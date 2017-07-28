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Все про:икона (60) Крым (20225) религия (712)

 Крымчанам подарят икону "Прибавление ума". ФОТО

Севастопольскому Свято-Владимирскому собору презентуют икону Божьей Матери "Прибавление ума".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт, 28 июля, в честь празднования Дня Крещения Руси, икону кафедральному собору в Херсонесе передаст благотворительный фонд "Фонд 100 икон". Известно, что святыня написана современным иконописцем, живущим на оккупированной территории Луганской области.

Крымчанам подарят икону Прибавление ума 01

Отметим, эта икона Божией Матери является достаточно редким иконописным изображением. По преданию, молитва этому образу помогает в выборе верного пути, прибавляет ум, а также сулит успехи в жизни и учении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви", - Порошенко о Дне Крещения Руси

Горожане уже предложили повесить икону в правительстве Севастополя.
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Сколько бы ума крысчанам не прибавляли, но помноженное на ноль всегда равно нулю. Они уже должны задуматься о приобретении внешнего носителя хуйла ума, за неимением внутреннего, так сказать.
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Сколько ни прибавляй им всё равно все должны.
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Весьма символичный подарок, но он опоздал на три с лишним года. Хотя, если он хоть кому-то прибавит ума в нынешних условиях оккупации, это тоже будет неплохо.
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Ранее им скрепы дарили, а мусульманам ничего не дарили ни тогда ни сейсчас.Явная дискриминация группы людей по религиозным признакам.
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Русские оккупанты на бигбодах оскорбили татар. На татарской земле, в Казани!

* * *


Это просто замечательно! Они сами провоцируют татар ненавидеть русских.

В Республике Татарстан, в г.Казань, прошёл месяц русского расейского языка суржика.

Город был увешан рекламными щитами с руцкими пословицами и поговорками.

Вот, например, с такими. В Казани!

Русские оккупанты на бигбодах оскорбили татар. На татарской земле, в Казани!
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Лухандонцы подарили крысчанам икону "Прибавления ума" - наверное намекают на что-то...
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Картинки ума не прибавят....Уж вырос дураком ,так это надолго!
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Ага, им бы еще о прибавлении совести и избавлении от алчности, ну и заговор от ватности совковой не помешал бы, придуркам...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКрымчанам подарят икону "Прибавление ума". ФОТО
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