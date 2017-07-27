 "Путин убивает", - во время крестного хода УПЦ МП активистка FEMEN забралась на памятник Владимиру. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке движения в Фейсбуке.
В комментарии к своей акции, движение пояснило, что таким образом активистка Анна Алляйн выразила протест, а жест символизирует распятие.
"Процессия Московского Патриархата по улицам Киева является тихим маршем кремлевского агрессора, после чего могут появиться тяжелые бронированные танки", - сказано в сообщении.
В итоге Алляйн задержали полицейские и доставили в Шевченковское отделение.
Адвокат движения Ярослав Яценко сообщил, что на нее составили административный протокол по статье 173 КУоАП - мелкое хулиганство. Суд по этому делу назначили на 28 июля.
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