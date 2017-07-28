 Крымчанам подарят икону "Прибавление ума". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт, 28 июля, в честь празднования Дня Крещения Руси, икону кафедральному собору в Херсонесе передаст благотворительный фонд "Фонд 100 икон". Известно, что святыня написана современным иконописцем, живущим на оккупированной территории Луганской области.

Отметим, эта икона Божией Матери является достаточно редким иконописным изображением. По преданию, молитва этому образу помогает в выборе верного пути, прибавляет ум, а также сулит успехи в жизни и учении.Горожане уже предложили повесить икону в правительстве Севастополя.