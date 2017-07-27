 Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)

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В связи с религиозными мероприятиями перекрыты некоторые центральные улицы Киева - Крещатик (от Европейской площади до Майдана Незалежности), Европейская площадь, Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади).
Людей на Владимирскую горку пропускали через металлодетекторные рамки.
Меры безопасности в центре Киева усилены.
Оцепление полиции на Майдане
За безопасностью во время мероприятий лично следил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
"В настоящее время в парке Владимирская горка находится около 10 тыс. верующих. Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность", - сказал он.
По словам Крищенко, нарушений общественного порядка не зафиксировано.
На Владимирскую горку прибыл митрополит Онуфрий
Митрополит Онуфрий начал вести молебен
Возле Онуфрия, среди церковных иерархов стоят представители "Оппоблока" Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Новинский.
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Владыка Павел пребывает в хорошем расположении духа
Посетил молебен также недавний фигурант громкого дела о махинациях с харьковской землей, нардеп Михаил Добкин.
После молебна колонна верующих отправилась в сторону Киево-Печерской Лавры, через Европейскую площадь и улицу Грушевского.
Напомним, сегодня вечером возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ МП.
"В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских будут находиться 11 чудотворных икон. Помолиться и приложиться к святыням смогут все желающие. Храм будет открыт всю ночь", - говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.
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А не напомнить вам с чего началось избиение атошников в Днепре, вот с таких бабулек провокаторов? И бабульки , бабульками не всегда были , это и есть воспитанники мацковских пархатов, и яд мацковской пропаганды льющийся постоянно,десятками, сотнями лет, с аналоев мацковских жрецов, они уже успели передать своим детям -внукам , уверяю вас.
Вот вам добкины- попкины и прочая шелупонь , которых вы причислили к бабульками, жертвы пропаганды.
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МПЦ - контора фсб, кто поклоны бьет , а кто и сотрудничает , в награду за теплое крылышко.
Я на говорила о том, кто в Днепре проплатил сепарский шабаш, я говорила о бабульках- провокаторах, которые упорно и добросовестно правоцировали конфликт и избиение, не надо недооценивать бабулек и дедулек,помнится один такой православный дедуля принес банку меда на передовую нашим ребятам , медок был приправлен взрывчаткой.
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а регион весьмо проблемный, его легче потерять чем защитить.И то , что стоят с названием города , например, Полтава , в этом шествии ватоголовых- позор украинцев.
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Иными словами должно означать что каждый город Украины за мацковский сатанат, а значит фсбшная контора страны агрессора и оккупанта будет работать в Украине и дальше.
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"...воля божия раз и навсегда предписывает человеку, что ему делать и чего не делать. Что ценность народа и отдельного человека измеряется степенью послушания их богу. Что в судьбах целого народа и отдельного человека во всём царит воля бога, который карает и вознаграждает по мере послушания ему. Реальность на месте этой жалчайшей лжи выглядит так: человек - паразит, жрец, процветающий лишь за счёт здоровых жизненных образований, употребляет во зло имя божье; он называет «царством божьим» состояние, при котором он, жрец, определяет ценность всего; «волей божьей» он называет средства, с помощью которых достигается и поддерживается такое состояние; хладнокровно и цинично он о народах, веках, отдельных личностях судит по тому, насколько они способствовали или противились безграничной власти жрецов."
И вторая цитата:
:«Воля божья» давно была известна; вся беда в том, что народ отпал от «священного писания»… Уже Моисею была открыта «воля божья»… Что же произошло? Жрец строго и педантично сформулировал раз и навсегда, чем ему хочется владеть, «что такое воля божья»; он не позабыл больших и малых налогов, которые надлежит ему платить, не позабыл и о самых вкусных кусках мяса, потому что жрец завзятый едок бифштексов… Отныне в жизни всё устроено так, что без жреца ни шагу; какие бы естественные события ни происходили в жизни - рождение, бракосочетание, болезнь, смерть, не говоря уж о жертвоприношении («трапезе»), - повсюду появляется святой паразит, отнимающий у события естественность, или, на его языке, освящающий его… Ибо необходимо понять: любой естественный обычай, любая естественная институция (государство, суд, брак, уход за больными, забота о бедных), любое требование, внушённое инстинктом жизни, короче говоря, всё, что не лишено внутренней ценности, принципиально обесценивается вследствие жреческого паразитизма (или, иначе, «нравственного миропорядка»), всё становится противоположным какой бы то ни было ценности. Всё это начинает нуждаться в освящении, необходима наделяющая ценностью сила, которая будет отрицать в явлении природу и лишь вследствие этого создаст ценность… Жрец лишает ценности и святости природу - только такой ценой он и продолжает существовать. - Непослушание богу, то есть жрецу, «закону», получает отныне наименование «греха»; средства же вновь «примириться с богом» - это, как и следовало ожидать, те самые, какими ещё более основательно обеспечивается покорность жрецу: лишь жрец может «искупить» грехи… Если теперь психологически задним числом всё расчесть, то в любом организованном жрецами обществе «грехи» неизбежны - в них подлинная опора власти, жрец живёт за счёт прегрешений, ему надо, чтобы «грешили»… Верховный тезис: «Бог прощает кающемуся», - то же в переводе: прощает тому, кто покорствует жрецу…"
Ницше спорен, но тут он, как по мне, прав. Царствие Божее внутри Нас - а всё это чистый развод на доверии.
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потім легше шукати буде!!!
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Особо улыбнул таки да христианин Добкин...
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та його шеф...
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А де полковник ФСБ Гриценко?! Де вірний син УПЦ МП ФСБ КГБ, який розвалив українську армію на угоду свому шефу Путіну?!
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После того, как его жинка начала выступать - понял, что ошибся.
Действительно, у него в семье - полуватный мир.
Мужчина, который изображакт из себя украиноязычного патриота, а дома ботает на парашинском м- не достоин уважения...
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Сатанинська, антиукраїнська церква править бал за підтримки вірних агентів КДБ - ФСБ в українській владі!
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Сладкий миг единения волков и овец. И Добкин здесь - славит Всевышнего за 50 миллионов гривен залога. А вы думали, они Саакашвили поддержать вышли, против беспредела Порошенко?.. Выборы в стране, где правят телевизор и мракобесие, ничего не изменят.
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От ти, умнік, підніми задницю і піди до бабок, страдающіх за рузькім міром і поагітуй.
Чи то Порошенко за тебе повинен зробити?
Гнида ти.
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А що вони можуть зробити з такими толпами нібитолюдей, які лягають під рузкє мір навіть в 2017-му.
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(Новинский, Добкин,Бойко,Вилкул) эти слова ПРОПОВЕДНИКА, а пока, можно и в святость поиграть. Вон сколько людей, вдруг и поверят в крылья их "ангельские".
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Щось "ікон" сталіна, поклонської, путіна, миколиІІ не видно. Може той шабаш в підтримку "православного" допкіна?
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Що тут про Київ говорити, коли в Синютки у Львівській ОДА агенти ФСБ керують департаментом освіти !
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Знаете, почему москали кляти?
Посмотрите, как именно они выглядят для всего мира.
Нюанс.
У подножия распятия - русские.
Кого - то из них сделали "украинцем" немцы, которых Россия встретила с распростертыми объятиями.
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это все явные или пока затаенные враги Украины.
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пока москальский сатанат не будет изгнан из Украины, она не сможет стать
по-настоящему свободной европейской страной.
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це ворожа антиукраїнська рашистська секта та п'ята колона.
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Невзоров спитав - чого Кірілла охороняє ФСО, а як же віра і т.д.?
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