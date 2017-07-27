 Сторонники Саакашвили провели акцию под Администрацией Президента. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Возле здания АПУ акцию протеста проводили около сотни сторонников Саакашвили. Состоялись небольшие столкновения с правоохранителями. После потасовки полиция пропустила в здание АПУ инициативную группу, среди которой был нардеп Юрий Деревянко.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.
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От я більше довіряю цим світочам журналістики, ніж 5 каналу і АП...
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А выход исключительно один - война, не тотальная, что бы не пришлось чемоданы паковать, а перманентная, что бы народ держать в страхе... и самое прикольное в этом то, что и у хуйла та же петрушка...
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Natalia Vetlitskaya
18 ч ·
Позбавити Саакашвілі громадянства, це прям взагалі ...
Прям чисто по-російськи ... прям як ввп прописав ...
І хто тепер скаже, що нічого спільного?
Близнюки практично!
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И это те же "писатели", которые про рабство и тупость россиян пишут. Просто мерзко. Вот оно топит за пэцю, а потом идет, этими же руками маму обнимает. Не понимаю. Дно дна.
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Напомнить, сколько дел против своих оппонентов завел янукович с бандой? А путин? Может, товарищь, ты сеню отправишь в россию? Там на него дело есть. Не только на него, кстати.
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Я не є палким прихильником Саакашвілі, але всім ясно, що суд над ним буде політично мотивованим і не надто об"єктивним.
Ну і ще, часто буваю у Грузії, маю багато друзів у Тбілісі. Так от, всі вони кажуть - Міхо бюув кращим президентом за нинішнього. Зі своїми приколами, з авторитарними замашками, але кращим. А нинішнього прямим текстом м...даком називають. І це інтелігенція - музиканти і
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Вони не сліпо хвалять Саакашвілі - критикують за економічні провали, за те, що рівень життя недостатньо підняв. Але все одно вважають його кращим із усіх президентів Грузії.
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Мишико - это реальные реформы и реальная борьба с коррупцией. Но это ещё и абсолютная невозможность "решать вопросы". Поэтому вальцман так его боится. Если Саак объединится с Йулей и придет к власти,потроху нары обеспечены,никакой ростов не поможет.
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Я очень уважаю Саакашвили.Наш президент ему в подмётки не годится.Мы пока ничего не можем сделать,война держит,но прийдёт время выбирать.
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Ему сначала незаконно дали гражданство, потом незаконно забрали.
Т.е. президент в этом вопросе даже не пытался руководствоваться законом, а не своими интересами. Захотел - дал. Передумал - забрал.
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СЕЙЧАС вопрос не в личных качествах политиков , а в ПРЕЦЕДЕНТЕ !
Закон и конституционные права ВСЕХ граждан Украины похерены "чужими руками" всяких там бредовых комиссий под борзое тявканье карманных "чревовещателей официальной истины" и традиционное "отсиживание в кустах" верховного кондитера !!!
Если Бог не дал чем уразуметь последствия произошедшего, то вместо плевать в фотку Саакашвили на мониторе, порассматривайте и соколичество мусоров и митингующих - наглядность помогает даже даунам в осознании реальности.
Можете сопоставить две версии официальной озвучки событий для быдломасс - "она утонула" и "он плохой" - тоже усиливает восприятие.
А опосля поздравьте самое себя с тем, что вы теперь в ПОЛНОЙ ЖОПЕ - теперь лозунгом верхушки стало "друзьям - всё, остальным - беззаконие".
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