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 Происшествия, Фоторепортаж
  2023  33
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 Ночью в Ужгороде произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция выясняет обстоятельства ночного инцидента в районе Боздошского парка в Ужгороде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Закарпатской области.

Так, по данным ведомства, в ужгородскую клиническую больницу ночью доставили мужчину с пулевым ранением. Полиция устанавливает обстоятельства, при которых житель Ужгорода его получил.

Ночью в Ужгороде произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция 01

Правоохранители начали следствие по факту получения жителем Ужгорода телесных повреждений, а именно непроникающего пулевого ранения поясницы и царапин лица. Уже установлено, что ранение он получил из пневматического оружия.

Ночью в Ужгороде произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция 02

"Инцидент произошел сегодня, 28 июля, ночью. По словам потерпевшего, повреждения ему нанесли неизвестные, которые напали на него в Боздошском парке. Зато свидетели, охранники парка, которые на тот момент находились на территории, утверждают, что никаких подозрительных звуков, а тем более выстрелов не слышали. У самого же потерпевшего полиция изъяла пневматический пистолет. На момент обращения к медикам мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Недалеко от Лукьяновки в Киеве произошла стрельба: ранен молодой мужчина, - "Киев Оперативный". ФОТО

По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).


Ночью в Ужгороде произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция 03

Сейчас следователи изучают обстоятельства инцидента: знакомятся с материалами с камер видеонаблюдения и осматривают место происшествия.

Следствие по делу продолжается.

Ночью в Ужгороде произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция 04
Фото: пресс-служба ГУ НП/Facebook

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области
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Пускай и дальше нам твердит Бригада ПП, что закон о ношении оружия нам не нужен!
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А ведомство авакова заявляет, что "преступность падает"
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Ни себе фига! Это чувака из этого пневмата так зацепило? Цензор жжот.
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- Что, больно? - осведомился Остап. - Это еще ничего. Это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений - жутко вспомнить…(c)
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рехформа по авакавски куле, сводки каждый день как с линии фронта
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Наче ще не вихідні, щоб такі новини обговорювати...
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шо говорите, Днепр - Чикаго?
а как же то, что вчера стреляли в Одессе (ограбление), в Киеве и Ужгороде.
не прошло и суток.
может вся Украина в Чикаго превратилась?

а нам там графики показывают, макароны на уши развешивают, что преступность победили еще в прошлом квартале, и она на 46% уменьшилась...
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- у всех свои дела, причем здесь полиция?
У полиции задачи заработать себе на карман - наркота, проституция, рекет, крышевание бизнеса...
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Ага, преступность победили значит скоро и бедность победим, вот тока реформу пенсионную введем - и сразу победим: пенсионерам на кладбище места нужно заранее занимать
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Места на кладбищах надо занимать задолго до пенсии... в крупных городах во всяком разе.
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Только что смотрел по телеку чем нас кормят: пальмовое масло оказывается очень полезная штука - растворяется в организме человека при температуре свыше 41 градуса, как раз в крематории растворится. Поэтому многие не доживут до пенсии - поможет представится закупорка сосудов, а там сахарный диабет, рак и прочие радости жизни. А еще тут кто-то орал, что плохо при СССР было, там хоть натуральной бумагой кормили
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Во всем некоторые неудачники жизни винят полицию и уважаемого господина Авакова забывая о том что стреляют такие же как вы и из вас а при чем здесь МВД.
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У полиции есть крупный недостаток: не умеет телепортироваться на место преступления за минуту до него.
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Если не умеют телепортироватся то, значит и не стоит надеятся на помощь полиции в случае внезапного нападения? В таком случае нужно запасатся камерами видеонаблюдения. Говорят они помогают не хуже полиции.
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Леня, почему у вас вся гидота страны в уважаемых ходят?
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Потому что власть надо уважать а те кто сумел в нее войти успешные люди -элита требующая к себе уважения.
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уважение нужно заслужить. Это только в Индии коров уважают за то, что они коровы.
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А может вам в ваши 47 лет пора уже научиться жить без мамы и посмотреть на жизнь своими глазами? Выражать свои мысли, а не мамы? Говорю вам это, как мама. Если мама желает своему ребенку счастья, она должна его вовремя отпустить во взрослую жизнь, чтобы научился жить самостоятельно, думать самостоятельно, принимать решение самостоятельно.
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Цензор,ну й заголовок вы накатали,я живу ста метрах от парка,пьяное чепушило само себя типа *подстелило*,а затем выть начало,вообще слава Богу у нас наверное самый спокойный город в Украине
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само-себя в поясницу? А морду лица ему кто поцарапал?
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Ты про асфальтную болезнь что нибудь слыхал,дальше,это парк,оно пьяное в дым,а там кругом деревья,парку уже более 50-ти лет,а поясница что,за три метра от алкаша отдельно живёт,или у него ручёнки по десять см,а вообще то я утром сводки по городу и области просматривал,как то так
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В стане где идет война закономерно что преступность резко растет по многим причинам а такие как нелегальное оружие и пополнение рядов этими возвращающихся домой солдат которые не хотят возвращатся к мирной жизни и ищут себя в криминальных структурах.
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Шо, ты лепишь, какое оружие?! Это СО2 игрушка для "по банкам пострелялок"
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Чепу шило с балончиком...я ж говорю...при аброськине , у вас рогатка будет приравнена к гранатомету😀
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не гони, у рогатки калибр поболее будя, а скорость не мение. Если лёткой всадить то, непроникающим неотделаешся.
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Вангую: нападение было на депутата, пока одна студентка ему лицо драла за приставание, другая в задницу из ЦОшки стреляла.
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Бывало в 80-х и голова у воробья отлетала...терь хожу в упц..грехи отмалюю..босоте у ворот подаю😀
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Цинічний Барига А ты поменьше их слушай , купи по тихому и не отсвечивай , шоб було если что
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в Ужгороде произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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