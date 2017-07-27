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 Антикоррупционная прокуратура будет требовать для Суса залог размером 5 млн, - прокурор САП. ФОТО. (обновлено)

Специализированная антикоррупционная прокуратура буде требовать для экс-прокурора ГПУ Дмитрия Суса, подозреваемого в присвоении вещественных доказателсьтв залог размером 5 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор САП Сергей Козачина.

Прокурор отметил, что имущественное положение Суса, риски и тяжесть преступления позволяют требовать именно такой залог.

Соломенский суд сегодня будет избирать меру пресечения для Дмитрия Суса.

Заседание назначено на 17.00. Но по состоянию на 17.20 не началось.

Позже, судья запретил съемку заседания по экс-сотруднику ГПУ Суса.

Такое решение вынесла судья Владлена Лазаренко по просьбе Дмитрия Суса и его адвокатов.

Прокуроры САП настаивали на публичности. Но защита высказалась против.

Судья разрешила только портативные аудиозаписующие средства, письменные записи и стенограмму. Журналисты могут оставаться в зале, выключив камеры.

Антикоррупционная прокуратура будет требовать для Суса залог размером 5 млн, - прокурор САП 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру пресечения экс-следователю ГПУ Сусу изберут сегодня или завтра, - Холодницкий

Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".

Подробнее читайте в статье "Дмитро Сус і НАБУ: війна компроматів".

В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.






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Потом браслет который он не захочет одеть
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Сус только по сусекам поскребёт и пару стаканов бриллиантов наскребёт! Поболее залог нужен, поболее!
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Если коррупционеры по 100 миллионов гривен залоги вносят, то чего там какие-то жалкие 5 миллионов.?! Это же самое что для рядового украинца 500 гривен.
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Тайна клетчатого одеяла
Антикоррупционная прокуратура будет требовать для Суса залог размером 5 млн, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 8941

Сеть ежедневно доносит сообщения об очередном задержании то председателя хозяйственного суда, то налоговика, то иного чинуши. Правда, за решеткой они пока долго не сидят, ибо по новому криминальному процессу, им суд обязан предложить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Посему они отделываются мелким испугом, крупным залогом и неприятностями, связанными с обысками. Вот сегодня автору рассказали о задержании яркого киевского судьи, на обыске у которого нашли триста килобаксов и венгерский загранпаспорт. Кстати, паспорт Венгрии стал уже непременным атрибутом наших чинуш и иногда складывается впечатление, что они их там получали централизованно, вместе с должностью. А вот с деньгами, обнаруженными при обыске, действительно вышел конфуз.
Не знаю как сейчас, а лет 10 назад, хозяйственные суды были самыми жирными конторами. Конечно, криминал тоже мог подкинуть джек-пот, но хозяйственные - всегда были на лопате. От коллег слышал, что абсолютный рекорд единовременного заноса в суд, был поставлен высшим хозяйственным судом. Такие суммы приходилось передавать замысловатым способом, ибо если все принести в мешке или нескольких мешках, публика могла бы не понять, а потому, действовали по особому фен-шую. Как сейчас дело обстоит - неизвестно, ибо теперь все закрылось в доступ особо проверенных лиц и нет почти никакой информации об этом.
Так вот, речь идет о тех самых трех сотнях килобаксов, обнаруженных при обыске. Есть подозрение, что судья очень сильно расстроился, по этому поводу. Не так из-за потери этой смешной суммы, а из-за памяти. Ведь знал же, что нельзя дома держать бабло, а эта сумма просто где-то завалялась и он наверняка даже не помнит, откуда эта мелочевка взялась. Так бывает, когда женщины куда-то положат заколку и потом забывают о ней. Так и тут. Думал, что все вынес и вывез, но разве же всю мелочь упомнишь? Без обыска он бы и сам не знал, что этот пакет где-то валяется. В общем - обидно.
Тем не менее, вал таких задержаний и обысков настолько постоянен, что на него уже мало кто обращает внимания. А ведь совсем без последствий эти мероприятия не остаются. Людей увольняют или выгоняют из судейского корпуса, а изъятые бронзулетки явно тянут на конфискацию. То есть, идет ротация. Остальные видят, что и как происходит и могут примерить ситуацию на себя. Мы очень много и часто говорим о борьбе с коррупцией, но вот когда она началась действительно в широком масштабе, интерес к теме как-то стух, как булто ничего не происходит совсем.
Просто ради интереса, взять прошедший месяц от первого и до последнего дня и внимательно отследить все сообщения о задержаниях чиновников бывших и нынешних, о количестве обысков, о найденных подозрительных суммах и прочем, а потом - свести все это в единую таблицу из кторой видно, сколько полицейских, прокурорских, СБ, судей, чиновников высшего, среднего и низшего ранка, потянули на следствие.
А потом взять эту табличку и показать, например французским или немецким коллегам. Дать им внимательно ее изучить, а потом задать один-единственный вопрос: что было бы в вашей стране, если бы это были ваши данные? Думаю, что те же немцы были бы даже не в шоке, а в коме. Им такой размах борьбы с коррупцией даже не снится. Но при этом, они нас учат, как правильно делать, а мы уже не замечаем того, что процесс набрал обороты, которые только Румыния может понять.
При всех издержках, у нас сейчас зарождается новое внутреннее состояние чиновничества. Теперь никто из них не может спать спокойно, ни связи, ни само место, не дают гарантий того, что завтра к тебе не придут с обыском. Даже если ты сам ушел и выдохнул, к тебе все равно могут заскочить на огонек по старым делам. Это значит, что все крупные деятели, сидящие сейчас в высоких креслах, завтра уйдут из своего кабинета и станут в режим ожидания, ибо каста неприкасаемых неумолимо сокращается.
Те, кто живут в мультимиллионных «хатынках» имеют о чем подумать. В частности, не забыть, как помянутый выше судья, глупую упаковку денег или что-то подобное. А самые дальновидные - запасутся комплектом первой необходимости% памперсами для взрослых, большим клетчатым одеялом и натренированной мимикой морды лица, дабы изобразить «умирающего лебедя», в случае шухера. Говорят, что вместе с медицинскими справками о том, что депутаты и министры, ежедневно находятся практически в состоянии клинической смерти, сейчас стали модными тренинги симптомов тяжелой болезни. Мало того, власть имущие обмениваются визитками специалистов, которые мастерски заматывают пациента в клетчатые одеяла и усаживают в инвалидную коляску, даже в лабутенах, или пакуют прямо на носилки. На фотках это выглядит просто душераздирающе. Так что визажисты и стилисты - нервно курят в стороне. Парковщики и тренеры симптомов, теперь стали самыми элитными специалистами, к которым надо записываться за месяц вперед. А еще говорят, что появились эксклюзивные модели клетчатых одеял от кутюр. За ними стоят в очереди до трех месяцев.
В любом случае, клетчатое одеяло все сильнее расправляет свои крылья над зажравшейся массовкой.
антиколорадос
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ипугали ёжика трусами ... шо, за набу , такое картонное ?
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а когда уже ублюдочных тварей судей начнут сажать ? А то какая то брехливая люстрация и максимум засветишимся казлам ублюдкам увольнение .
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Какое право судья имела запретить съемку? Согласно закону "Про забезпечення права на справедливий суд", если процесс открыт, то съемка разрешена автоматически. Закрывать процесс можно лишь в случае разглашения гостайны или по моральным причинам (изнасилование) и т.д. Телеканалы имеют полное право не подчиняться незаконному решению судьи и послать ее подальше, проводя съемку.
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ответ не сложный = дали тварюке денег или компромат есть .
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Скажем так, если она официально не объявила, что процесс закрытый (а это решение стороны могут легко обжаловать), то журналисты могут не выключать камеры. Максимум, что она может сделать - пригласить охрану. Вот только два-три охранника вряд ли будут метелить три десятка телеканалов, причем в прямом эфире. Судье в лучшем случае придется перенести слушание. Но в следующий раз будет то же самое.
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у нас не власть и не законы а какой то сплошной узаконненый рекет. Сплошняком одни торги и вымогалово судебной системы и преступности.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАнтикоррупционная прокуратура будет требовать для Суса залог размером 5 млн, - прокурор САП. ФОТО. (обновлено)
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