 Ночью в Ужгороде произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Закарпатской области.
Так, по данным ведомства, в ужгородскую клиническую больницу ночью доставили мужчину с пулевым ранением. Полиция устанавливает обстоятельства, при которых житель Ужгорода его получил.
Правоохранители начали следствие по факту получения жителем Ужгорода телесных повреждений, а именно непроникающего пулевого ранения поясницы и царапин лица. Уже установлено, что ранение он получил из пневматического оружия.
"Инцидент произошел сегодня, 28 июля, ночью. По словам потерпевшего, повреждения ему нанесли неизвестные, которые напали на него в Боздошском парке. Зато свидетели, охранники парка, которые на тот момент находились на территории, утверждают, что никаких подозрительных звуков, а тем более выстрелов не слышали. У самого же потерпевшего полиция изъяла пневматический пистолет. На момент обращения к медикам мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Сейчас следователи изучают обстоятельства инцидента: знакомятся с материалами с камер видеонаблюдения и осматривают место происшествия.
Следствие по делу продолжается.
Фото: пресс-служба ГУ НП/Facebook
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области
2023 33
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а как же то, что вчера стреляли в Одессе (ограбление), в Киеве и Ужгороде.
не прошло и суток.
может вся Украина в Чикаго превратилась?
а нам там графики показывают, макароны на уши развешивают, что преступность победили еще в прошлом квартале, и она на 46% уменьшилась...
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У полиции задачи заработать себе на карман - наркота, проституция, рекет, крышевание бизнеса...
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