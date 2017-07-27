 Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке вместе с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после молебна начнется крестный ход с чудотворными иконами от Владимирской горки - до Киево-Печерской Лавры.
В связи с религиозными мероприятиями перекрыты некоторые центральные улицы Киева - Крещатик (от Европейской площади до Майдана Незалежности), Европейская площадь, Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади).
Людей на Владимирскую горку пропускают через металлодетекторные рамки.
Меры безопасности в центре Киева усилены.
Оцепление полиции на Майдане
За безопасностью во время мероприятий лично следит начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
"В настоящее время в парке Владимирская горка находится около 10 тыс. верующих. Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность", - сказал он.
По словам Крищенко, нарушений общественного порядка не зафиксировано.
На Владимирскую горку прибыл митрополит Онуфрий
Митрополит Онуфрий начал вести молебен
Возле Онуфрия, среди церковных иерархов стоят представители "Оппоблока" Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Новинский.
Смотрите также: Настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел продает свой особняк за $1,3 млн, - журналист. ФОТОрепортаж
Владыка Павел пребывает в хорошем расположении духа
Посетил молебен также недавний фигурант громкого дела о махинациях с харьковской землей, нардеп Михаил Добкин.
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
После молебна колонна верующих отправится в сторону Киево-Печерской Лавры, через Европейскую площадь и улицу Грушевского.
Напомним, сегодня вечером возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ МП.
"В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских будут находиться 11 чудотворных икон. Помолиться и приложиться к святыням смогут все желающие. Храм будет открыт всю ночь", - говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.
Читайте также: Минкультуры фиксирует факты откровенного сотрудничества клира и высшего духовенства Луганской епархии УПЦ МП с террористами "ЛНР", - заявление министерства
4480 151
Организаторы и финансисты событий 9 мая в Днепре установлены, роль Вилкула изучается, – Луценко(65)
ГПУ открыла дело против Вилкула за неуплату налогов, - Луценко(88)
За Добкина внесены все 50 миллионов гривен залога(105)
Вторую часть залога за меня будет вносить Колесников, - Добкин(45)
Добкин: Швейцария сняла с меня санкции из-за "недостоверной информации" ГПУ(45)
Добкин о своем деле: "Все статьи притянуты за уши, это дело политическое"(66)
Ответить
Зустрів на Поштовій площі головного православного України Новинського.
Йшов зі свого офісу на хресний хід в оточенні чотирьох охоронців.
Дякую мерії за це свято віри, надії і любові.
За перекритий і паралізований центр, за витрачені з міського бюджету гроші.
До речі, хтось має можливість направити запит, скільки цей бенкет Києву коштував?
Бо наскільки я пам'ятаю, МП у нас ніколи ні за що не платить, бо вони бідні, сірі і убогі.
Ответить
Ответить
у меня даже слов нет - одни выражения.
це реально - перемога!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...неужели я никогда не проснусь?
...завидую мертвым, ведь им ничего не снится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вилкула, Новинского, и Бойко расстрелять...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Отведаю-ка Ольги. Отдайся, Ольга, озолочу!
- Отойди, охальник, обоссу! - остерегла Ольга Онуфрия.
Однако отдалась, обольстившись обещаниями оного.
Отказался отче оплачивать обещанное.
Озверела обманутая отроковица. Отомстила: оглоблей отца Онуфрия отделала.
Ой-ой-ой! - орал отче, - основу отбила, оторва!
Оскорбленная, опозоренная, отчаянно омахивала Ольга отца Онуфрия орясиной омеж окороков, отбивая окаянный отросток.
От обиды отец Онуфрий окочурился. Ольгу общественность оправдала
Ответить
То чия вони церква?
Ответить
Ответить
Ответить
Так быть не должно, и никакая демократия не может быть этому оправданием.
Они нас жалеть не будут.
Ответить