зберігається цей конфіскат.То на спиртзаводі конфіскували сотні тисяч літоів горілки то бензину та дизпалива то фуру за фукою сигарет,а куди все це потім дівається ніхто так і не говорить.
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тю, сирзавод стоїть, цукровий стоїть, то й же спиртзавод офіційно стоїть...
приміщень вистачає!
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а міжрайбаза!
на відшибі і 10 років пустує...
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та й бідльшість магазинів там таким торгує...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Тернополе задержали партию незаконно изготовленного спирта объемом почти 2,5 тысячи литров. ФОТОрепортаж
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