 Боевики "ЛНР" приобщают луганских студентов к террористической деятельности. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет интернет-издание "ОстроВ", и публикует фотографии с сепаратистских ресурсов.
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мото-сезоне?
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рекомендую....
http://vetryachok.com/muzhchina-spas-sobaku/
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а перед этим дуру натянули))))
они ведь урусы такие духовные!!!!))) тока % узкопленочных детей растет каждый день)))
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