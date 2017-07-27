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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии участвует в учениях в Черном море. ФОТО

В северо-западной части Черного моря сегодня, 27 июля, украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии проводят тренировки типа PASSEX.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Эсминец "Дункан" (Королевские ВМС Великобритании), фрегаты "Илдырым" (ВМС Турецкой Республики), "Гетман Сагайдачный" (ВМС ВС Украины) и "Р. Фердинанд "(ВМС Румынии) отрабатывают совместные действия в составе группы надводных кораблей соответствии со стандартами НАТО.

Смотрите: Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Одессу. ФОТО

Украинский фрегат Гетман Сагайдачный совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии участвует в учениях в Черном море 01

На переходе морем украинский фрегат принял на борт вертолет Ка-27, после чего состоялась тренировка посадок вертолета на палубу корабля. Кроме того, отработаны подходы для посадок на палубы кораблей - участников тренировки их вертолетов. В ходе совместных действий досмотровых командой эсминца "Дункан" проведено показательное досмотровую операции на борту фрегата "Гетман Сагайдачный".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN. ФОТОрепортаж

Планом тренировки предусмотрено также тактическое маневрирование в строях и ордерах. К тренировке типа PASSEX привлекался и самолет Ан-26 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины - для освещения надводной обстановки и передачи данных на корабли.

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Обычно его буксиром вытаскивали на банку. где он и проводил участие в параде, в учениях . в ночных бдениях и пр.
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И до сих пор на плаву!
Слава! Слава! Слава! ...
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такі темпи спільних навчань більше схожі на бойове злагодження
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Это точно на фото "Гетман Сагайдачный" ?,или он на заднем плане?,редактор что то перепутал.
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треба щось придумати проти куряви "кузьмина" , а то у росіян це таємна зброя -закоптіти всіх і покрити сажою , дуже не гуманна зброя
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинский фрегат "Гетман Сагайдачный" совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии участвует в учениях в Черном море. ФОТО
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