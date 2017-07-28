 В Барселоне электричка врезалась в перрон, 48 человек пострадали, пятеро - в тяжелом состоянии. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина , об этом сообщает El Pais. "В общей сложности 48 человек пострадали, по меньшей мере, 18 из них госпитализировали в больницы и медицинские центры, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Другие 30 пассажиров ожидают медицинское обследование",- говорится в сообщении.

Сообщается, что столкновение произошло в 7:15 вечера, когда поезд из Сан-Висенс-де-Кальдерс, прибыл на вокзал, и не смог вовремя остановиться. Причины столкновения пока неизвестны.