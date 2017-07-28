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Все про:Киев (17727) непогода (256)

 ЧП на Борщаговке в Киеве: вследствие провала грунта в яму рухнули три автомобиля. ФОТОрепортаж

В результате ливня 27 июля в Киеве образовался провал грунта в районе Борщаговки, в который провалились три автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"ЧП в Киеве на Борщаговке: в районе окружной в результате дождя образовался провал грунта. Провалились 3 авто. Люди не пострадали", - сказано в сообщении.

ЧП на Борщаговке в Киеве: вследствие провала грунта в яму рухнули три автомобиля 01

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ЧП на Борщаговке в Киеве: вследствие провала грунта в яму рухнули три автомобиля 02

ЧП на Борщаговке в Киеве: вследствие провала грунта в яму рухнули три автомобиля 03

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а нефиг парковаться где попало
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Какой-же это провал? Это скорее обвал, ну или оползень.
Очень даже хорошо, что наказаны любители парковаться где попало.
Надеюсь никто им убытки не собирается компенсировать..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧП на Борщаговке в Киеве: вследствие провала грунта в яму рухнули три автомобиля. ФОТОрепортаж
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