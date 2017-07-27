 На АЗС под Полтавой взорвался газовый баллон: 48-летний мужчина получил открытый перелом голени и госпитализирован, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Полтавщины.
Взрыв произошел 26 июля, около 17:00, на одной из метановых автозаправочных станций Полтавского района.
Как сообщил руководитель полиции Полтавской области Олег Бех, взорвался газовый баллон на грузовом автомобиле ГАЗ-53, принадлежащем одному из частных предприятий.
В результате взрыва 48-летний водитель ГАЗа получил открытый перелом голени и госпитализирован в городскую больницу.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 273 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.
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