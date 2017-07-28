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Все про:Киев (17727) стрельба (2464)

 Недалеко от Лукьяновки в Киеве произошла стрельба: ранен молодой мужчина, - "Киев Оперативный". ФОТО

В ночь на 28 июля по адресу улица Татарская, 18б, произошла стрельба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

"Сегодня ночью на Татарской, 18б, стреляли! Был ранен молодой человек. В него было произведено около 5 выстрелов. Известно, что есть ранение руки и ребер", - сказано в сообщении.

Недалеко от Лукьяновки в Киеве произошла стрельба: ранен молодой мужчина, - Киев Оперативный 01

Издание отмечает, что пострадавший был в срочном порядке был госпитализирован, а нападавшие с места сбежали.

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Недалеко от Лукьяновки в Киеве произошла стрельба: ранен молодой мужчина, - Киев Оперативный 02

Также сообщатся, что на месте работала следственно-оперативная группа.
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не, там команда, наверное, ненародного фронта работает. Разогнали милицию - теперь результаты налицо, только что читал выше про стрельбу в Ужгороде, вчера в Одессе, позавчера в Днепре стрельба..... Снижение преступности как никак.
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Кто может знает, а Киев случайно, уже не прифронтовая зона? Что то там ,в последнее время ,сплошные стрельбы.
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Так именно в Киеве и засели основные оккупационные силы врага Украины ...
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Это всё вражеские инсинуации, в Украине полным ходом идёт сокращение преступности. Ну, это если верить Сабакову.
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Спасибо ,успокоили...Тот о котором вы говорите ,является самым успокоительным "транквилизатором"
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Аброськин приде, порядок наведе.. Не ссыте...в Мариуполе при нем, по ночам гулять можно было спокойно...вся шваль переквалифицировалась...кто в рабочих, кто в......?догадайтеь сами
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Та не переквалифицировалася она, много там у вас рабочих мест появилося для урок? В Киев они перехали, а вы по слабоумию верите, что переквалифицировалися.
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Чем беднее население,в основной массе,тем выше преступность.Так что вопрос к, управителям,.
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Он ща протестирует ваше остроумие... Мы ж одна родина...ложку вышлем даже, шоб хлебать было удобней
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В стране нет элементарного порядка. Власть - говно. Занята только разворовыванием госактивов всё с большей скоростью, чтобы успеть наворовать больше до своей кончины. Такое было в Украине, судя по фильмам, после революции 17 года. И после второй мировой.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНедалеко от Лукьяновки в Киеве произошла стрельба: ранен молодой мужчина, - "Киев Оперативный". ФОТО
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