 Налоговики в Тернополе задержали партию незаконно изготовленного спирта объемом почти 2,5 тысячи литров. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что физическое лицо осуществляет незаконную продажу подакцизных товаров через Интернет при помощи одной из служб курьерской доставки.
В частности, злоумышленник оформил в одном из отделений отправку 2,5 тонны незаконно изготовленного спирта.
В результате проведенных мероприятий на распределительном складе службы курьерской доставки было обнаружено и изъято почти 2,5 тысячи литров спирта стоимостью около 455 тысяч гривен. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
Фото: пресс-служба ГФС
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Верховний суд Пакистану відправив у відставку прем'єр-міністра країни Наваза Шаріфа, через корупційний скандал пов'язаний з офшорами
Про це повідомляє BBC .
Розслідування було розпочато, після того як розпалився офшорний скандал у Панамі в 2015 році.
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а спирт - данина спиртзаводу, якою обклали його мєнти...
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приміщень вистачає!
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на відшибі і 10 років пустує...
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