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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (270) взрыв (4224) Газ (8783) Полтавщина (500)

 На АЗС под Полтавой взорвался газовый баллон: 48-летний мужчина получил открытый перелом голени и госпитализирован, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Полтавском районе в результате взрыва газового баллона на автозаправочной станции травмирован мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Полтавщины.

Взрыв произошел 26 июля, около 17:00, на одной из метановых автозаправочных станций Полтавского района.

Как сообщил руководитель полиции Полтавской области Олег Бех, взорвался газовый баллон на грузовом автомобиле ГАЗ-53, принадлежащем одному из частных предприятий.

На АЗС под Полтавой взорвался газовый баллон: 48-летний мужчина получил открытый перелом голени и госпитализирован, - Нацполиция 01

В результате взрыва 48-летний водитель ГАЗа получил открытый перелом голени и госпитализирован в городскую больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром в Днепре взорвался автомобиль, пострадала 27-летняя женщина-водитель, - Нацполиция

На АЗС под Полтавой взорвался газовый баллон: 48-летний мужчина получил открытый перелом голени и госпитализирован, - Нацполиция 02

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 273 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

На АЗС под Полтавой взорвался газовый баллон: 48-летний мужчина получил открытый перелом голени и госпитализирован, - Нацполиция 03


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Судячи по фото- цьому балону десятки років. Не дивно, що вибухнув.
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И такая вот уйня над головами пассажиров автобусов типа ПАЗ висит...... если рванет..мало не покажется....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа АЗС под Полтавой взорвался газовый баллон: 48-летний мужчина получил открытый перелом голени и госпитализирован, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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