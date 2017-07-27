 Крестный ход прошел в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием помолились Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(обновлено)

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Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ , после молебна прошел крестный ход с чудотворными иконами от Владимирской горки - до Киево-Печерской Лавры.В связи с религиозными мероприятиями перекрыты некоторые центральные улицы Киева - Крещатик (от Европейской площади до Майдана Незалежности), Европейская площадь, Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади).Людей на Владимирскую горку пропускали через металлодетекторные рамки.Меры безопасности в центре Киева усилены."В настоящее время в парке Владимирская горка находится около 10 тыс. верующих. Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность", - сказал он.По словам Крищенко, нарушений общественного порядка не зафиксировано.На Владимирскую горку прибыл митрополит ОнуфрийВозле Онуфрия, среди церковных иерархов стоят представители "Оппоблока" Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Новинский.Владыка Павел пребывает в хорошем расположении духаПосетил молебен также недавний фигурант громкого дела о махинациях с харьковской землей , нардеп Михаил Добкин.

После молебна колонна верующих отправилась в сторону Киево-Печерской Лавры, через Европейскую площадь и улицу Грушевского.

Олигарх-"оппоблоковец" Новинский с митрополитом Онуфрием во главе колонны

Напомним, сегодня вечером возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ МП."В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских будут находиться 11 чудотворных икон. Помолиться и приложиться к святыням смогут все желающие. Храм будет открыт всю ночь", - говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.