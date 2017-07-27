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Все про:Femen (586) памятник (2183) УПЦ (677) Крещение Киевской Руси (107)

 "Путин убивает", - во время крестного хода УПЦ МП активистка FEMEN забралась на памятник Владимиру. ФОТО

В ходе крестного хода Украинской православной церкви Московского Патриархата в Киеве в честь годовщины крещения Киевской Руси активистка FEMEN вылезла на памятник Владимиру с надписью на груди: "Путин убивает".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке движения в Фейсбуке.

В комментарии к своей акции, движение пояснило, что таким образом активистка Анна Алляйн выразила протест, а жест символизирует распятие.

"Процессия Московского Патриархата по улицам Киева является тихим маршем кремлевского агрессора, после чего могут появиться тяжелые бронированные танки", - сказано в сообщении.

В итоге Алляйн задержали полицейские и доставили в Шевченковское отделение.

Адвокат движения Ярослав Яценко сообщил, что на нее составили административный протокол по статье 173 КУоАП - мелкое хулиганство. Суд по этому делу назначили на 28 июля.

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Путин убивает, - во время крестного хода УПЦ МП активистка FEMEN забралась на памятник Владимиру 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)

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И это борьба с рпц?!!! Бесплатно сиськи показали?!!! Напугали кобеля буханкой. А следующий этап борьбы это снять трусы. Сегодня менты блокировали организацию ОУН, блокировали людей которые могли реально оказать сопротивление подразделению фсб(мп) на территории Украины. Власть не хочет реально бороться с рпц, вместо этого организовывает дурацкие спектакли-перформансы для отвлечения внимания населения.
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Толпа ФСБшников перекрыла движение в центре Киева. Мы уже оккупированы....
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За це дівку нагородити варто,а вони її до буцегарні,курви...
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Как мелкое хулиганство? одной уголовщину шьют - на встрече Порошенка и Лукашенка сделала тоже самое, другой - штраф светит. Какое у нас отличное правосудие однако.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Путин убивает", - во время крестного хода УПЦ МП активистка FEMEN забралась на памятник Владимиру. ФОТО
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