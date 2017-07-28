 В Барселоне электричка врезалась в перрон, 48 человек пострадали, пятеро - в тяжелом состоянии. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает El Pais.
"В общей сложности 48 человек пострадали, по меньшей мере, 18 из них госпитализировали в больницы и медицинские центры, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Другие 30 пассажиров ожидают медицинское обследование",- говорится в сообщении.
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