 Суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко за "дерибан" столичной земли, - нардеп Левченко. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщил на своей странице в Facebook сам народный депутат."Несмотря на то, что мэр Киева с очевидным нарушением Закона незаконно подписал договор аренды земельного участка в переулке Святошинском и передал его Киевгорстрою (Законом прямо прописан запрет передачи земельных участков, по которым не утвержден детальный план территории), "правоохранительные" органы более полугода отказывались вносить соответствующие сведения в ЕРДР. НАБУ, САП и Генпрокуратура, откровенно нарушая Криминально-процессуальный кодекс, давали смешные отписки на мои запросы и обращения, закрывая глаза на очевидный факт совершения преступления Кличко, который в дальнейшем спровоцировал противостояние и кровопролитие. В конце концов стало ясно, что шанс на расследование этого преступления мы сможем получить исключено через суд", - заявляет депутат.Поэтому, по его словам, 27 июня он повторно направил в НАБУ официальное заявление о преступлении и после очередного отказа, обратился в суд, согласно КПК, с требованием обязать антикоррупционное бюро открыть соответствующее дело."Теперь, после получения определения суда , НАБУ обязано будет в течение 24 часов открыть дело против Кличко. Из-за злоупотребления властью мэра должны привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 364 УК, которое наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан", - пишет Левченко.

Также, по его словам, Кличко таким незаконным образом передал в частное пользование ряд земельных участков общины."Сейчас мы проводим соответствующий анализ и добавим эти материалы в новооткрытое уголовное дело", - заключает депутат.