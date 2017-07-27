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 Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж

На Владимирской горке в Киеве начался молебен, который возглавляет глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. В мероприятии принимают участие депутаты от "Оппозиционного блока".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после молебна начнется крестный ход с чудотворными иконами от Владимирской горки - до Киево-Печерской Лавры.


Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 01

В связи с религиозными мероприятиями перекрыты некоторые центральные улицы Киева - Крещатик (от Европейской площади до Майдана Незалежности), Европейская площадь, Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади).

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 02

Людей на Владимирскую горку пропускают через металлодетекторные рамки.

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 03


Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 04

Меры безопасности в центре Киева усилены.

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 05

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Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 06
Оцепление полиции на Майдане

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 07

За безопасностью во время мероприятий лично следит начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"В настоящее время в парке Владимирская горка находится около 10 тыс. верующих. Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность", - сказал он.

По словам Крищенко, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 08

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Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 09
Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 10Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 11Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 12

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Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 13

На Владимирскую горку прибыл митрополит Онуфрий

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 14
Митрополит Онуфрий начал вести молебен

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 15

Возле Онуфрия, среди церковных иерархов стоят представители "Оппоблока" Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Новинский.

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 16Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 17Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 18

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Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 19

Владыка Павел пребывает в хорошем расположении духа

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 20

Посетил молебен также недавний фигурант громкого дела о махинациях с харьковской землей, нардеп Михаил Добкин.

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 21

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Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 22

Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

После молебна колонна верующих отправится в сторону Киево-Печерской Лавры, через Европейскую площадь и улицу Грушевского.

Напомним, сегодня вечером возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ МП.

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"В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских будут находиться 11 чудотворных икон. Помолиться и приложиться к святыням смогут все желающие. Храм будет открыт всю ночь", - говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

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Вони йдуть не по вулицях Києва... Вони йдуть по могилах кращих синів і дочок України...
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Антон Ходза

Зустрів на Поштовій площі головного православного України Новинського.
Йшов зі свого офісу на хресний хід в оточенні чотирьох охоронців.
Дякую мерії за це свято віри, надії і любові.
За перекритий і паралізований центр, за витрачені з міського бюджету гроші.

До речі, хтось має можливість направити запит, скільки цей бенкет Києву коштував?
Бо наскільки я пам'ятаю, МП у нас ніколи ні за що не платить, бо вони бідні, сірі і убогі.
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После Донецка 2014, масковский сатанат для меня прекратил существование

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да, блин. пипец.
у меня даже слов нет - одни выражения.
це реально - перемога!
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По хорошему надо бы было убрать всех попов из МП, чтобы эту церемонию возглавлял священник независимой УПЦ. И чтобы депутаты это поддержали. Почему в Киеве никто про это не подумал?
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Бородатые тетки в платьях, рыги, ватники и прочая ФСБешная мразь устроила парад.....яка гидота....
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Сепарский съезд в центре Киева. Получается Украина захвачена пуйлом.....
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если бы на Кавказе была 40-я нация то рузге сидели бы в болотах московии и за хлебом бы перебежками бегали!
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===На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин.=== Господи, не введи нас в искушение украсть. Но искушение, как всегда, победило
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Вся эта гоп-компания должна идти впереди процессии, в рваных рубищах, неистово стегая себя плетью, посыпая голову пеплом и кричать истошным голосом "Люди, простите нас Христа ради!!!"
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Фу! Какая гадость этот ход. Нельзя бы было эту пакость с ходом гомиков совместить?
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Перечисленые фамилии "молящихся"- это всё что нужно знать об УПЦ МП.
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Как писал тут на форуме один юзер: "Взять топор и всех зарубить" в данном случае очень актуально
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1000 лет прошло, а дебилов попы как дурили, так и дальше дурят, при этом для одурачивания используют еще и все блага цивилизации и достижения науки.
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А морды все такие православные и носатые....
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Ну почему годовщину крещения Руси надо отмечать шабашем?
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ото хай свій ход направляють прямой наводкой на хуйлопію, разом з попами, хоругвами, і усією дебільною ватною паствою, разом з "народними" не думаю, що українці обридаюцца за ними
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После Пасхи на поминальные дни на кладбищах валяются пьяны в дупу православные...Традиция такая нажраться в стельку
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Попы решили в этот день быть ближе к пастве поэтому Бентли и Мерседесы в Лавре оставили
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Цензор, пора научиться правильно писать фамилии? Настоящая фамилия обрезанного выкреста Мойши - До(лбоё)бкин.
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На считают лохами они, что из этого правда? Кто кого делает?
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Не хватает для полнооты картины Парубия,Порошенко,Гройссмана и Авакова..А так полностью промосковский бомонд...
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...длинный, страшный сон...
...неужели я никогда не проснусь?

...завидую мертвым, ведь им ничего не снится
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между прочим а вы в курсе что кацапские попы, в Украине воюющей против кацпской агресии уже четвертый год, имеют свои ЛЕГЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ОТРЯДЫ? Порошенко поясни народу.
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їх уже до святих пприрівняли ? чи найбільші мученики ?
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Гундяевская банда во главе с Подхуйловцами, опять качают Украину!!!! Как наши люди могут вестись на всю постанову, которую устраивают гундяевские попы бандосы, и рыги????Гнать в шею московскую пиздоту...
Вилкула, Новинского, и Бойко расстрелять...
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Там все собрались? И когда же будет разрекламированный залп РСЗО с понтона?
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БЛАГОСЛОВЕННА ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ ПОМНИТ И ЦЕНИТ СВОИ ИСТОКИ. ХРАНИ, Господь, этих людей, молящихся за нашу страну, нашу веру, и вас, не совсем добрых людей...
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они молятся за "русское войско" и здоровье хуйла, дура набитая.
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Крестный ход 2.0. Посмле апгрейда......И... хари те же..... Последняя после перепоя???
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Есть кому молится, одни бесы собрались.
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Обходя окрестности Онежского озера, отец Онуфрий обнаружил обнаженную Ольгу.
- Отведаю-ка Ольги. Отдайся, Ольга, озолочу!
- Отойди, охальник, обоссу! - остерегла Ольга Онуфрия.
Однако отдалась, обольстившись обещаниями оного.
Отказался отче оплачивать обещанное.
Озверела обманутая отроковица. Отомстила: оглоблей отца Онуфрия отделала.
Ой-ой-ой! - орал отче, - основу отбила, оторва!
Оскорбленная, опозоренная, отчаянно омахивала Ольга отца Онуфрия орясиной омеж окороков, отбивая окаянный отросток.
От обиды отец Онуфрий окочурился. Ольгу общественность оправдала
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Моляться за Кирила і відмовляються відспівувати загиблих на Донбасі,такі випадкі періодично,але трапляються.
То чия вони церква?
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Ой бляяяяяяяя!, как--то стёмненько, православненько, скепненько, последние три фотки способны подорвать не только пердак, но и фсе устои : допкин , сцуко, аки жирафа горло тянет, режь-не хочу, наверное в синагогу его даже по паспорту уже йух пускают, решил ПМГ принять, поцЫк :
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В европейской Украине не должно быть этого кацапского православного мракобесия.
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Самые ублюдочные враги Украины демонстративно проводят свой шабаш в центре Киева.
Так быть не должно, и никакая демократия не может быть этому оправданием.
Они нас жалеть не будут.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКрестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж
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