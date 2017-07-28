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 В Барселоне электричка врезалась в перрон, 48 человек пострадали, пятеро - в тяжелом состоянии. ФОТО

На вокзале в Барселоне электричка врезалась в перрон, в результате происшествия 48 человек пострадали, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает El Pais.

"В общей сложности 48 человек пострадали, по меньшей мере, 18 из них госпитализировали в больницы и медицинские центры, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Другие 30 пассажиров ожидают медицинское обследование",- говорится в сообщении.

В Барселоне электричка врезалась в перрон, 48 человек пострадали, пятеро - в тяжелом состоянии 01

Сообщается, что столкновение произошло в 7:15 вечера, когда поезд из Сан-Висенс-де-Кальдерс, прибыл на вокзал, и не смог вовремя остановиться. Причины столкновения пока неизвестны.

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можно проанализировать вмешательство в электронную систему управления..., дай бог, чтобы я оказалась не права...
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бред не пишите какая электронная система машинист идиот разогнался при заезде на тупиковыую ветку и тормозного пути (длины ветки не хатило) для скорости ) км-час. вот и вылетел на перон...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Барселоне электричка врезалась в перрон, 48 человек пострадали, пятеро - в тяжелом состоянии. ФОТО
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