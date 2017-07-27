 Одесские курсанты отработали вождение боевых машин на плаву. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
На протяжении обучения в военном вузе с курсантами-старшекурсниками было проведено около 180 часов занятий по вождению боевых и специальных машин в экстремальных условиях, в ходе которых было пройдено более 120 км по дорогам с различным покрытием и рельефом местности. Кроме того, будущие офицеры выполнили длительный марш из пункта постоянной дислокации на полигон Широкий лан и в обратном направлении.
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