 Недалеко от Лукьяновки в Киеве произошла стрельба: ранен молодой мужчина, - "Киев Оперативный". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сообщает в Facebook "Киев Оперативный".
"Сегодня ночью на Татарской, 18б, стреляли! Был ранен молодой человек. В него было произведено около 5 выстрелов. Известно, что есть ранение руки и ребер", - сказано в сообщении.
Издание отмечает, что пострадавший был в срочном порядке был госпитализирован, а нападавшие с места сбежали.
Также сообщатся, что на месте работала следственно-оперативная группа.
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