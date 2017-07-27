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Все про:НАБУ (1867) земля (1542) Кличко (2710) суд (21313) Левченко Юрий (4)

 Суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко за "дерибан" столичной земли, - нардеп Левченко. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

По иску народного депутата Юрия Левченко (внефракционный) Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть дело против мэра столицы Виталия Кличко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook сам народный депутат.

"Несмотря на то, что мэр Киева с очевидным нарушением Закона незаконно подписал договор аренды земельного участка в переулке Святошинском и передал его Киевгорстрою (Законом прямо прописан запрет передачи земельных участков, по которым не утвержден детальный план территории), "правоохранительные" органы более полугода отказывались вносить соответствующие сведения в ЕРДР. НАБУ, САП и Генпрокуратура, откровенно нарушая Криминально-процессуальный кодекс, давали смешные отписки на мои запросы и обращения, закрывая глаза на очевидный факт совершения преступления Кличко, который в дальнейшем спровоцировал противостояние и кровопролитие. В конце концов стало ясно, что шанс на расследование этого преступления мы сможем получить исключено через суд", - заявляет депутат.

Поэтому, по его словам, 27 июня он повторно направил в НАБУ официальное заявление о преступлении и после очередного отказа, обратился в суд, согласно КПК, с требованием обязать антикоррупционное бюро открыть соответствующее дело.



"Теперь, после получения определения суда, НАБУ обязано будет в течение 24 часов открыть дело против Кличко. Из-за злоупотребления властью мэра должны привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 364 УК, которое наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан", - пишет Левченко.

Суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко за дерибан столичной земли, - нардеп Левченко 01


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Также, по его словам, Кличко таким незаконным образом передал в частное пользование ряд земельных участков общины.

"Сейчас мы проводим соответствующий анализ и добавим эти материалы в новооткрытое уголовное дело", - заключает депутат.
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Когда смотришь на человека с колокольни, то он кажется такой маленький-маленький,
как букашка... (За двумя зайцами. Голохвастов).
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Посадят чемпиона . кума Игоря Бакая и друга авторитета Рыбки .
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Глупый Левченко . Кличко просто выполнял свою работу на посту мэра . Все мэры должны это делать , пока мы не победим коррупцию , которая нам строить и жить помогает .
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СБУ часто прослушивает телефоны кличко. Вопрос - а зачем? Последовал прямой ответ - а вы полагаете, что сбушники не люди? Им тоже поржать охота
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Его высказывания будут лечить людей столетиями . Смех продлевает жизнь .
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Во как! Оказывается морда не только в синяках Но и в пуху.
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"Теперь, после получения определения суда, НАБУ обязано будет в течение 24 часов открыть дело против Кличко. Из-за злоупотребления властью мэра должны привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 364 УК", - пишет Левченко.
То есть Левченко уже и следствие провёл и обвинительное подготовил и приговор наверное печатает на коленке
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Этот дубина даже текст постановления кажется не в состоянии одолеть. Не уголовное дело против Кличко открыть, а внести в реестр ведомости, указанные в его жалобе.
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я ж розумію...що ви обділені інтелектом... - прада це жваші проблеми..- але навіщо це свім показувати..? це не Левченко вирішив..це передбачено ККУ ... для вас тупенької .. -кримінальним кодексом України
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиСуд обязал НАБУ открыть дело против Кличко за "дерибан" столичной земли, - нардеп Левченко. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО
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