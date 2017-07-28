 ЧП на Борщаговке в Киеве: вследствие провала грунта в яму рухнули три автомобиля. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"ЧП в Киеве на Борщаговке: в районе окружной в результате дождя образовался провал грунта. Провалились 3 авто. Люди не пострадали", - сказано в сообщении.
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В результате непогоды в 5 областях Украины обесточены 109 населенных пунктов, - ГСЧС(7)
Из-за непогоды в Украине без света остались 88 населенных пунктов в 7 областях, - ГСЧС(2)
В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 68 населенных пунктов, - ГСЧС(0)
Последствия непогоды в Украине: без света все еще остается 121 населенный пункт, - ГСЧС(7)
Две столицы, два мира(0)
Непогода в Украине: 4 человека погибли, 2 пострадали, 881 населенный пункт в 10 областях остался без света, - ГСЧС(4)
Непогода в Украине: в результате падения дерева погибла девушка, 86 населенных пунктов остались без света, - ГСЧС(2)
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Очень даже хорошо, что наказаны любители парковаться где попало.
Надеюсь никто им убытки не собирается компенсировать..
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