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Все про:боевик (19022) терроризм (20457) студенты (520)

 Боевики "ЛНР" приобщают луганских студентов к террористической деятельности. ФОТО

Боевики "ЛНР" заставляют студентов Луганского университета им. Шевченко проходить "занятия по огневой подготовке" на полигоне "народной милиции" "ЛНР", фактически приобщая к террористической деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет интернет-издание "ОстроВ", и публикует фотографии с сепаратистских ресурсов.

Боевики ЛНР приобщают луганских студентов к террористической деятельности 01

Смотрите также: "Мы не вступали бы в ряды "ДНР", если бы не российская пропаганда", - в зоне АТО задержан террорист. ВИДЕО

Боевики ЛНР приобщают луганских студентов к террористической деятельности 02

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у меня, теперь стоять не будет до вечера
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Крепкие девахи.. самый раз им арбузами торговать у дороги.
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На их лицах я не вижупринуждения, они дебилы, при Украине вряд ли бы поступили в университет
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я на их лицах не вижу дальнейшего существования, кончат, как молодая гвардия ... хыыыы
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конечно, утебя ж фантазия, как у амёбы ... кацап же ...хыыыы
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Ти за скидання цих студентів в шахти живцем? Так чи ні?
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твоя мова. не зрозумила, кацапе .... користуйся докладнийшей абеткою ... хыыыыы
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шо, серьёзно ? хера. себе оно деградировало
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Нет, просто молодое мясо, тем более они по ВСУ открывали огонь, ну если так случится, то от пули и погибнут. Там дурдом еще тот
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ооо .. кацап пустил. своего клона скулить ... шо, за блядский народец
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Не быкуй, объясни о чем ты? Я тебя не пойму? Лепет какой то
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а шо, ты животное, уже не такое вежливое ? хыыы
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пацан или девка ты, я не знаю, но с головой не дружишь
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Ничего пусть тренируются! Придет время - пойдут шрафбатами в первом эшелоне на армию РФ)
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В Луганске есть университет имени Шевченко ?
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Навіть ця гидота не ризикнула назву змінити.
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ця недолуга барижна влада для початку хотя би переатестовували закінчивших заходи на ордло , а так куди їм ще йти як не бандюки?
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ніхто серйозно не займається проблемами молоді на окупованих територіях , так би мовити передали ініцітиву сепарам (без альтернатив) а там вирощують захарчат та плотничат
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А як ви це собі уявляєте- займатися ними, поки вони по ту лінію фронту?
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Как перепутали телегу с конем, эти еще не закончили вузы, а уже форму одели.
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... и паспорта у них украинские , и безвиз им тоже доступен . Не пора ли изолировать зоопарк ?
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Не при барыги и его регионалов. В других странах такое убожище давно перевешали.
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А шо то на барышне за броник такой фуфлыжный? У неё там чего? Сковородка в чехол засунута?
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шо Сурков передал...то на дуру и натянули))))
а перед этим дуру натянули))))
они ведь урусы такие духовные!!!!))) тока % узкопленочных детей растет каждый день)))
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какие, одухотворённые лица, на их лбах не хватает только траурной ленточки, а так полный лыныры
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Боевики "ЛНР" приобщают луганских студентов :к террористической деятельности
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Я уверен, их 90% делает это с удовольствием.....
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начнем с того,что они не студенты. Или порошок уже признал эти заведения?
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не хочется видеть ни одного из этих студентов на подконтрольной территории Украины. На КПП сразу нужно бошки откручивать.
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