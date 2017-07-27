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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Одесские курсанты отработали вождение боевых машин на плаву. ФОТОрепортаж

В Одесской области курсанты одного из факультетов одесской Военной академии отрабатывают на боевых машинах задачи по преодолению водных преград на морском участке побережья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.


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Одесские курсанты отработали вождение боевых машин на плаву 02

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Одесские курсанты отработали вождение боевых машин на плаву 03

На протяжении обучения в военном вузе с курсантами-старшекурсниками было проведено около 180 часов занятий по вождению боевых и специальных машин в экстремальных условиях, в ходе которых было пройдено более 120 км по дорогам с различным покрытием и рельефом местности. Кроме того, будущие офицеры выполнили длительный марш из пункта постоянной дислокации на полигон Широкий лан и в обратном направлении.


Одесские курсанты отработали вождение боевых машин на плаву 04

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Нехай щастить в навчанні! А кацапам не@уй шастать,козлам!
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На фото БТР кацапского, конкретно арзамасского производства. Прошу убрать статью, как рекламу оружия врага.
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А че ты хотел? Забрали когда ихтамнеты драпали
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Таки будем воевать в Тихом океане? АТО смотрю катера надувные ленкузня делает не покладая рук.
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Навчатись це завжди добре!! Наснаги та завзяття, козарлюги!!!))))
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