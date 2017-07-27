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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1477) акция (2187) Саакашвили (1860) Олег Богачук (570)

 Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве под зданием Администрации президента Украины состоялась акция в поддержку Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Возле здания АПУ акцию протеста проводили около сотни сторонников Саакашвили. Состоялись небольшие столкновения с правоохранителями. После потасовки полиция пропустила в здание АПУ инициативную группу, среди которой был нардеп Юрий Деревянко.

Также читайте: Гражданство Саакашвили: на Майдане Незалежности проводится акция в поддержку политика





Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 01

Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 02

Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 03

Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 04

Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 05

Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента 06

Фото, видео - Олег Богачук

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.
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Ты еще скажи, что Грузия разорвет отношения с Украиной! Ну не бред! Дружественная страна требует выдачи обвиняемого в преступлениях чиновника Саакашвили, а мы покрываем. Или Грузия уже не дружественная? Или интересы Саакашвили выше над межгосударственными отношениями между Грузией и Украиной.
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Тобто те, що CNN, DW, Fox, BBC назвали кримінальні справи проти нього політично мотивованими - це нічого?

От я більше довіряю цим світочам журналістики, ніж 5 каналу і АП...
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А как же петруха взял такого бандита михо в гражданство Украины,назначил губернатором.На весь твитер с ним в десна целовался,говорил ,что доверяет на все сто.Вы соя обычные лицимеры забрехавшиеся.
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Вы думаете добровольцы из Грузии на "шоу Михо" сюда приехали? Клоун ухал - тушите свет и все на выход? Я так не считаю.
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Интересно, что пэтя удумает что бы на второй срок остаться....
А выход исключительно один - война, не тотальная, что бы не пришлось чемоданы паковать, а перманентная, что бы народ держать в страхе... и самое прикольное в этом то, что и у хуйла та же петрушка...
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Ось такий коментар зробила російська співачка Наталя Ветлицька, що живе тепер в Європі:

Natalia Vetlitskaya
18 ч ·
Позбавити Саакашвілі громадянства, це прям взагалі ...
Прям чисто по-російськи ... прям як ввп прописав ...
І хто тепер скаже, що нічого спільного?
Близнюки практично!
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Ожидаем новости об открытии Липетской фабрики Рошен.
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Мне просто интересно, вот этих соевых троллей, прихлебателей, их вообще как на свет выродили? У них есть родители, или эти твари из кучи дерьма вылезают?
И это те же "писатели", которые про рабство и тупость россиян пишут. Просто мерзко. Вот оно топит за пэцю, а потом идет, этими же руками маму обнимает. Не понимаю. Дно дна.
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А вот мне не понятно поведение Саакашвили. Если он не виновен - пусть едет в Грузию станет перед судом грузинского народа и докажет свою невиновность. Или все же он трус. Или лгун и подлец, спрятавшийся за спинами украинцев и сделав всю страну заложником. То, что он не мужчина - это точно.
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Какой пламенный спич
Напомнить, сколько дел против своих оппонентов завел янукович с бандой? А путин? Может, товарищь, ты сеню отправишь в россию? Там на него дело есть. Не только на него, кстати.
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Знаєте, Ходорковський от саме таким чином намагався довести свою невинуватість. І що, вийшло?

Я не є палким прихильником Саакашвілі, але всім ясно, що суд над ним буде політично мотивованим і не надто об"єктивним.

Ну і ще, часто буваю у Грузії, маю багато друзів у Тбілісі. Так от, всі вони кажуть - Міхо бюув кращим президентом за нинішнього. Зі своїми приколами, з авторитарними замашками, але кращим. А нинішнього прямим текстом м...даком називають. І це інтелігенція - музиканти і
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Ну вообще то музыканты всех стран считают свои правительства мудаками. Разве что только виолончелист Родлугин абажает хуйло, но не просто за бабки, а за о-о-очень большие бабки.
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Ну Саакашвілі вони поважають якраз і кажуть, що він зробив у 100 раз більше. Недостатньо, але значно більше, ніж його наступник. Особливо на ниві боротьби з корупцією і олігархами, а ще дерегуляції бізнесу.
Вони не сліпо хвалять Саакашвілі - критикують за економічні провали, за те, що рівень життя недостатньо підняв. Але все одно вважають його кращим із усіх президентів Грузії.
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В Грузии многие не любят его, многие пострадали: вся милиция (заменена полностью в один день), вся прокуратура (то же что с ментами), вся санэпидем служба (ликвидирована), вся пожарная инспекция (ликвидирована) и все их родственники. Это - добрая четверть населения страны.
Мишико - это реальные реформы и реальная борьба с коррупцией. Но это ещё и абсолютная невозможность "решать вопросы". Поэтому вальцман так его боится. Если Саак объединится с Йулей и придет к власти,потроху нары обеспечены,никакой ростов не поможет.
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Якщо тобі незрозумілі елементарні речі, то ти є дебіл! Не парься цим. Рошенку з'їж.
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Что то количество лайков под єтой темой не соответствует ихнему количеству под новостью про сегодняшние "виче" на майдане. Ровно та же тролятина должна бы вся и здесь отметится, нипарядак, боты, где вы шаритесь, за прогулы прапарщег будет сапогом по иблу пистить. Мало того что вы на майдан не ходите, так ищё и форумную работу завалили. От шкандаль с Михо затухает так и не успев толком разгорется.
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Барыга родился в Молдавии. пусть туда валит?
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партия Саакашвили проиграла выборы в несколько %.она вторая по значимости в Грузии
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А он в этой партии кто , ищущий нечто для себя чудное в других странах? "Свадебный генерал" , полагаю...
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Михо незаконно лишили гражданства, это 100 %.В Грузии ему не могут простить Ю.Осетию.Считается ,что Саакашвили виновен,что Ю.Осетия не с Грузией.Саакашвили делал ошибки,он заигрался как президент,но не делает ошибки тот который вообще ничего не делает.
Я очень уважаю Саакашвили.Наш президент ему в подмётки не годится.Мы пока ничего не можем сделать,война держит,но прийдёт время выбирать.
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Вопрос стоит даже не так.
Ему сначала незаконно дали гражданство, потом незаконно забрали.

Т.е. президент в этом вопросе даже не пытался руководствоваться законом, а не своими интересами. Захотел - дал. Передумал - забрал.
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как обычный барыга-настоящий Президент так бы не поступил...ганьба...
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будет ли у вас выбор или опять будете выбирать меньшее с дерьма, зависит именно сейчас. Когда придет время, уже никто, ничего не сможет сделать. Утремся сейчас, придется терпеть еще лет десять...
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Смотрю у овоща 2 мусоров на охране в 4 раза больше чем у янукевича - этот так просто власть не отдаст ........
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Это не акция. От если бы Порох лишил гражданства Гадю Савченко, когда она голодала в санатории ФСБ, то была бы акция Майдан 3, не меньше.
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Я не вірю Саакашвілі. Хз що він тут хоче досягнути. Але . . . видно, що він став поперек всім рошенівським та аваківським. Він же не має майна. Відтак ці надання та позбавлення громадянства справи на 100 % політична. Відтак, шановні, в нас дійсно народжується діктатура. Хочу дам - хочу заберу. Не по европейські. Чи порошенко не має іншого громадянства? Не вірю.
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Порошенку потрібно було б раніше лишити громадянства.Яка з його діяльності користь? Господарник бездарний(підтвердила Одеса),популіст і демагог. Доморощених не можемо завернути на узбіч"я маргінесу.Що стосується пікету під Адміністрацією Президента.Це представники "Нової сили" до якої залучені (словами Петлюри- ..українські гниди) і шмаркалі, які забажали представити себе "борцями за народне щастя" Захисникам Саакашвілі потрібно добре ознайомитися з його діяльністю в Грузії і її наслідки щодо громадян.Його мета реалізувати грузинський експеримент в Україні з кровавими методами.Прихильники бажають мати нового Сталіна
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БПП с Петей таки да пролетит на выборах как фанера над пОрижем.
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Народ, который бойко стебётся над Михо и стихийной акцией против лишения гражданства - СНИМИТЕСЬ С РУЧНИКА!

СЕЙЧАС вопрос не в личных качествах политиков , а в ПРЕЦЕДЕНТЕ !

Закон и конституционные права ВСЕХ граждан Украины похерены "чужими руками" всяких там бредовых комиссий под борзое тявканье карманных "чревовещателей официальной истины" и традиционное "отсиживание в кустах" верховного кондитера !!!
Если Бог не дал чем уразуметь последствия произошедшего, то вместо плевать в фотку Саакашвили на мониторе, порассматривайте и соколичество мусоров и митингующих - наглядность помогает даже даунам в осознании реальности.
Можете сопоставить две версии официальной озвучки событий для быдломасс - "она утонула" и "он плохой" - тоже усиливает восприятие.
А опосля поздравьте самое себя с тем, что вы теперь в ПОЛНОЙ ЖОПЕ - теперь лозунгом верхушки стало "друзьям - всё, остальным - беззаконие".
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Во -первых не надо было давать гражданство , а лишать надо было на следующий день как перестал быть губернатором . Обосрался Михо в Украине по -полной , да и в Грузии его не любят . Кстати узнайте кто такой Деревянко и узнайте с кем связался гастролер .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента. ВИДЕО+ФОТО
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