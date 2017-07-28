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 Двое подозреваемых в причастности к стрельбе в Днепре взяты под стражу, - Нацполиция. ФОТО

суд

27 июля, двум подозреваемым в причастности к стрельбе в Днепре, 1982 по 1992 годов рождения, суд избрал меру пресечения. Оба взяты взят под стражу без права внесения залога

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Еще два фигуранта дела - 1976 и 1981 года рождения - в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. В отношении них в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

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Продолжаются следственные действия в рамках криминального производства по ст. 115 УК Украины. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видеоматериал с камер наблюдения, которые были расположены рядом. Видео приобщено к материалам дела", - говорится в сообщении.

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

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В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.

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Двое в больнице, по закону пока не подлечат, их нельзя брать под стражу. Просто охрана возле палаты, чтобы не сбежали.
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Дерево не уничтожить если спилить с него несколько веток "оно отрастит 100 новых уже в следующем году" Уничтожить дерево можно только выкорчевав его с корнями. Посадить этих четырех, равнозначно ликвидации четырех веток с дерева на котором регулярно поливается корень...
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так треба садита Шолому... - я ця хитра тварюка втікла уже на прокляту землю..у ізраель
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Посадить надо всех, это бандиты, едут на разборки все с собой прихватили оружие! Саакян не полез бы демонстративно в багажник доставать оружие , а вызвал бы как адвокат-юрист полицию, все бы остались живы...
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Ну да тебя приехали убивать с автоматом,а ты в полицию будешь звонить.
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)))) Нельзя быть подозреваемым в причастности. Подозреваемых в стрельбе. Как же у нас любят казенный язык. При наличии отсутствия присутствия... Главное чтобы слов было побольше. Вообще я думаю, что мы, что в России, что в Украине, живем в таком дерьме именно из за языка. С этим языком любые законы бессмысленны, они не работают. Зато отдавать команды и вставлять nuздюлeй холопам одно удовольствие.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое подозреваемых в причастности к стрельбе в Днепре взяты под стражу, - Нацполиция. ФОТО
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