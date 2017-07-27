 Антикоррупционная прокуратура будет требовать для Суса залог размером 5 млн, - прокурор САП. ФОТО. (обновлено)

Судья разрешила только портативные аудиозаписующие средства, письменные записи и стенограмму. Журналисты могут оставаться в зале, выключив камеры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор САП Сергей Козачина.Прокурор отметил, что имущественное положение Суса, риски и тяжесть преступления позволяют требовать именно такой залог.Соломенский суд сегодня будет избирать меру пресечения для Дмитрия Суса.Заседание назначено на 17.00. Но по состоянию на 17.20 не началось.Позже, судья запретил съемку заседания по экс-сотруднику ГПУ Суса.Такое решение вынесла судья Владлена Лазаренко по просьбе Дмитрия Суса и его адвокатов.Прокуроры САП настаивали на публичности. Но защита высказалась против.