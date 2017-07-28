 Крымчанам подарят икону "Прибавление ума". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт, 28 июля, в честь празднования Дня Крещения Руси, икону кафедральному собору в Херсонесе передаст благотворительный фонд "Фонд 100 икон". Известно, что святыня написана современным иконописцем, живущим на оккупированной территории Луганской области.
Горожане уже предложили повесить икону в правительстве Севастополя.
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хуйлаума, за неимением внутреннего, так сказать.
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Это просто замечательно! Они сами провоцируют татар ненавидеть русских.
В Республике Татарстан, в г.Казань, прошёл месяц русского расейского языка суржика.
Город был увешан рекламными щитами с руцкими пословицами и поговорками.
Вот, например, с такими. В Казани!
Русские оккупанты на бигбодах оскорбили татар. На татарской земле, в Казани!
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