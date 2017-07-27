EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Фоторепортаж
  15861  290
Все про:Бойко (748) Вилкул Александр (329) Добкин (1016) Киев (17722) Лавра (206) Новинский (365) УПЦ (675) церковь (977) Онуфрий (30) Олег Богачук (567)

 Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)

На Владимирской горке в Киеве прошел молебен, который возглавил глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. В мероприятии приняли участие депутаты от "Оппозиционного блока".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после молебна прошел крестный ход с чудотворными иконами от Владимирской горки - до Киево-Печерской Лавры.

Загрузка видео...

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 01

В связи с религиозными мероприятиями перекрыты некоторые центральные улицы Киева - Крещатик (от Европейской площади до Майдана Незалежности), Европейская площадь, Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади).

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 02

Людей на Владимирскую горку пропускали через металлодетекторные рамки.

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 03


Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 04

Меры безопасности в центре Киева усилены.

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 05

Смотрите также: В центре Киева ограничат движение транспорта в связи с празднованием годовщины крещения Киевской Руси. ИНФОГРАФИКА

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 06
Оцепление полиции на Майдане

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 07

За безопасностью во время мероприятий лично следил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"В настоящее время в парке Владимирская горка находится около 10 тыс. верующих. Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность", - сказал он.

По словам Крищенко, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 08

Смотрите также: "Обычное дело": российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии. ФОТОрепортаж

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 09
Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 10Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 11Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 12

Читайте также: Памятник князю Владимиру в Киеве полностью отреставрировали, - КГГА

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 13

На Владимирскую горку прибыл митрополит Онуфрий

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 14
Митрополит Онуфрий начал вести молебен

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 15

Возле Онуфрия, среди церковных иерархов стоят представители "Оппоблока" Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Новинский.

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 16Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 17Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 18

Смотрите также: Настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел продает свой особняк за $1,3 млн, - журналист. ФОТОрепортаж
Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 19

Владыка Павел пребывает в хорошем расположении духа

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 20

Посетил молебен также недавний фигурант громкого дела о махинациях с харьковской землей, нардеп Михаил Добкин.

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 21

Читайте также: Добкин: Новинский внес первую часть моего залога - 30 млн грн

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 22

После молебна колонна верующих отправилась в сторону Киево-Печерской Лавры, через Европейскую площадь и улицу Грушевского.

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 23Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 24Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 25Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 26Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 27Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 28Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 29Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 30Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 31Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 32Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 33Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 34Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 35

Олигарх-"оппоблоковец" Новинский с митрополитом Онуфрием во главе колонны

Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 36Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 37Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 38Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 39Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 40Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 41Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 42

Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, сегодня вечером возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ МП.

Смотрите также: "Кому вы служите, Украине или агрессору?": в Коломые возник конфликт из-за церкви Московского патриархата. ВИДЕО

"В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских будут находиться 11 чудотворных икон. Помолиться и приложиться к святыням смогут все желающие. Храм будет открыт всю ночь", - говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

Читайте также: Минкультуры фиксирует факты откровенного сотрудничества клира и высшего духовенства Луганской епархии УПЦ МП с террористами "ЛНР", - заявление министерства
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXdGtReXN3VEc1UmRYUkRLMlpPUTFNd1RHcFJkVGxETmpCWlVGRjFlVVJSYTA1RE56Qk1XRkYxZEVkQ01FeEVVWFprUXpBd1dVSTRNRXBVVVhaMFEzZ3dUSEpSZFU1RE9XWk9RMlF3VERkUmMzUkROREJNTTFKblpFTTJNRXhxVVhWWWVsRnVkRU01TUZsUVVtaE9SMEV3VEdwUmRWaDZVVzUwUXpjd1RGaFJjM2xFVVd0a1F5c3dURkJSYzA1SFNEQlpVRkYxYVRoMk1FdFFVVzQ1UTIxbVRrZEhNRXhZVW1kT1F6WXdURGRSYzNSSFRXWk9RMkV3VEdwUmRHUkRlV1pPUTJJd1RFUlJjM1JIUVRCTVFUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
ужас ужасный.. Пытки,реки крови.. Да наш любой ЖЭК или еще какая конторища по сравнению с этими убогими - филиал ада на земле.И любой чинушка (от председателя сельсовета до депутаны и их хозяев) - большее зло и чертовщина нежели эти ходящие. Лично для меня все эти молитвы - херня по сравнению со "стонадцатым" мирным планом,торговлей оружием и тотальным воровством вкупе с издевательствами над нищающим населением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не все так просто,вряд ли разведывательная контора кацапских оккупантов в Украине- херня.Именно из за них , отключающих моск у умственно слаборазвитого населения и поддерживалась вековая оккупация Украины и нынешняя война.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну да. Пара хромых бабок плюс попик - ДРГ еще то)))) Это ж не директора бронетанкового,не беркутны перебежалая,не Насралов и не Нассалик.. .. Бабульки - они такие.. Куда там Шварценнегеру))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посмотрите внимательно на фото , вы увидели только бабулек?
А не напомнить вам с чего началось избиение атошников в Днепре, вот с таких бабулек провокаторов? И бабульки , бабульками не всегда были , это и есть воспитанники мацковских пархатов, и яд мацковской пропаганды льющийся постоянно,десятками, сотнями лет, с аналоев мацковских жрецов, они уже успели передать своим детям -внукам , уверяю вас.
Вот вам добкины- попкины и прочая шелупонь , которых вы причислили к бабульками, жертвы пропаганды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
избиение атошников в Днепре началось по санкции и с полного одобрямса наших властей. Что с успехом и было доказано ментухаями и судьями. Что до добкиных-жопкиных и прочих кернесов - то это вообще "священные коровы",торговые партнеры и прочие святые патриоты,как ахметов. Которые живут,и будут жить под теплым крылышком
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так-так , уже теплее" под теплым крылышком" кого?
МПЦ - контора фсб, кто поклоны бьет , а кто и сотрудничает , в награду за теплое крылышко.
Я на говорила о том, кто в Днепре проплатил сепарский шабаш, я говорила о бабульках- провокаторах, которые упорно и добросовестно правоцировали конфликт и избиение, не надо недооценивать бабулек и дедулек,помнится один такой православный дедуля принес банку меда на передовую нашим ребятам , медок был приправлен взрывчаткой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та Вы шо... Так Вы - женщина-разедчик и точно знаете о разведработе попов и монашек?))) Так тогда и расскажите - под чьим крылышком живут ахметов,насралик,450 задрысней из ВР?))) Чье теплое крылышко назначает министров-вжоперучек в МО? Чье теплое крылышко ставит на должности ворье на завод бронетехники и закрывает Антонова?Неужели это все поп какой сделал? Как же получается,что у нас бабки - похлеще ДРГ,а сотня "генералов" - с головой в дерьме армию продолжают обворовывать? Снова происки попов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знаю ,дорогая ,знаю, поскольку живу на Бессарабии, здесь нетни одной украинской церкви , только мпц контора,и что они льют в уши людям, причем разного возраста, тоже слышала, мало того общалась тк мой однокласник один из попов мпц, их точка зрения "Украина убивает своих граждан, идет гражданская война, антихриты у власти итп".
а регион весьмо проблемный, его легче потерять чем защитить.И то , что стоят с названием города , например, Полтава , в этом шествии ватоголовых- позор украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И с каких пор Бессарабия - центр всего украинского?И почему один там непонятный бывший одноклассник стал прецедентом для таких умозаключений о разведдеятельности?и кто ж помешал в Бессарабии построить украинскую церковь? И самое главное - кто насильно в церковь в Бессарабии людей загоняет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зомбануте дебільне стадо, яке очолюють покидьки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто не обратил внимание- каждая кучка московских прихвостней несет названия города. САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ-
Иными словами должно означать что каждый город Украины за мацковский сатанат, а значит фсбшная контора страны агрессора и оккупанта будет работать в Украине и дальше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
руки , умытые в крови лучших патриотов Украины , молитву свою возносят к лукавому, да бы быстрее Украина распалась на части ,большая часть которой ,да бы отошла под влияние мацковского сатаната...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глядя на это всё, вспомнил я прочитанную у Ницше в "Антихристе" цитату:
"...воля божия раз и навсегда предписывает человеку, что ему делать и чего не делать. Что ценность народа и отдельного человека измеряется степенью послушания их богу. Что в судьбах целого народа и отдельного человека во всём царит воля бога, который карает и вознаграждает по мере послушания ему. Реальность на месте этой жалчайшей лжи выглядит так: человек - паразит, жрец, процветающий лишь за счёт здоровых жизненных образований, употребляет во зло имя божье; он называет «царством божьим» состояние, при котором он, жрец, определяет ценность всего; «волей божьей» он называет средства, с помощью которых достигается и поддерживается такое состояние; хладнокровно и цинично он о народах, веках, отдельных личностях судит по тому, насколько они способствовали или противились безграничной власти жрецов."
И вторая цитата:
:«Воля божья» давно была известна; вся беда в том, что народ отпал от «священного писания»… Уже Моисею была открыта «воля божья»… Что же произошло? Жрец строго и педантично сформулировал раз и навсегда, чем ему хочется владеть, «что такое воля божья»; он не позабыл больших и малых налогов, которые надлежит ему платить, не позабыл и о самых вкусных кусках мяса, потому что жрец завзятый едок бифштексов… Отныне в жизни всё устроено так, что без жреца ни шагу; какие бы естественные события ни происходили в жизни - рождение, бракосочетание, болезнь, смерть, не говоря уж о жертвоприношении («трапезе»), - повсюду появляется святой паразит, отнимающий у события естественность, или, на его языке, освящающий его… Ибо необходимо понять: любой естественный обычай, любая естественная институция (государство, суд, брак, уход за больными, забота о бедных), любое требование, внушённое инстинктом жизни, короче говоря, всё, что не лишено внутренней ценности, принципиально обесценивается вследствие жреческого паразитизма (или, иначе, «нравственного миропорядка»), всё становится противоположным какой бы то ни было ценности. Всё это начинает нуждаться в освящении, необходима наделяющая ценностью сила, которая будет отрицать в явлении природу и лишь вследствие этого создаст ценность… Жрец лишает ценности и святости природу - только такой ценой он и продолжает существовать. - Непослушание богу, то есть жрецу, «закону», получает отныне наименование «греха»; средства же вновь «примириться с богом» - это, как и следовало ожидать, те самые, какими ещё более основательно обеспечивается покорность жрецу: лишь жрец может «искупить» грехи… Если теперь психологически задним числом всё расчесть, то в любом организованном жрецами обществе «грехи» неизбежны - в них подлинная опора власти, жрец живёт за счёт прегрешений, ему надо, чтобы «грешили»… Верховный тезис: «Бог прощает кающемуся», - то же в переводе: прощает тому, кто покорствует жрецу…"
Ницше спорен, но тут он, как по мне, прав. Царствие Божее внутри Нас - а всё это чистый развод на доверии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А рожи у русских попов какие?Как у допкина и вилкуна.Все не бритые ,сытые ,точно как у главного кацап попа педрила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особенно у павлуши прилюбодеятеля ,мерзская харя тюленя, пересытившегося подаяниями халявной рыбы и посещениями мужского стриптиза в отдельных кабинках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Орда действует в своём репертуаре, с помощью оболванивая самых примитивных захватывает народы и их земли, но как это мракобесие допускается в 21-м веке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сподіваюсь наші спецслужби "фотографують"???
потім легше шукати буде!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наші спецслужби фотографують те, що ти пишеш тут і передають все Онуфрію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вышагивает мацковский сатанат с украинскими рабами во всей красе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бойко, Вилкул и Добкин? Бог им судья, лицимеры поганые!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
двадцать первый век. до рождества хритсотоса. земля плоская, а небо твёрдое. санитаров!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А пороха там нет среди этого сброда сатанистов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вполне мог быть. Ведь он рукоположенный диякон рускамирскага пархатриата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем эту мразь пускать на улицу?
Особо улыбнул таки да христианин Добкин...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мечта... Вот бы всю эту рускамирскую банду полить напалмом и поджечь. Ну повоняет немного, но зато без этих звероподобных потом насколько чище будет воздух в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мож коридорчик-кортеж из полиции и пешим ходом до рацтова?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
между прочим а вы в курсе что кацапские попы, в Украине воюющей против кацпской агресии уже четвертый год, имеют свои ЛЕГЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ОТРЯДЫ? Порошенко поясни народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теж мені "віруючі в Бога" вілкул, бойко та добкін. Це більш схоже на сатанинський шабаш, який мав би бути заборонений в Україні, а моцковські попи вислані на.. з України
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на мой взгляд РПЦ является скорей всего мимикрирывашим под православие симбиозом арианства, несторианства и других еретических учений. Поэтому и были у них реформы патриарха Никона. А их старообрядцы это не мимикрировавшие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А де вірні УПЦ МП ФСБ - Порошенко, Гриценко та інші тіпа "патрійоти" з влади?! :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое отношение Московия со своей церковью имет к крещению Руси? Московия это агрессор, паработитель и уничтожитель Руси. Это детище Золотой Орды. Это оккупант и злобный враг Руси. Какое кощунство! Московия, превратившая Русь в свою колонию, уничтожавшая сам дух Руси, ее культуру, язык, религию позиционирует себя с своей жертвой. Почему московитские попы не отмечают, например, даты крещения Константинополя и Византии? Как же это по-российски. Убить, ограбить, разорить и изнасиловать, а потом заявить, что все это во благо жертвы, во имя православной веры. Варвары и гнусные убийцы. Грабители и изуверы. Это и есть настоящее лицо тех, кто прячет правду и порочит тех, кто ее несет людям. Поглядите только на паству этих святош. Каков поп, таков приход. Что еще можно сказать? И это они называют православием московского патриархата образца РПЦ. Не церковь это и вера у них не на любви к Богу, а на страхе перед Ним и перед властью господина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оце б ця стая товарищей почала б хід в Киеві і так тихенько всім складом пішла б на х..р на расею. Оце мрія , тост.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гриценко прокоментував своє вінчання у церкві Московського патріархату


=====================
А де полковник ФСБ Гриценко?! Де вірний син УПЦ МП ФСБ КГБ, який розвалив українську армію на угоду свому шефу Путіну?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну що ж. Ще один (-)! Невже політик такого рангу не розуміє, що начасі нема української православної церкви москальського патріархату, а є ФІЛІАЛ московсько-гундяєвського фсб-шного сатанату! У нас, УКРАЇНЦІВ є УЦ КП! Все, крапка! Якщо гриценко цього не розуміє, значить все що він каже, є брехня!Ще одне мурло прокацапське. грає роль чесного політика патріота, а душа то - гнила, чорна!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уважал Гриценко.
После того, как его жинка начала выступать - понял, что ошибся.
Действительно, у него в семье - полуватный мир.
Мужчина, который изображакт из себя украиноязычного патриота, а дома ботает на парашинском м- не достоин уважения...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где курчавый, он же тоже свидель гундяя-хуйлоугодника???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кучерявий АТО закінчує вже третій рік за два дні!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Орда як правила Київською Руссю , так і править.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Священик Московського патріархату закрив церкву перед труною із загиблим в АТО бійцем

=============================================
Сатанинська, антиукраїнська церква править бал за підтримки вірних агентів КДБ - ФСБ в українській владі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юрий Касьянов

Сладкий миг единения волков и овец. И Добкин здесь - славит Всевышнего за 50 миллионов гривен залога. А вы думали, они Саакашвили поддержать вышли, против беспредела Порошенко?.. Выборы в стране, где правят телевизор и мракобесие, ничего не изменят.Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин - Цензор.НЕТ 7672

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин - Цензор.НЕТ 2056

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин - Цензор.НЕТ 8957
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мерзость кацапская пидоры ряженные БОГОМ прикрываются крысы гнусные.20 лет грабят УКРАИНУ и при этом "веруют".Это же полная абракадабра.Кацапские попы-офицеры КГБ-ФСБ.Олигархены им несут часть награблененого и получают благославение на воровство и предательство.У Петрилы Алексеича хватило "мужества" расправится с Саакашвили,но ни как не наберется храбрости что бы порвать эту прокацапскую бл...доту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А з паствою що роботи? В концлагєря?
От ти, умнік, підніми задницю і піди до бабок, страдающіх за рузькім міром і поагітуй.
Чи то Порошенко за тебе повинен зробити?
Гнида ти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не бреши , сожри рошенку, пеця член секты рпцмп
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сам я , как говорится с деда-прадеда православный христианин, в соседнем селе в церкви крещенный в 50-х годах прошлого столетия,всегда был терпим к вероисповеданиям, но побывав в последние годы в храмах греко-католиков и УЦКП только сейчас догнал, что прихожане москвопатриархатцы и особенно матриархатихи все как один напоминают мне Пистимею из "Тени исчезают в полдень". Теперь, кто видел когда это тв-фильм, посмотрите на фоторепортаж и скажите, неправда ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
агов хлопці а де ж це наші попи подівалися чи вони сируни ...... взяли б в руки хрести та херугви і нумо в бій захищати свою землі давайте засранці виходьте на вас народ хоть подивиться як ви ожиріли на людському горі
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нашим українським гнидам все Порошенко винен, як раніше Ющенко.
А що вони можуть зробити з такими толпами нібитолюдей, які лягають під рузкє мір навіть в 2017-му.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вказані призвіща безумовно не гниди , вони вже повноцінні московські воші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
митрополит, или как там этого ублюдка, онуфрий подонок
 показать весь комментарий
Ответить
 
это сборище также далеко от Христа как и я от космонавтики !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все эти рыгоанальные твари, созданные их главным паханом подлошенко, ходят в церковь не молиться. Они туда ходят ЗАМАЛИВАТЬ ГРЕХИ. Так знают, что они - преступники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шабаш, а не хресний хід. Все до чого доторкнеться рука пуйла, стає далеким від Бога.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навпроти цієї ходи потрібно було випустити гей-парад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Не скоро свершается суд над худыми делами;от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло."-ЕККЛЕСИАСТ, гл.8п.11..... Вот и усвоила эта "святая"четверочка
(Новинский, Добкин,Бойко,Вилкул) эти слова ПРОПОВЕДНИКА, а пока, можно и в святость поиграть. Вон сколько людей, вдруг и поверят в крылья их "ангельские".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это позор... Московские подстилки нагло демонстрируют несоответствие вируса Петя занимаемой должности! Позор и стыдоба за криворуких правителей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да православные евреи : добкин, вилкул, новинский,бойко (укр. фамилия но тоже обрезаный)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Немає дороги до Храму, якщо Храму немає в душі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
:D
Щось "ікон" сталіна, поклонської, путіна, миколиІІ не видно. Може той шабаш в підтримку "православного" допкіна?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
допоки цей мацьковський патріархат буде паскудити землю святої Київської Русі???? Кому служать ці представники гундяєвського кодла, котрі відмовлялись відспівувати загиблих православних українських воїнів??? І ци недобитки кримінального пахана разом с фсб-никами в рясах- картина маслом...Слів немає...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Весь шабаш у зборі, разом із рабами на колінах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Московський піп, що зневажив пам'ять героя АТО у Жовкві - батько глави департаменту освіти ЛОДА

=========================================================
Що тут про Київ говорити, коли в Синютки у Львівській ОДА агенти ФСБ керують департаментом освіти !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вижу харю Добкина на этотм шабаше. Он что натянул крест и трусы одновременно? Эй Добкин, определитесь, наконец, со своей ориентацией. Интересно, сколько стоило организовать это отвратительное сборище. Вы только поглядите на рожи этих "матушек" и "воцерковленных" алкоголиков. Как врач ставлю диагноз "простым" ходокам": Олигофрения с ЗУР ( задержка умственного развития). Алкоголизм. Шизофрения разных видов. Корысть. А с определением статьи для организаторов, спонсоров, и этих мужиков в женских юбках и бижурерией на персях ( попах)- пусть прокуратура разбирается. Вот же гадость какая. А копченые ребра ,так называемого Николая, по случаю, не выкинули на шествие из Масквы? А?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В тему крестного хода.
Знаете, почему москали кляти?
Посмотрите, как именно они выглядят для всего мира.
Нюанс.
У подножия распятия - русские.
Кого - то из них сделали "украинцем" немцы, которых Россия встретила с распростертыми объятиями.
Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин - Цензор.НЕТ 9792
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все христианство отвратительное и тн верующие дибилы-обезьяны . а мацковский патриархат еще и работает на врага !
 показать весь комментарий
Ответить
 
сколько еще недобитков рыгоанальных и продажных московских попов коптят воздух и паскудят украинскую землю ((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пятая колонна из москальскага сатаната вышла поиграть мускулами.
это все явные или пока затаенные враги Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а какое отношение имеют мацковские попы к Крещению Украины-Руси. ???? в 988 году , вообще даже селения с таким названием еще не было... одно болото и было ( как и сейчас в общем-то)... И вообще, вряд ли кто знает дату крещения мацковского царства и кто именно их крестил, и крестили ли их вообще..... для них же привычнее своровать у других язык, территорию, веру...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
москальский гэбешный сатанат- это последний крючок, на котором держит Украину азиопская сраная паРаша.


пока москальский сатанат не будет изгнан из Украины, она не сможет стать
по-настоящему свободной европейской страной.








 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в москальскому сатанатi нема i на краплину нiчого українського.


це ворожа антиукраїнська рашистська секта та п'ята колона.


Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин - Цензор.НЕТ 643







 показать весь комментарий
Ответить
 
Неукраїнська влада охороняє тільки московських гнид, патріотам тюрми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Яка огида( Це як ходити в літературний клуб разом з Чикатилом чи сраліним. Одні і ті ж самі шматки трупів лизати. Вошивий виродок Онуфрій що сказав про "нєхватку прадавольствія на украінє"? Заслужили, але не тим що мало несли грошей попам і мало лизали "мощі", а тим що ту банду не гнали до Уралу. Як бородатих нероб в платтях, так і червонодупих виродків з "трьохлєнєйкамі". Ну і чо би такий нарід не грабанути раз-другий? Виберуть добкіних бо "ти відєла как Міхаіл пранікнавєнна мощи чудотворниє целовал?" - "да, он чєстний чєловєк, ето хунта єво оболгала што вор". До речі, бидлу, що лиже мощі та жёппи попам, слід ознайомитись із тим, як більшовики відкривали раки(посуд с трупами) і що там знаходили. Віруючий цій зграї гебнявих, по-суті лох, раз його так легко шиють у дурні. Кине хтось гранату, та й по всьому, буде знову вереск про хунту. СБУ, сматрітє хто і шо імєнно снімаєт для парашних телеаналів.

Невзоров спитав - чого Кірілла охороняє ФСО, а як же віра і т.д.?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоФоторепортажКрестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти