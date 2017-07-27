 Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии участвует в учениях в Черном море. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.
Эсминец "Дункан" (Королевские ВМС Великобритании), фрегаты "Илдырым" (ВМС Турецкой Республики), "Гетман Сагайдачный" (ВМС ВС Украины) и "Р. Фердинанд "(ВМС Румынии) отрабатывают совместные действия в составе группы надводных кораблей соответствии со стандартами НАТО.
На переходе морем украинский фрегат принял на борт вертолет Ка-27, после чего состоялась тренировка посадок вертолета на палубу корабля. Кроме того, отработаны подходы для посадок на палубы кораблей - участников тренировки их вертолетов. В ходе совместных действий досмотровых командой эсминца "Дункан" проведено показательное досмотровую операции на борту фрегата "Гетман Сагайдачный".
Планом тренировки предусмотрено также тактическое маневрирование в строях и ордерах. К тренировке типа PASSEX привлекался и самолет Ан-26 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины - для освещения надводной обстановки и передачи данных на корабли.
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